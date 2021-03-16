疫苗疑慮擴散　政府必須加強解說

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-16 17:00

目前已抵港疫苗夠100萬人接種，但截至周一（15日）已接種第一劑疫苗的市民僅20萬。港府為提高新冠疫苗接種比率，周一起開放接受30歲或以上人士參加。雖然擴大接種對象有助增加接種人數，但部份市民仍然對科興疫苗有所疑慮，加上香港亦有訂購的牛津阿斯利康疫苗在歐洲屢傳不利消息，政府必須加強講解及宣傳工作，制定接種對象的特定要求，釋除民眾疑慮。

公務員事務局長聶德權周一公布，政府即日起會將優先組別擴大至30歲或以上人士、家庭傭工，以及在港以外就讀的16歲或以上學生，並預計計劃將涵蓋全港550萬人。據聶德權指出，港府目前分別儲有約130萬劑BioNTech疫苗和100萬劑科興疫苗，需此後每月亦會有疫苗到港，故相信疫苗短期不會出現短缺。

與此同時，食物及衛生局長陳肇始則表示，上月放寬社交距離措施後，本港先後出現餐廳和健身室染病群組，「若疫情繼續反反覆覆⋯⋯加上如果疫苗接種率未如理想⋯⋯無可避免會考慮再一次收緊社交距離措施，甚至必要時要關閉一些相關處所」。為何隨接種人數增加，防疫措施反而要考慮收緊，局長未有闡明。但如果政府欲以防疫措施為誘因，吸引市民接種疫苗，亦未必能對症下藥。歸根結柢，在於不少人以為「針後亡」等於「因疫苗而亡」，因而對接種有所卻步。

聶德權出席記者會，公布疫苗接種優先群組可降至30歲。(余俊亮攝)

接種進度緩慢 需要具體指引

在歐洲，近日亦有人質疑阿斯利康疫苗將出現副作用，丹麥、挪威、荷蘭、愛爾蘭、德國、法國和意大利等政府未待歐洲藥品管理局再開會，便先後停用該款疫苗。但正如世衛強調，阿斯利康疫苗是經過科學評審，確認為安全，接種的利大於弊。同樣有使用阿斯利康疫苗的台灣便未有叫停接種，衛生福利部部長陳時中表示疫苗仍是安全。上周暫時停用阿斯利康疫苗的泰國，周二（16日）起便恢復了接種安排。

各地例子說明，政府如何解說及回應社會疑慮，是推廣疫苗接種的關鍵。本港七名市民在接種科興疫苗後死亡，一些人便以為兩者有因果關係，對接種卻步。但其實專家顧問經科學評估後，認為兩者並無直接關係，而是接種者本身有健康問題。

目前16歲以上人口的接種率僅不足3%，進度已大幅落後於智利、英國和以色列等地。據港大醫學院院長梁卓偉早前預測，按目前接種速度，香港要到2023年才達標。若然社會的憂慮和恐慌繼續放大，只會令接種進度更慢。故港府更須做好解說工作，釋除市民對疫苗安全的疑慮。

例如在年長接種者的風險警示上，港府先要是釐清為何與內地的接種策略截然不同，即前者視60歲以上為優先群組，後者則明言「年齡小於18歲或大於59歲」應該暫緩接種疫苗。同時，政府亦應就不同身體狀况公布較具體的接種指引，如血壓和血糖平均值高於某數，又或是吸煙且患冠心病者則不宜接種。這不但可讓醫護人員較易辨識出高危人士，亦可增強社會對疫苗的信心，並讓市民明白接種疫苗的必要性。