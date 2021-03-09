檢討疫苗接種策略有助增加市民信心

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-09 17:16

新冠肺炎疫苗接種計劃開展後，本港10日內已有三宗接種科興疫苗後死亡的個案。政府專家委員會周一（8日）強調，首兩宗死亡個案與疫苗無直接關係，並指本港接種科興疫苗後的死亡率即使高於全球，但計劃僅是剛剛開展，故不能直接比較。政府雖然反覆表明接種疫苗利大於弊，但現實是部份市民感到憂慮甚至在預約後卻步，當局應做得更多以增加市民信心，包括向公眾說明接種對象的特定要求，甚或檢討目前的年齡限制。

截至周一，本港累計逾10.3萬人已接種首劑疫苗，其中10.1萬人選擇科興疫苗。不過近日出現了三宗接種科興疫苗後死亡的個案，部份市民自然對安全性亦起顧憂。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會周一就此開會，指出首兩宗死亡個案涉及嚴重冠心病和大動脈撕裂，因此與接種疫苗無關。由於時間有限，委員會仍須待解剖報告才能判定第三宗死亡個案的原因。食物及衛生局局長陳肇始則在專家開會前已表明，由於接種效益利大於弊，政府無意煞停計劃，並會將計劃擴大至其他高感染風險的市民，共涉及約130萬人。

聶德權與等候接種疫苗的紀律部隊交談。（聶德權facebook）

澳門及內地60歲以下先接種

目前有關科興疫苗的爭議主要圍繞其有效性和優先接種對象。據衞生防護中心聯同行政長官委任的專家顧問於1月的建議，首批優先接種疫苗的群組是安老院舍／殘疾人士院舍和其他院舍設施的院友及職員，其次是醫療機構人員及60歲或以上人士，第三位則是年齡介乎16至59歲有長期健康問題的人士。然而這次序不但與疫苗研究報告的結論略有出入，亦與內地政府的接種建議不同。

首先，據食衛局的的研究報告指出，「由於60歲或以上的群組效用數據不足，有關機構對上述群組使用CoronaVc時，應當考慮其健康狀況和接觸風險」，同時亦列明患有糖尿病、癲癇和出血性疾病等病史的人須謹慎使用。在同樣接種滅活疫苗的深圳，其市衛健委亦建議緊急接種的重點人群僅是包括進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員等群組，同時更明言「年齡小於18歲或大於59歲」應該暫緩接種疫苗。使用國藥疫苗的澳門亦除非60歲以上市民特別要求，否則暫不開放接種安排。為什麼香港政府的接種策略截然不同，官員應向社會多作解釋。港大感染及傳染病中心總監何栢良便建議專家委員會檢討，是否仍然要安排由60歲以上市民先接種疫苗。

廣泛接種疫苗以做到群體免疫，是抗疫的最重要工作。而要做到廣泛接種，政府必須增加市民信心，鼓勵踴躍參加。但目前60歲以上先行接皇的策略，似乎令不少市民將背景死亡率與疫苗的安全程度混為一談，在死亡個案後更是對疫苗半信半疑。政府或認為年長市民是較高風險的群組，先行接種可策安全，但一來本港疫情已逐漸控制，當下的風險相當有限，加上接連的死亡個案也可能引起市民對疫苗安全性的顧慮，不利廣泛推行接種計劃。為了增加市民信心，官員有必要全力向市民講解背景死亡率等相關問題，同時檢討接種策略，以增加社會信心為目標。