撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-19 06:45

導演杜琪峯最近在港台節目上表示，「香港電影已死」是一句廢話，並鼓勵年輕的電影從業員要努力。其實香港電影不但未死，而且大有可為。

早前UA戲院宣布全線結業，有些人認為對香港電影業打擊重大。但與此同時，亦有人逆市下開張新戲院，高先電影院落戶堅尼地城，並且大收旺場。

疫情誠然打擊電影業，但疫情總有完結的一天，影響總會過去。而且政府去年亦透過電影發展基金撥出2.6億元，以增加本地電影製作、為業界培育人才，以及協助電影業渡過難關。香港電影會否再創高峰的關鍵從來都在於香港是否具備實力，而答案是肯定的。

香港電影水平達國際級

說香港電影大有可為，並非主觀的一廂情願，而是從事實中可以看到。奧斯卡近日公布入圍名單，香港電影《少年的你》角逐最佳國際影片，繼《大紅燈籠高高掛》、《霸王別姬》後再創港片歷史。

當然也有人質疑《少年的你》並非香港電影，因為演員是內地人，故事內容也以內地為背景。但電影的導演曾國祥和監製許月珍也是香港人，編劇林詠琛是香港作家。更重要的是這說明了香港的電影製作不但能夠在內地大受歡迎，也能夠獲得西方殿堂級頒獎禮的肯定。

又例如最近在邵氏影城拍攝、何超儀投資兼主演的荷里活電影《Mother Tongue》，製作班底大部份也是香港人，而電影導演Mike Figgis亦稱讚他們專業及有效率。

在本土電影方面，在屯門取景的《幻愛》票房亦逾1,500萬元，在去年本地電影中成績數一數二。由此可見不論是合拍片、荷里活片、本土電影，香港都不乏有實力、有口碑的製作。

妄自菲薄不如愈戰愈強

但為什麼仍然這麼多人說「香港電影已死」？某程度，這可能也是香港的縮影。隨着世界的轉變，有時我們適應不來，或是步伐較慢，一些人便只懂說以往的風光，而對當下自怨自艾，甚至是妄自菲薄。但他們更應看到的是香港不但具備實力，而且是能夠打入內地及國際市場的實力，關鍵在於我們是否有此決心，追求更卓越。香港從來都是一個在千變萬化中安身立命的城市，它只要積極面對，願意接受挑戰，那必定是大有可為的。