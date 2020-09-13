海洋公園若要轉盈　主席須先帶領轉型

新冠肺炎疫情放緩，海洋公園有望可於周五（18日）重開。本港大半年時間受到疫情影響，加上近年海洋公園連年虧損的往績，園方今年的盈利能力亦不容樂觀。今年5月園方雖已獲得財委會通過的54億撥款，以協助海洋公園償還貸款及應付未來一年的營運，但未來財委會需否再向園方撥款，在這疫情肆虐的一年裏仍引起不少疑問。

年內難轉虧為盈

自香港受疫情影響以來海洋公園只營業了52天，人流及收入跌幅達到九成，政府所批撥款在疫境之下僅能「捱打」，難言可大有作為。海洋公園主席劉鳴煒指出，他與公園行政總裁陳善瑜只有一年任期，相信公園不可能在一年之內轉虧為盈。

海洋公園有望於下周五（9月18日）重開。（資料圖片／李澤彤攝）

海洋公園重開在即，但可用招數處處受制，既不能大灑銀彈，又不能無視防疫，因而公園重開的招徠賣點大都就地取材。除了普遍的門票優惠、餐飲折扣，亦有計劃開放水族館等場地供市民做瑜伽、冥想，開放「高峰樂園」作露營用途，以及讓市民沿纜車下的南朗山道行山等。雖然要市民千里迢迢進入公園冥想，活動未必能吸引太多人付費進場，但這些措施一律無須巨額投資，作為救命草亦無不可。

現時公園營運依賴政府撥款，園方推出短期措施同時，財委會總不能年復一年為經營不善的海洋公園「填氹」。管理層仍需向市民交代海洋公園的長遠發展方針，說服市民海洋公園值得擁有撥款。5月劉鳴煒仍為副主席時，便表示海洋公園以往營運模式不會繼續，疫情後需轉型及重新定位至可持續模式。如今疫情已算是紓緩，期望一年半載內完全過去或許不切實際，看來已接任主席的劉鳴煒是時候帶領管理層交出能讓公眾相信可行的計劃書。

+ 3 + 3 + 3

為未來兩手準備

一方面，延期多年的海洋公園水上樂園有望疫後重開，主席劉鳴煒應交代將如何利用新落成的水上樂園，以及公布其他切合海洋公園主題的特式發展等。在財政方面，過去負債因政府撥款而減少，管理層都要制訂可行計劃，帶領公園轉虧為盈。

劉鳴煒只有一年任期，要海洋公園在一年內轉虧為盈無疑強人所難，但誠如他所言，「不是靠深度遊或遠足改變公園未來」，海洋公園顯然需要更大幅度的變革包括改變營運模式、收費方式、研究修改《海洋公園條例》，令海洋公園真正自負盈虧，而非在財委會上一次又一次要求「吊鹽水」式的撥款。劉鳴煒也認同「公園不應該成為納稅人長遠負擔」，但他帶領的管理層有改善公園營收的方略嗎？