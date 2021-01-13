綠置居遇冷風　政府不應勉強前行

房委會策劃小組委員會於本周一（11日）通過撥出部分興建中的鑽石山出租公屋單位為綠置居，涉及約2,100伙，今年5月接受申請。出租公屋需求本已殷切，市區公屋更是數量有限，政府理應率先讓公屋輪候冊人士上樓。再者，去年綠置居項目滯銷，房委會沒有對外交代原因和檢討未來方向便續推項目，絕不理想。

去年11月《施政報告》公布，房委會於2021/22財政年度推售4,700綠置居單位，分兩批推售。周一公布選址鑽石山前大磡村公營房屋項目，涉及2,112單位，來自興建中的三幢公屋。單位按典型公屋標準設計，預計最快2024年首季入伙。

搶去市區公屋

不論從選址還是整體政策而言，這批單位根本不應該「染綠」。就選址而言，項目搶去本已緊絀的市區公屋單位。單看2020/21至2024/25年度公屋及綠置居興建計劃，預計兩者合共落成約1.6萬單位，計及已開售的葵青、柴灣項目，加上鑽石山項目，綠置居單位已佔約5,800個，比例有36%，絕對不少。

雖則現時交通發達，跨區遷移跨區工作是尋常事，但不少基層街坊的工作和生活全在市區，要是搬進新界地區公屋，通勤時間和金錢成本較中上階層沉重，故盡量想留在市區。綠置居單位增多，勢必破壞他們僅餘的期望。此外，過去幾年公營單位實際落成量低於《長遠房屋策略》原初估計，相差超過一萬伙。既然如此，政府更要把日後最大部分公營單位留給出租公屋。

再者，去年蝶翠苑和青富苑綠置居單位滯銷，剩餘約520個單位，面積大多數為300平方呎以下，為鑽石山項目的銷情添憂。這批綠置居單位按典型公屋標準設計，面積由約152至406平方呎不等，但因為官員曾稱公屋和綠置居單位量可靈活調配，估計當中設計跟公屋分別不大。去年兩個項目不吸引，就連單身申請者也非人人樂於認購。疫情減低公屋戶置業意欲只是原因之一，地區偏離市區加上面積偏細也是原因。誠然，鑽石山項目交通方便，吸引力未必進一步遜於去年項目，但單位面積小則相當「趕客」。他們會衡量既然居住公屋和綠置居的質素相差不遠，那置業的誘因就不大。

綠置居再前進 弊大於利

政府勉強推行綠置居，只能再推現有租戶離開公屋界別，收緊居住出租公屋的入息資產資格，或者令綠置居流進自由市場買賣條件更吸引。惟此舉無異於為私人市場添柴火，一方面被「踢走」的公屋戶找不到綠置居單位就只能租或購私樓單位，另一方面則鼓勵綠置居住戶在數年後放售單位圖利。另一方法是「起大啲」，連特首林鄭月娥早前也表示單位面積影響銷情，但她直言綠置居面積增大就與居屋無異，似乎難以實現。

其實，去年綠置居滯銷收場，為2015年落實以來首次，房委會以至政府理應深入檢討並對外交代，期間暫停措施，而非一意故行盲目再推。政府透過綠置居滿足部分公屋住戶置業夢，理念雖好，但絕不是當下要務。政府要分清房屋政策優次，首要滿足市民對出租公屋的需要，以及規管私樓居住和租務條件，讓他們得以安居。