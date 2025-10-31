習特會｜特朗普偃旗息鼓　中國放眼關稅之後

10月30日，國家主席習近平與美國總統特朗普在韓國釜山會晤一個多小時後，中美雙方確認在吉隆坡經貿磋商中達成的共識：美方取消對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，並暫停實施24%所謂對等關稅一年。儘管特朗普表示習近平答應打擊芬太尼出口問題，預告將在明年4月訪華，並且邀請了習近平之後訪美，但實際上他已在經濟和政治壓力下讓步，不得不放棄所謂的關稅大棒。



特朗普4月發動的關稅攻勢，一時間提升了個人的政治聲望。藍領拍手，右翼媒體稱許其「反擊華爾街」。美國人以為這是對全球化的反擊，是替「被遺忘的工人階級」討回公道，可是關稅的刺激作用轉瞬即逝，副作用卻逐漸浮現——生活成本上升，製造業用料成本上升，藍領就業創20年新低，消費信心下滑。

高達45%的中國進口稅，50%的鋼鋁關稅，使得美國製造商反而失去成本優勢。但美國的貨物逆差依然超過一半是來自亞洲，中國內地佔14%，越南、台灣、泰國、韓國合計佔比超過30%。所謂「脫鉤」，實質是中國+1再包裝。美國貨物貿易逆差接近每月1,000億美元之間，與拜登時期幾乎無異。

白宮折騰了半年，結局卻是喧囂過後，赤字如常。 事實上，不少美國人的處境比以前更差。民調顯示，特朗普的支持度在青年與中低收入選民中持續下滑。不管他嘴巴上怎樣說，這場釜山峰會已成為其「華麗轉身」的最後機會，財長貝森特和商務部長盧特尼克必須爭取與中國休戰。貝森特若在吉隆玻會談沒有務實讓步，就連促成「習特會」的基礎也沒有。

開打關稅戰可以隨便找一個藉口，如今要偃旗息鼓，當然只消一個說詞。近年美國輿論普遍認為中國是芬太尼原料的主要來源，特朗普一如外界所料，藉「成功打擊毒品供應」為名取消相關關稅，可對內宣稱「任務完成」，對外則顯示「美中合作」的姿態。白宮甚至可以宣稱逼使了中國讓步，才得以取消關稅。但事實上，真正讓步的是華府自身：物價壓力高企、企業投資信心下滑、出口競爭力受損。 不但要取消芬太尼關稅，美方還暫停部分出口管制與「301調查」。在明年中期選舉前，他有必要營造「外交成果」的形象。

計較誰勝誰負，本來就沒有多少意思，甚至只是一個偽命題。中國的開放政策、發展邏輯，不會隨特朗普而起舞。相對於其「五時花、六時變」，正如習近平在釜山峰會所說，中國向來都是集中精力辦好自己的事，做更好的自己。與會的外長王毅今年2月曾說「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」，那顯然不是一時文意發作、拋拋書包。不管特朗普要怎樣故弄玄虛，舞高弄低，事實證明中國不用激化矛盾，只要讓時間發揮作用——因為時間確實站在中國這一邊。

4月至今半年過去，美國的關稅政策已窮途末路，既未改善貿易逆差，也未帶來製造業回流。對全球市場而言，這次「一年暫停」可讓企業重新規劃供應鏈，金融市場可預期通脹趨緩。短期內美元或繼續走弱，亞洲貨幣與商品價格將受惠。不管偃旗息鼓是否只得一年，中國也會繼續加強自主研發與擴大內需市場，降低對外部需求的依賴。如果現在美國沒有底氣逼使中國委屈，再一年之後只會更加沒有能耐硬碰硬。

相比起關稅戰，釜山峰會更重要在於能否改善中美關係，確保這兩艘巨輪共同前行。須知道，美國前總統拜登四年在任並沒有訪問中國，他與習近平的會晤要麼在G20峰會，要麼在APEC舉辦期間舉行。2023年習近平若不是為了多邊會議而訪美，對上一次已經要數到2017年的海湖莊園會晤，而那年特朗普國事訪問中國之後，至今已八年沒有美國總統訪華。

距離特朗普所說的明年4月訪華仍有半年，以其政治操作的往績，沒有人能說得準會否出現什麼變數。但明年中國將擔任亞太經合組織（APEC）東道主，美國將主辦二十國集團（G20）峰會，正如習近平所指，雙方應該互相支持，爭取兩場高峰會都取得正面成果，為促進世界經濟成長、完善全球經濟治理做出貢獻。當今世界還有很多難題，與美國——不論是民主黨抑或共和黨政府——在地區和國際舞台良性互動，是中國作為大國的擔當。