推動國安教育　須先正確認識國家

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-09 15:00

教育局上周公布國家安全教育課程框架，以小學常識科、中學地理科和生物科為例，解釋有關國家安全教育的學與教重點。然而，地理科課程框架有關南海的教學內容，卻有誤導之嫌。

根據教育局的文件，初中地理課要「展示中國領土及領海圖（包括南海九段線），讓學生認識中國國土的範圍」，「通過南海的例子，讓學生認識自古以來南海及南海諸島已是中國國土的一部分」。由此看來，教育局是否意指南海九段性是等如中國領海線？九段線以內的海域等如中國領海？

2016年南海仲裁案時，中國政府曾發表關於在南海的領土主權和海洋權益聲明，指出中國在南海諸島（即東沙、西沙、中沙和南沙群島）擁有主權，而南海諸島擁有內水、領海、毗連區、專屬經濟區和大陸架。什麼是內水、領海？根據中國官方的定義及《聯合國海洋法公約》，領海基線向內的是內水，屬領土的一部份，外國船隻不能擅自駛進；領海基線對外12海里為領海，外國船隻具無害通過權。由此可見，中國在南海的內水及領海應是針對着南海諸島而言，而非泛指整個南海海域。

王毅：對中方立場的歪曲

更重要的是，外長王毅去年9月出席東亞峰會外長會時，已明確批評「有人聲稱中方把斷續線內海域都據為內水和領海，這毫無依據，是在蓄意混淆概念，是對中方立場的歪曲。」（斷續線即九段線）不但地理科國安教育課程框架的表述似乎並不恰當，教育局發言人回覆《香港01》有關九段線的查詢時亦表示「南海九段線以內所包括的南海諸島、海域和空域，皆為中國的領土、領海和領空」，表面看來恰恰是王毅所批評的說法，令人以為九段線內海域皆為中國領海。

日前教育局局長楊潤雄沒有回應有關《港區國安法》的刑罰，也引起一些人討論。但其實國家安全教育的重點，與其說是一些技術性的法律知識，不如說是讓學生正確認識國家，並建立認同感。若然學生能認識中國源遠流長的歷史文化、現代化的努力、新中國成立後的發展，自然能培養出國家觀念。若然教育局也未能正確認識國家，張冠李戴地將九段線當成領海線，徒令「九段線畫到別人家門口」的聲音放大，豈非推動國安教育未成，反而在幫倒忙？