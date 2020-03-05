區議員，請好好上一堂歷史課

西貢區議會早前動議要將區內公園命名為「陳彥霖紀念公園」和「周梓樂紀念公園」，以紀念兩位於反修例期間去世的人。這場政治操作因陳彥霖母親借建制派發聲反對，更引發同屬泛民主派的區議員在議事廳內互斥「吃人血饅頭」，動議最終擱置。提出動議的區議員柯耀林辯解他希望參考台灣「二二八和平紀念公園」的例子令大家不遺忘兩位年輕人的去世。然而，這種無力的辯解不單是消費死者及不斷傷害家屬，更反映了其對歷史的無知。

西貢區議會早前動議要將區內公園命名為「陳彥霖紀念公園」和「周梓樂紀念公園」因反對而遭擱置。

「二二八」事件是台灣當代歷史一個重大事件。1947年2月，台灣菸酒專賣局人員在台北查緝私菸時不當使用武力致民眾死傷，引發示威，國民政府血腥鎮壓，造成大量傷亡。在威權時代，「二二八」成為台灣禁語，一直到1987年解除戒嚴後民間才發起研究還原「二二八」真相，至1995年2月28日時任總統李登輝公開道歉，一年後命名「二二八和平公園」。

「二二八」事件對台灣社會發展有深遠影響，台灣社會經過多年的反覆查考以至辯論，形成具有明確歷史意義的概念，而由1987年解除禁嚴至1996年命名「二二八和平公園」，也花上了九年。

「二二八」事件對台灣社會發展有深遠影響，台灣社會經過多年的反覆查考以至辯論，形成具有明確歷史意義的概念，而由1987年解除禁嚴至1996年命名「二二八和平公園」，也花上了九年。

有人認為反修例也是一場轟烈的社會抗爭，可與「二二八」比較。姑勿論未來的歷史書會如何記載反修例運動，但兩位逝者在多大程度上代表這場運動，恐怕沒有人可以說出個所以然。猶記得陳彥霖離世後，網上充斥各種「似層層」的傳言，陳彥霖的母親受訪強調其女兒「唔係被殺」，結果反而遭一眾「鍵盤戰士」質疑其人格，甚至「被死亡」。

兩位年輕人的離世因有不少可疑之處而引起廣泛關注，社會可以要求執法部門徹查，但在他們的死因是否與社會運動有關也成疑問下，憑什麼越俎代庖，充當判官？陳彥霖母親日前發公開信稱「不希望再見到有人消費彥霖，利用我女兒為自己套上光環」，提出動議的區議員需要嚴肅回應這個詰問。

柯耀林稱自己提出動議是參考「二二八和平公園」，如果他果真認為兩者可以相提並論，那是對歷史的侮辱；如果他只是不假思索隨意作出對比，那只暴露自身的無知，是對代議士能力的侮辱。這屆區議會充滿「新人」，我們期盼它帶來區政新風，但若區議員只沉醉於插科打諢，不認真做實事，又如何為社區民生帶來真正改變？