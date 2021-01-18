海洋公園大轉型　命運繫於旅遊業政策

海洋公園早前獲政府撥款54億元以償還商業貸款以及支持一年所需開支，同時園方需就此制定制定初步應急以及未來發展計劃。商務及經濟發展局局長邱騰華及海洋公園公司董事局主席劉鳴煒周一（18日）公布，海洋公園山下園區將會開放免費入場，並將轉型成為零售餐飲消閒區，引入外來體驗提供者為市民提供服務。山上園區則按景點收費，並會增設新奇歷險區，遊戲設施包括搖桿車、空中滑索等。旅遊事務專員黃智祖亦建議，由22/23年開始的未來四年每年提供2.8億應對短期可能出現的現金短缺情況。

疫情重創本港旅遊業，海洋公園因應疫情甚至無法開放園區。然而海洋公園的財政危機早已存在，生意在疫情之前已經每況愈下。其自2015、2016年度出現虧損後，盈利情況亦愈趨惡劣，截自去年度更錄得逾11億虧損，打破歷年紀錄。園方既接受政府撥款，它們花費公帑之餘，也自然要交出足以渡過嚴冬，並能在未來轉虧為盈的發展方案。

海洋公園山下園區將會開放免費入場，並將轉型成為零售餐飲消閒區，引入外來體驗提供者為市民提供服務。（資料圖片）

保育教育初心 創造多元旅遊模式

2003年香港經歷沙士，CEPA帶來了大量自由行旅客。自由行旅客增加，一方面造就香港旅遊業的興盛；但與此同時因為自由行旅客集中在鬧市消費、飲食。旅客活動地區與居民重疊，隨後多年出現的反水貨客、反自由行的運動，亦已反映旅客人數增加對居民生活的負面影響。疫情之後，不僅是海洋公園，而是本港的整個旅遊業界，都難以繼續單靠自由行的純餐飲、純零售模式繼續盈利。

海洋公園在未來發展計劃中強調其保育、教育的作用，既是實際上控制成本的方法，也可能是對以前依賴大陸自由行的旅遊發展模式有所反思應。海洋公園掌握珍貴的自然景觀，旅發局自然應與園方合作提供貼近自然、與別不同的旅遊體驗，向世界展示香港的美麗一面，並由園方以可持續的模式帶領旅客體驗自然美景。商經局強調海洋公園將會配合「躍動港島南」計劃，為香港市民和訪客提供新的消閒好去處，但要成事，始終要看南區整體的規劃及交通配套。

海洋公園能否順利轉型，重新吸引遊客，很大程度上跟政府的政策互相影響，互為因果。（資料圖片）

港島南躍動得起嗎？

海洋公園未來定位不再限於主題樂園，尤其山下園區將為港島南提供一個餐飲、零售消費的中心。但海洋公園與「躍動港島南」的關係巧妙在於兩者同進同退，若港島南能成功躍動，海洋公園自然好比捉緊救命草；但若港島南躍動不來，海洋公園此舉等同放棄了門票收入，亦打破公園內部餐飲提供者的壟斷地位，也使得園方以及入場進駐的外判承辦商的經營環境更見艱難。轉型做「包租公」的如意算盤，不一定打得響。

政府在施政報告內建議推動「躍動港島南」，原意為港鐵南港島線（東段）啟用後，加以聯繫海洋公園以及多個效野公園、沙灘及海岸保護區的連繫。在海洋公園的教育、保育作用上，可以聯同區內的珍貴的自然及歷史資源提供不同體驗，至於水上活動方面，海洋公園的水上樂園亦能配合未來可能將改作水上運動中心用途的石澳石礦場，一同為旅客提供水上活動行程。

「躍動港島南」的計劃若能達到預期效動，本港旅業自然可以從「食、買、玩」以外另開新徑，但誠如劉鳴煒在記者會上指出，海洋公園過去與南區在交通上的接駁不足，政府若要將海洋公園劃入躍動港島南的藍圖之內，南區的水上、陸上交通亦需要與園方共同規劃，以達到為園區內消費的市民、旅客帶來便利的效果。政府需要提供值得讓市民花費一天的行程，例如讓海洋公園的觀光船、行山徑可以讓市民自由往來南區，讓港島南與海洋公園的人流能夠有效流動。

海洋公園今後免費開放下園區，會將之改造為可讓市民、旅客隨意進入的消遣及零售區域，部分區園設施將會外判予其他經營者，或以商業合作模式經營，希望公園最終夠達致自負盈虧。（資料圖片）

藝術文創尚待補位

海洋公園今後免費開放下園區，會將之改造為可讓市民、旅客隨意進入的消遣及零售區域，部分區園設施將會外判予其他經營者，或以商業合作模式經營，希望公園最終夠達致自負盈虧。劉鳴煒表示未來海洋公園將不再以主題樂園形式營運。這些免費入場、外判園區、分拆收費的未來營運模式，也從側面暗示園方未來將不再和本港另一主題樂園——迪士尼正面競爭。

海洋公園與迪士尼如何以特質互補，產生協同效應，自然應是旅發局的一大考慮。本港雖有「飲食天堂」、「購物天堂」的美譽，但在全球化下不少品牌、美食已能在各大城市出現，香港在餐飲、零售方面的優勢將逐漸消磨，海洋公園外判部分園局，其今後的今後方向也不能依賴飲食、零售盈利。旅發局應與海洋公園合作，與本港藝術、文創團體，參考台灣等地的文創園區發展模式，將部分園區撥作藝術文創作用。

香港不時被評旅行特式單調，吃喝玩樂的行程欠缺深度。香港應以甚麼特式作為旅遊賣點，想當然左右本港未來旅遊業的發展方向。飲食零售漸見單調；主題公園體驗方面由迪士尼補足；自然景觀、生物保育未來將成園方一大重心。而文創、藝術園區，或許正是未來海洋公園具潛力的發展方向之一，以此為本港提供多重吸引力，滿足不同旅客所需。