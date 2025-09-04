西九文化區向立法會報告最新發展，去年訪客人次突破1500萬，按年增長26%。當中M+與香港故宮文化博物館的旅客佔比分別高達六成和七成半，證明其已成為香港文創旅遊的強大引擎。不但「引進來」，M+策展的「草間彌生：一九四五年至今」與「貝聿銘：人生如建築」展覽成功「走出去」，西九委約的原創音樂劇《大狀王》在內地巡演座無虛席，當前在港第三度公演依然吸引大量內地旅客入場支持。由人次到出品，西九的成績表可謂亮麗。



——如果不看財務報表的話。西九2024/25財政年度的營運赤字擴大至7.69億元，一筆過的政府撥款即將耗盡，利息收入隨之大減。西九董事局副主席陳智思表示，全世界的文化設施本質上都不賺錢，問題是誰去補貼，以及如何補貼。他提到西九的初始設計是效仿港鐵模式，以商業地產收入反哺文化營運，不過營運成本增加但收入卻因各種原因仍未到位，才會出現現金流問題。

形容西九財困由「時差」造成，大概說對一半。不少地產商近年同樣受「時差」所困，投資項目但資金尚未回籠。不過我們應該記得，兩年前恒隆陳啟宗也指出本港樓市出現結構性變化，隨着土地供應增加，地產暴利的日子不復再。至少打從那時開始，社會逐漸形成共識，香港的經濟正在而且必須經歷結構轉變。如果我們依然以為只要待地產項目落成，西九「切豆腐」般賣地之後就可以財源廣進，那只是把問題順延十年，到時燙手山芋不知交到誰人手上。

陳智思說得沒錯，文化設施本質上都不賺錢。香港故宮文化博物館、M+及表演藝術處的成本回收率分別為44%、44%及30%，已經與全球其他歷史悠久的文化機構看齊。但既然要放眼外地，我們也應該知道倫敦南岸中心不只是一個藝術場館群，更加完全融入了倫敦的文化生活。其地理位置極度便利，鄰近滑鐵盧車站，方便地鐵、巴士以至步行而至。從高級餐廳到美食市集，從獨立書店到節慶活動，南岸遠不只是文化項目，即使是不看展覽、不聽音樂會的人也會前往消費，充滿商業價值。又或者美國紐約的林肯中心，資金來自慈善捐款、企業贊助以至是基金會投資。它從來不用單打獨鬥，與整個社會的財富和商界精英建立了穩固的關係。

千萬人流之後 如何化人氣為財氣？

論交通，陳智思也承認西九文化區未算方便，寄望M+博物館前方的新碼頭今年竣工後，開通連接中環的渡輪航線，可以帶來人流。但西九碼頭只是第一步，未來如何將西九融入九龍站、柯士甸站以至尖沙咀網絡，讓市民和遊客不只特意前往，也會樂於順道而來，這既是西九管理局要思考的問題，也是文體旅局以至運輸及物流局的責任。

須知道有人流就要有生意，西九偌大的公共空間不只可以容納餐廳和商店，商業形態也可以包括美食車、文創市集、戶外品牌活動等。西九的優勢是地大而且臨海，商業租賃的價值必然可觀。西九另一個商業價值在於文化輸出，由《大狀王》到草間彌生和貝聿銘展覽，其內容創作能力已達國際水平。西九IP產業化帶來的是巡演和巡展，賺取授權費和票房分成，令「西九」作為品牌本身就是一個收入來源。

西九的文化藝術水平已經毋庸置疑，隨着西九演藝中心預計於2026年完工，舞蹈、音樂劇及戲劇方面的發展只會更加蓬勃。只是其財政管理令人憂慮，而賣地只能換取時間，令未來十年顯得更為關鍵。西九既然帶來龐大的人流以及品牌效應，文體旅局應視之為重要夥伴，直接與西九合作推廣項目。這既能為西九帶來資金支持，又能利用西九這個世界級平台實現政策目標。商經局在推廣香港作為盛事之都和會議展覽中心時，又打算如何將西九納入方案？西九文化區不只要融入社區，更要有機結合政府的政策規劃，令西九文化區管理局的營運模式發揮最大益處。