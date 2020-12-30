蓄水池古蹟險全拆　政府部門必須問責

若非市民關注、社會力阻，深水埗主教山之百年古蹟蓄水池周一（28日）恐已遭推土機毀於一旦。如今四根石柱已拆卸，20米乘10米天花遭毀，文物保育專員蔣志豪翌日表示「不好意思」」及「大家可以放心」，又焉能服眾？

百年古蹟蓄水池被毀，水務署及古物古蹟辦事處要負上最大責任。第一，水務署在2017年曾諮詢古蹟辦，但據蔣志豪表示，部門基於當時的資料及溝通，理解蓄水池僅為一個「水缸」。到底水務署是否提供足夠資料，包括圖則等，讓古蹟辦作準確判斷？

水務署與古蹟辦難辭其咎

其次，根據水務署2017年交給深水埗區議會的文件，其稱此蓄水池為「食水減壓缸」，並表示「相信早於1930年建成」。這年份顯然不符事實。例如有蓄水池水管上鑄有「1909」字樣，而且社會事後翻查政府文件，很快便知道港英政府1900年代於當地建水務設施。水務署為何沒有核實資料？提供給區議會及古蹟辦的資料是否一直有誤？

第三，古蹟辦是依據《古物及古蹟條例》而成立的政府部門，確保香港最具價值的古蹟及建築物、文物得到保護。既然獲水務署告知深水埗主教山有1930年或以前建成的設施，理應作全面了解。蔣志豪被問及曾否派人實地視察時沒有正面回應，惟稱溝通上的「敏感度不足」。古蹟辦若有派人到場，而竟然無視古蹟之重要性，顯然是失職；若古蹟辦根本沒有派人到場，甚至連圖則也沒有詳加了解，同樣是失責。不論何種情況，這次事件肯定也是古蹟辦的嚴重失職，必須問責。

第四，文物保育專員屬首長級公務員，職責為支援發展局局長的文物保育政策，組織架構上乃古蹟辦的上級。如今古蹟辦嚴重失職，惟專員蔣志豪周二（29日）僅稱已就事件作出檢討，及「不好意思」，做法明顯不足。是次事件由哪個級別的官員領導檢討，處分機制如何，專員必須還公眾一個交代。

官僚主義早有前科

第五，發展局局長黃偉綸既是文物保育專員及古蹟辦的上級，更是法定的古物事務監督。如今業權屬於官方的百年古蹟，在未經評核下被部份拆毀，黃偉綸卻未提任何跟進問責.他周二只承認政府做法有改進的地方，卻沒有表明要追究責任，實在不稱職，甚至可謂庸碌無能。

事實上，由李小龍故居到葵涌女童院等，古蹟辦長年態度被動，經常等到歷史建築面臨危機才派員救亡。箇中成因在於官僚主義，怠政者不計其數，犯錯者亦未見要承擔責任。更重要的是，官僚主義禍害的不只是文物保育，更包括工程超支、房屋供應落後、勞工權益不足等，香港社會民不聊生。政府必須重建問責機制，重建管治效率，這樣才能令公務員團隊重拾使命，為社會服務。