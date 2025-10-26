台湾光復80周年 | 两岸三黨三種論述 北京強化一中壓制「台獨」

台灣光復80周年，中央以國家立法方式設立「紀念日」，在海峽對岸，民進黨當局選擇迴避，剛選出新主席的國民黨則力圖為那段歷史爭功。兩岸的三個政黨給出了三種截然不同的論述，而中共無疑正在採取主導角色。北京設立紀念日的政治信號遠不止於回望歷史，而是指向未來。它掀起的角力不僅在於爭奪歷史敘事權，更是為了鞏固「一中」法理，是將「統一」提上現實議程的清晰宣示。



北京以極為破格的行動紀念台灣光復80周年，首先是在周年紀念日前夕，第十四屆全國人大常委會第十八次會議表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，以國家名義明確將每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。2025年10月25日也因此依法成為中華人民共和國的第一個台灣光復紀念日。

中共隆重紀念並推進統一

紀念日當天，北京舉辦了盛大紀念活動，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在紀念大會上表示，抗戰勝利與台灣光復「是中國人民和中華民族共同的偉大榮光」，「黨和國家設立『台灣光復紀念日』，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場」，「彰顯了中國共產黨堅定不移擔當歷史任務、矢志不渝實現祖國完全統一的堅強意志，鞏固了國際社會堅持世界上只有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識」。

王滬寧在講話中還呼籲與會者「要堅持『和平統一、一國兩制』方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，共護抗戰勝利重大成果，共同推進祖國統一大業，絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

中央台辦、國台辦主任宋濤在設立台灣光復紀念日招待會致辭時也表示，設立紀念日是維護一個中國原則、反對「台獨」分裂和外來干涉的有力行動；是堅定支持愛國統一力量的具體體現。宋濤還表示，有能力挫敗「台獨」分裂，推動兩岸關係和平發展，有信心推進祖國統一大業，有底氣應對各種挑戰，實現中華民族偉大復興。

民進黨迴避光復並兜售「台獨」

和北京的高規格紀念形成鮮明對比，台灣民進黨當局不僅對台灣光復80周年沒有任何像樣的紀念活動，對中共的紀念活動反而大肆批評，並趁機宣揚兜售「台獨」理念。陸委會在表示，中共藉舉辦相關活動，散播台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的「謬論」，企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的「虛偽歷史敘事與片面政治框架」，達到「矮化」台灣的目的，「台灣人民絕對不會接受」。

陸委會還強調，台灣光復節是為紀念1945年10月25日中華民國代表同盟國接受在台日軍投降的紀念日，「和中華人民共和國毫無關係」。陸委會的聲明不僅通篇沒有任何紀念台灣光復和譴責日本侵略殖民台灣的用語，反而把「台獨」論述嫁接到這一歷史紀念日上，表示1949年的10月25日也是台灣「軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍的日子，全體台灣人民在這一天共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權。」

賴清德在當日的社交平台貼文中，也絕口不提台灣光復80周年，而是把這一天與金門戰役等相連結，聲稱「這個周末，我們紀念古寧頭戰役勝利、並緬懷那些為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們」。他在貼文中鼓吹自己在今年「雙十」講話中提到的軍事對抗想像，表示要加速打造「台灣之盾」（T-Dome），加強台灣軍事防禦，「建構守護自由民主價值的堅強防線」。

國民黨鞭笞當局並與中共爭功

和中共與民進黨兩極對立的論述形成對比，國民黨的論述要複雜得多。一方面，對於民進黨當局迴避紀念台灣光復80周年，一點也不敢觸碰日本侵略殖民台灣的媚日、懼日行為，國民黨大力鞭撻，怒斥民進黨和賴清德一身媚骨，掩蓋歷史，甘被日本殖民，丟中國人和台灣人的臉，可恥。在野黨佔多數的台灣立法院通過了恢復設立光復日為例行假期的法案。

另一方面，作為當年領導中國抗戰的執政黨，眼看抗戰的主流敘述已經到了對岸中共手裏，國民黨心有不甘，呼籲對岸既然要紀念台灣光復，就應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導全中華民國軍民艱辛抗戰，才贏得最終勝利，台灣才得以光復回歸中華民國。

國民黨在社交平台發文指出，紀念光復的真諦，不僅是紀念中華民國從日本人手中拿回台灣的主權，讓台灣人民免於被殖民的地位。更是為了彰顯反對剝削與歧視、反對戰爭侵略的普世價值。這和中共的論述基本一致，體現了兩黨在抗戰問題上共同立場。

但另一方國民黨也指出，要還原抗戰真相，才是對先烈最大的尊重，七七事變之後，22場大型會戰、1117次重要戰役，每一場正面戰場的主力都是國軍將士以血肉之軀奮勇抗敵。歷史紀念不能只看見眼下的豐碩成果，更要銘記來時路的艱辛，這才對得起無數犧牲奉獻的中華民國軍民同胞。

三種論述背後的深層次鬥爭

同一個歷史事件，為什麼兩岸的三個政黨有三種不容論述？

國民黨是抗戰時中國的執政黨，在那場全民族的抗戰中，國民黨軍隊在正面戰場付出了巨大犧牲，這是國民黨對中華民族的歷史貢獻，是國民黨歷史敘事中難得的可以和推翻清政府封建帝制相媲美的功勞。尤其是台灣光復，發生在國民政府期間，蔣介石親自參加開羅會議，時任國民政府要員又代表中國在台北中山會堂接受日本投降。對這樣光彩的歷史，國民黨當然當仁不讓。和中共存在「正朔」之爭、和民進黨存在政治權利爭奪與理念鬥爭的國民黨，必然會一方面與中共爭功，一方面對民進黨迴避歷史的錯誤行為大加鞭撻。

民進黨是一個「台獨」政黨，「台獨」理念就寫在黨綱裏。從「台獨」理念在台灣出現那一天起，日本就是一股重要的養蠱力量。一直以來，民進黨黨主張「台獨」的大部分政治人物都和日本有很深的歷史淵源。尤其面對中國大陸的統一壓力，「台獨」有生存危機，想和日本等外部勢力抱團求生存。因此民進黨對日本在台灣的殖民統治始終採取回避態度，反而更注重強調和日本的友好關係，片面截取並歪曲闡述日本殖民台灣時基於殖民需要的建設工作而回避、消除台灣的抗日歷史。

賴清德的「台獨」理念比其他民進黨領導人更激進，感受到的統一壓力也比歷史上任何時候都大，對於日本等外部勢力抱團取暖的需要比台灣其他任何政黨都更強烈，他必然會百般回避日本殖民歷史，反過來會借歷史事件操弄兩岸議題，推銷「新兩國論」台獨主張。

中共之所以比歷史上其他年代更注重紀念台灣光復，除了具有政治上滿足、統合兩岸中國人共同紀念抗戰、紀念台灣光復，喚醒中國人在新時代下鬥爭精神的需要，還有兩個更重要、更現實的原因：其一是對賴清德政府和一些外國反華勢力勾結，企圖否認聯合國2758號決議，否認《開羅宣言》《波茨坦公告》和日本投降書等國際文件明確規定台灣回歸中國、宣揚台灣地位未定論等實質台獨行為進行有力回擊。其二，也是最重要的，是因為到了可以設立台灣光復紀念日的時點。

國際大勢變化，以及兩岸這些年的情勢變化，都在加速推進兩岸統一進程。今年是台灣光復80周年，距離100周年只有20年。圍繞國際局勢及兩岸關係，這20年會發生什麼，其實每個人心裏都清楚。這次大陸紀念台灣光復系列活動，重要的不是其中的反台獨論述，而是從頭到尾，貫穿在每一項活動中的「統一」論述和民族復興想像。鄭麗文日前當選國民黨主席，習近平的賀電中也直接點名了這兩點。近些年來的各種跡象都顯示出，從80年前的光復，到未來隨時可能實現的統一，中共已做好完全準備。

有多少種論述不重要，重要的是在不久的將來，歷史就會給出最準確、最完整的答案。