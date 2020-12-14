聘用退休郵差可理解　勞工權益須注意

香港郵政局員工會周日（13日）召開記者會，指香港郵政近日以虧蝕為由，在未經咨詢的情況下便外判郵政服務，包括以合約工人取代公務員收取街箱信件，以時薪聘請退休郵差派遞郵件等。工會憂慮將郵政局將郵政服務外判是帶頭剝削員工，亦擔心合約員工不熟悉派範圍，增添寄失郵件的隱憂。

香港郵政回應時表示，為填補缺勤人手，當局是按指引聘用30名退休郵差；亦指過往部分收取街道郵箱郵件的路線，未能在郵差正常工作時間內完成，導致郵差需逾時工作，故此局方從內部調配部分合約員行執行約20%的郵件收取工作。同時局方亦會調派原本在空郵中心地台擔任搬運工作的郵差執行派遞工作。

早在2015年10月，香港審計署便曾指出郵政局員工的逾時工作情況。審計署當時發現，香港郵政旗下的7,000名員工，他們在2014至2015年度的逾時工作總時數達1,362,941小時， 其中逾八成時數香港郵政均以逾時工作津貼（1.79億元）作償，而非放取補假。面對如此龐大的逾時工作補貼開支，當時香港郵政解釋指是由於「特別職務」（例如送抵的郵件量異常龐大，超出編定當值人手的處理能力），或員工休假但替假員工不足所致。審計報告當時已建議郵政署「密切監察香港郵政人員逾時工作的情況」，並使未補償的逾時工作時數「減少至可接受水平」。

憂慮外判員工質素參差，較易因貪念盜取物品（歐陽德浩攝）

「逾時工作」需處理 退休郵差有經驗

郵政人員長年積累逾時工作，本非健康情況，且當局的超時津貼安排也要跟隨《公務員事務規例》規範。其中一個解決辦法固然是擴充編制，但香港郵政的服務屬於需求主導型業務，實際所需人手會按季節、郵件量、郵件種類的組合等而有所不同。郵政局就空郵中心的工作情況回應審計署時亦已指出，因應郵件量的突然增減，郵政局發現多設一更（增設公務員或合約僱員職位）不具成本效益，在郵件量較低時，會有人手閒置的時數出現。在不擴大常額編制的情況下，局方調動合約員工，以及在常額編制以外增聘人手等的舉措其實可以理解。

香港郵政局員工會在記者會上，憂慮外判員工質素參差，較易因貪念盜取物品。有關說法未免誇大問題。現時郵政署的安排仍只涉及聘請退休員工作替假工作、合約員工的內部調動，以及外判部分空郵中心工作。照理他們本來也有相關工作經驗，與工會對於郵政服務「外判」的憂慮相距甚遠。要避免重要郵件失竊或寄失，最根本做法應是從派件程序作用改善，或透過電子方法確定郵件送達。

郵政署在僱用服務時，仍須密切監察服務承辦商的服務質素以及員工待遇，應謹慎留意勿在工作外判後變成剝削勞工權益的幫兇。（資料圖片）

監察外判服務 捍衛勞工權益

可是郵政署在僱用服務時，仍須密切監察服務承辦商的服務質素以及員工待遇，在工作外判後變成剝削勞工權益的幫兇。

其中郵政署便表示空郵中心的地台工作，過往一直需要地台人員逾時工作以維持服務。郵政署改以僱用服務的方式協助空郵中心的搬運郵袋及大型郵件等工作，也不等於完全解決了工作量重的問題。郵政署在僱用服務期間，亦須密切了解服務效率，以及檢視服務承辦商是否給予員工合理待遇。郵政局要避免重蹈其他部門覆轍，應在合約期後以服務質素及其員工待遇作為審標標準，以此決定是否與服務承辦商續約。

不論是政府的合約員工，抑或是外判商旗下的外判員工，他們的待遇經常較公務員差，可是他們的工作性質類似，因此不時形成「同工不同酬」的不平等情況。今次郵政局調動內部合約員工，並讓他們分擔部分以前由常額編制員工負責的工作，政府亦須注意「合約員工」的原有待遇是否與工作相稱，避免由政府部門帶頭推動「同工不同酬」。