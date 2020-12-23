美國萬億紓困方案只差白宮一關　香港官員仍在等運到？

美國近萬億經濟紓困方案一波三折，本來經過各方多番拉鋸逾半年後，朝野兩黨終就落實總值9,000億美元方案達成共識，累積金額為史上第二大，僅次於年初通過的2.2萬億美元方案。不過正當參眾兩院終於達成協議之際，總統特朗普卻高調反對方案，嫌全民派發的600美元金額太少，又不滿方案附帶的法案向外國提供巨額援助，揚言若不調高至每人派發2,000美元將不會簽署法案。特朗普在最後階段突然抬高叫價，殺得黨友一個措手不及，予人在卸任前「玩嘢」之感，不過一直與特朗普勢成水火的民主黨眾議院議長佩洛西竟然與特朗普聯成一線，亦為外界感意外。

此次的紓困方案內容包括向薪資保障計劃撥出3,250億美元支援中小企、550億用以協助分發新冠疫苗、病毒檢測、追蹤密切接觸者等抗疫事項、為失業人士提供每周300美元的救濟金、130億美元食物援助、250億美元租屋補貼、820億美元用於資助大學和中小學以升級冷暖供應系統，並向大部份美國成年公民每人發出600美元的支票。早前兩黨為達成共識各自抽起受爭議的內容，如民主黨的地方政府援助以及共和黨的企業在疫情期間訴訟免責的條款。而進步派桑德斯以及共和黨少壯派霍利罕有聯手，威脅反對政府撥款法案迫使政府停擺，亦為方案加入了600美元的全民派錢方案。

2020年12月8日星期二，美國總統唐納德·特朗普抵達華盛頓，在白宮舉行的“高速疫苗行動峰會”上發表講話。 (美聯社照片/ Evan Vucci)President Donald Trump arrives to speak at the "Operation Warp Speed Vaccine Summit" on the White House complex, Tuesday, Dec. 8, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

特朗普叫價較兩黨更高

而早前特朗普及財長姆努欽亦提出過方案應該加入派錢方案，如今其以不簽署法案作籌碼要求增加派錢金額，無論其出發點為何對美國普羅大眾來說只會百利而無一害。要知道自3月全民派錢1,200美元以來，政府的紓困措施因兩黨談判破裂以及大選而一直只聞樓梯響。而600美元的派錢方案，在疫情嚴峻全民經歷封城禁足的過去半年來說，每人一個月只能得到100美元援助，連交租也嫌不夠，根本是杯水車薪。而在疫情爆發以來，已有近800萬人墮進貧窮線、1,200萬人失業、近2,300萬人因欠租而面臨被逐出居所之虞，在此水深火熱之時9,000萬億遠遠解救不了此場經濟危機。

而本來以迫使政府停擺而令派錢加入方案之中的桑德斯及霍利，本來的叫價也是1,200美元之高，對特朗普運用行政權力提高叫價，兩人理應歡迎之至。加上連佩洛西都罕有與特朗普統一口徑，以麥康奈爾為首的參議院共和黨人縱使深感着了特朗普一道，也不得不放棄其財政赤字陳腔濫調，在此經濟大蕭條以來的最嚴峻經濟時廣開庫房設點施粥，賑濟災民才對。而特朗普重拾四年前競選一套排外草根的民粹主義作風，亦顯然來得太遲。畢竟不少基層選民大選時便是因為那張1,200元支票而投特朗普一票，若然白宮及後半年為國民爭取到另一筆紓困援助，特朗普也未必落得今日之敗。

美國白宮兩院眾多利益山頭，往往爭拗多時仍得不出個共識來。然而亦是由於各方利益派系皆有發言權，不論是左翼進步派還是右翼草根派、民主黨主流自由派抑或共和黨財政保守派，加上民粹主義者坐掌的白宮，各方運用權力及政治手段為各自選民而周旋，若肯妥協讓步派錢方案實可落實。相反香港主事官員，官員抱守財官僚心態，只有一招抗疫防疫基金的措施，建制派則唯唯諾諾。當身為一區之長以不懂政治只懂管治為傲，當司長以財政掣肘作為置疫災黎民於不顧的託詞，當建制派只懂「含怒」投票贊成撥款方案時，特區管治淪為笑話，豈是偶然？