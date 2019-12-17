TVB裁員有跡可尋　串流電視來勢洶洶

電視廣播有限公司（TVB）周一（16日）宣布將重組業務，並裁減一成人手，料涉及約350人，以挽救近年愈見疲弱的盈利表現。行政總裁李寶安指出，裁員是因近月的示威活動波及各行各業，才要在經濟下行時須採取措施，保留發展實力，但從TVB近年江河日下的收視表現看來，本港的經濟走向只是壓垮駱駝的最後一根稻草，更根本成因也在其未能在串流娛樂的世代中，以節目質素來鞏固觀眾群和吸引廣告商。

《萬千星輝賀台慶》是無綫台慶大騷，此節目名沿用31屆後，今年改名為《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》（資料圖片）

TVB行政總裁李寶安在致員工的信函中表示，近半年的示威衝突使「經濟衰退已成定局⋯⋯廣告界、電視、報章和其他媒體將無一倖免」，故所有企業「均有責任措施，令公司營運得以持續發展及保持主要動力。」毫無疑問，隨着反修例運動和網民發起的杯葛活動，TVB一如其他行業一樣，正面對經濟環境急劇惡化的挑戰，使其裁員的理據看似合理，但從TVB近年盈利表現不斷惡化而言，當下的社會浪潮實非公司走向末落的主因。

收視與盈利同告下跌

據2018年的年報顯示，TVB不但首次錄得至少30年來的全年虧損，而盈利表現惡化的原因，部分卻是因管理不善而起。在非傳統電視業務上，2017年TVB本想藉着「大台網」（big big channel）來拓展社交媒體及電商平台的商機，惟在2018年大台網卻反為公司帶來1,900百萬元的虧損。對比2013年盈利高峰期時，這些數字或許只是九牛一毛，但在捉襟見肘年代卻是不容忽視。另外，TVB去年業績由盈轉虧的主要原因，卻是由於投資了兩筆星美控股（已被停牌）的債券，使致TVB須作出5億元的減值撥備。

縱然業續轉差有其管理成因，但在傳統電視業務上，TVB亦不見得能保有舊日的優勢。除了盈利連年滑落，TVB近年的收視率亦見下跌。例如，翡翠台平日黃金時段的收視率由2014和2015年的22點，慢慢下跌至2016年的21點，繼而再滑落到去年的20.1點。雖然在2019年中期報告中，TVB的廣告收入仍達11.36億元，僅較去年同期微跌1%，但有此表現，某程度上只是受惠於本港推出虛擬銀行、自願醫保計劃、年金計劃等新政策，而須投放的廣告開支，故暫時未能確切地反映出收視率和廣告收入的正向關係。

過去，「01觀點」曾以劇集創意、人才外流、政府政策等面向，拆解TVB江河日下的結構成因，惟在串流娛樂崛起的世代，TVB早已不只面對本地的競爭者，而是全球的娛樂產業。「不惜工本、搶佔市場、建立『護城河』」近年已成大多互聯網企業的商業模式，而此手法更不只見於共享單車和外賣速遞，更引進了串流電視的市場，成為吸引全球觀眾的營商手法。更重要的是，全球的串流電視不僅只用低廉的訂閱計劃作招徠，更有提供甚具質素的節目來建立口碑，鞏固用戶的忠誠度。

與全球串流媒體競逐市場

相比之下，在Netflix（網飛）首次公布的非本地用戶數據可見，該公司在亞太區的訂閱量已由2017年第一季的466.4萬戶，躍升至本年第三季的1448.5萬，而這倍數的增幅，同樣可見於歐洲、中東、非洲和拉丁美洲。與此同時，隨着迪士尼、蘋果、AT&T等企業相繼宣布加入串流電視的市場，可見未來數年裡，以「燒錢」的手法製造高質量的節目來吸引觀眾，仍是所有串流媒體的生存之道，而這競爭尚未步入白熱化之前，TVB面對的挑戰更不會在短期內消失。雖然這種經營模式對股東來說，短期內未必有利可圖，但站在消費者的角度，若能他們只須付不足100元的月費，便能觀賞《王冠》（The Crown）、《毒梟》（Narcos）、紙房子 (La casa de papel）等全球熱播的電視劇，觀眾還會想念《溏心風暴》的陳舊橋段嗎？

電視劇集曾經被視為在地文化的一環，但在資本及文化全球化的年代，本地影視製作也無可避免須與外地創作競爭，這趨勢在年輕族群尤其明顯。香港的影視產業曾經撐起半邊天，電視劇集及輸出到內地、台灣等亞洲地區，有如文化領袖。面對消費模式及市場結構之改變，影響的不只是曾經的文化產業風光不再，還有相關從業員的生計。除了影視業須自我改革，適應汰弱留強的市場競爭外，政府也須反思其有否在政策上提供良好土壤，讓有心影視創作的香港人能有發揮所長的空間。