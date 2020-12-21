傅高義——不隨波逐流的中國研究專家

1963年，三十出頭的哈佛年輕學者傅高義來到英屬香港，不為度假，而為收集有關共產中國的資料，他在六年後出版《共產主義下的廣州：一個省會的規劃與政治（1949-1968）》一書，成為西方學者從外部世界研究中國的經典著作。傅高義自此與中國、甚至與整個東亞結下不解緣，即使在晚年仍埋首於研究鄧小平、中日關係史，對當下經歷困難的中美關係亦不乏真知灼見。他近日以九十高齡在美國麻省逝世，這位東亞研究權威的一生又可以為我們帶來什麼啟示？

1950年代初，麥卡錫主義影響着美國，政客和學者只要稍為對共產主義表示興趣便很容易受到攻訐；另一方面，由於當時尚有不少美國人相信台灣的國民黨政權可以反攻大陸，因此似乎沒有花太大力氣研究中共的必要。但隨着麥卡錫主義消退，加上中共逐漸鞏固在大陸的統治，美國學術界意識到要對共產中國進行系統性地研究。在此情況下，知名漢學家、哈佛大學東亞研究中心主任費正清便邀請早於1963年出版了一部有關日本中產階級著作的傅高義加入團隊。由此可見，傅高義參與中國研究，可說是機緣巧合。

從傅高義的學術生涯來看，他是在中國從封閉走向開放、從堅守意識態教條走向「解放思想」的脈絡下推展和深化中國研究的。他在1960年代無法進入封閉的內地，於是選擇開放的香港，並在這裏收集《南方日報》、《廣州日報》等官方報刊，訪問「逃港」內地人，最終出版了《共產主義下的廣州》一書，研究中共如何在1949至1968年間瓦解廣州的「舊秩序」，建立「新秩序」，重點探討土地改革、社會主義改造、地方主義等課題。後來的「改革開放」為他帶來更多機會，他在1987年在廣東省住了七個月，進行實地研究，親身訪問擺脫文革後的當地人，彌補了在1960年代只能在香港「隔岸觀內地」的遺憾，最終在1989年出版《先行一步：改革中的廣東》。而在2000年卸下哈佛教職後，他選擇了一個更具挑戰性的課題，以20世紀最重要的中國改革家鄧小平入手，寫下一部有如字典的《鄧小平時代》（Deng Xiaoping and the Transformation of China）——在這部鉅著中，人們可以看到一個多次被政敵擊敗的小個子「摸著石頭過河」，如何站在制高點引領中國改革。

某程度上，研究當代中國是不討好的，畢竟很多人對中國有前設立場。傅高義亦坦承自己受到不少質疑，例如在《鄧小平時代》中文版自序中指出，有些外國評論家認為他對鄧小平「太過客氣」，指出他應該對鄧在毛澤東年代的某些作為，以及鎮壓八九民運提出更嚴厲的批評。但傅高義強調這些議題在書中均有論及，也有寫批評者批評中國的理由，但他亦指出學者在寫傳記時，有責任努力去了解，並舉出背後的原由。

平實地觀察中國

從這番言論中，不難看到一種平實的態度。學者的責任是研究，作出有證據支撐的結論，不能把官方說詞當成全部解釋，既不能迷信毛澤東和鄧小平，也不能全盤接收反共言論。傅高義並不是那種隨波逐流的學者，不是因為中國近年的成就而讚揚對方——事實上，他早在《共產主義下的廣州》英文版序言中強調，希望盡力拋開自身西方學術偏見，去了解中國本來的面貌。

傅高義是主張中美加強合作的「擁抱熊貓派」（Panda Hugger），他最近還提議中國重新開放美媒駐中國記者簽證，讓更多美國記者和學者到中國採訪及交流。而在談及香港反修例示威時，他強調香港問題的根本是社會經濟問題。這些言論，估計會令許多認定中美必須對抗的美國人、或者香港問題是政治問題而非社經問題的香港人感到天真幼稚。但這種批評，究竟有幾多是基於研究，有幾多是基於片面認識？如果說傅高義能夠為我們帶來啟示的話，那或許就是，看待問題要平實一點、客觀一點。