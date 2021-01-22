新媒體當道的廿一世紀　香港能創造自己的Netflix和快手嗎？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-22 18:45

美國網上串流平台網飛（Netflix）周三（20日）公布業績後股價破頂，內地直播、短片、電商平台快手科技下周亦將在港招股集資390億。不論是歐美抑或內地市場，多間網上串流巨無霸在過去十多年的新媒體熱潮中急速冒起。政府一直表示支持創新及科技產業，但在過去卻未能把握新媒體興起的機會。

2006年Google收購Youtube，2010年Netflix開始涉足全球影視串流業務，2012年快手正式轉型為短片平台，2016年另一短片平台抖音上市。全球串流平台在過去十年各自攻打山頭，長短影片影視劇集各有千秋。過去受技術所限，要在街上以電話接收電影、影片需要耗用大量數據，但隨網絡技術進步，5G的高速上網普及後，影片串流產業的發展可以預見將要更上一層樓。

2006年Google收購Youtube，2010年Netflix開始涉足全球影視串流業務，2012年快手正式轉型為短片平台，2016年另一短片平台抖音上市。（Netflix）

錯過黃金十年 產業支援流於口號

然而不論在串流平台的創科發展上，抑或影視作品的製作支援上，政府過去多年的政策、資助都明顯不足，也使得香港政府在全球串流熱潮之中，白白失去將香港「推上國際」的機會。在串流平台的創科支援方面，政府在2017年提出循八大方向發展創科，包括：增加研發資源、匯聚科技人才、提供創投資金、提供科研基建、檢視現行法例及法規、開放政府數據、由政府帶頭改變採購方法，以及加強科普教育。然而三年過去，「香港製造」的創科成績難以令人滿意，政府對於未來應循何種方向創新，至今仍由資助計劃申請人所主導。

在影視作品上，政府自2006年的施政報告起，表示要支持文化及創意產業，成立電影發展區，不過及後支援仍相當有限。直至2018年，政府向電影發展基金注資10億；2020年，政府因應疫情透過基金預留2.6億。

如此金額對普遍市民當然龐大，但就每套電影的拍攝而言，每套電影分得資助也或許只有一二百萬。例如早前在本港爆紅的《幻愛》便是「電影發展基金電影製作資助計劃」中獲資助的電影之一，但其所得資助也只是120萬元，僅佔《幻愛》總成本600萬港元的五分之一。香港電影人材有能力在有限資源之下拍攝出色作品，但在政府實質資助無力的情況下，本地作品要在全球串流平台上與其他國家的重本大作正面交鋒，仍有相當難度。

早前在本港爆紅的《幻愛》便是「電影發展基金電影製作資助計劃」中獲資助的電影之一，但其所得資助也只是120萬元，僅佔《幻愛》總成本600萬港元的五分之一。（《幻愛》劇照）

乍聽之下，或許以為要「香港製造」創出國際是不切實際的事情，但在上世紀下半葉，香港不少影視節目輸出東南亞地區，藝人歌手紅遍中港台，如今問題非不能而不為也。隨着世界一直在變化及前進，香港若然未能跟上步伐，仍然只得數十年前的「老本」，又怎能在新媒體的世代突圍而出？

近年流行的平台經濟、串流平台，但香港至今仍只能為後起之秀的電視台而鼓掌，認為此乃給予傳統龍頭大台的挑戰。本港創科均未見新猶，顯然與政府的創科發展缺乏方向有關。其既無法造就本港串流平台把握商機，也無法造就作品登上國際，在全球新媒體的黃金十年中，近乎只有一場空。