習特會｜中國不是韓國也不是日本　特朗普必須三思而後行

如果沒有韓國釜山的「習特會」，美國總統特朗普（Donald Trump）本周的亞洲行程，可以說是一場巨大的單邊勝利。



據特朗普政府宣佈，這趟亞洲行期間，美國與馬來西亞和柬埔寨達成了正式貿易協議，並與泰國和越南簽署了框架性協議。根據協議，這些東南亞國家將降低美國汽車、農產品等商品的關稅和監管壁壘，又承諾增加對美國商品的採購，並在關鍵礦產、科技監管等領域做出讓步；其中馬來西亞還承諾未來10年在美國投資700億美元。禮尚往來，美國將對這些國家的部分商品豁免關稅，但整體關稅稅率仍維持在19%至20%。用一個空洞的說辭，豁免一個無中生有的關稅，換來這麼多的實質利益——這絕對稱得上是特朗普的勝利。

在日本和韓國，特朗普更是風頭出盡。根據特朗普宣稱與日本高市早苗政府達成的協議，日本不僅將向美國關鍵產業投資5,500億美元，並確保美國可以從中獲取高達90%的利潤，預計將創造數十萬個就業崗位；另外，日本還將向美國放開大米等農產品市場。高市早苗接待特朗普時的柔媚姿態，更是讓特朗普大為受用。而作為交換，特朗普只是承諾將原定25%的對日關稅稅率下調至15%。到了韓國，特朗普政府也受到了李在明總統最隆重的歡迎，並且得到了韓國將於在美國投資3,500億美元、願意幫助美國恢復造船業等承諾，而他個人甚至獲得一頂黃金皇冠模型和最高榮譽勳章。

一趟訪問下來，特朗普政府沒有花一分錢，就獲得了數千億美元的對美投資，達成這麼多明顯有利於美國的協議。儘管那些投資未必都能落地，甚至可能隨着幾年後美國政府的更迭而不了了之，但至少就當下而言，在氣勢和輿論上，無論對特朗普還是對美國，不能不說是豐碩的成果。一些向來對特朗普不客氣的美國媒體，也不得不承認他此行的成果。

然而，特朗普的光芒，在與中國國家主席習近平舉行會晤之後，意外地熄滅了。

10月30日中午，100分鐘的「習特會」結束後，特朗普坐上專機「空軍一號」飛返美國。當中國媒體還在靜候上級指示，編輯們小心翼翼討論如何用詞才能最恰當定義中美這場會晤的成果時，美國媒體和資本市場已經給特朗普在這場會晤中的表現給予了明確定性。

《紐約時報》先提出「習特會」誰是贏家的疑問，然後直截了當得出結論：「中國運用籌碼贏得關鍵讓步。」《紐時》在相關評論文章中說，當習近平結束與特朗普的會晤後走出會場時，展現出一種自信的氣度——那是一個領導着與美國同等強大國家的領袖才會擁有的自信，一種能夠塑造任何協議條款的自信。文章解釋，習近平通過利用中國在稀土方面近乎壟斷的地位以及其對美國大豆的採購能力，成功讓華盛頓降低關稅、暫停對中國船隻的港口費用、推遲出口管制。《紐時》還引述專家指出，中國在這場貿易戰中不可避免地佔據上風，成功引導特朗普政府玩起了「打地鼠」遊戲；而中國最大的勝利可能在於，美國今後在對中國實施新措施前會三思而行。儘管特朗普宣稱自己為農民和企業爭取了勝利，因為中國同意購買大豆並暫緩限制稀土出口，但這實際上只是恢復了之前的狀態。

國際資本市場也對「習特會」給出了最直接的反應——美股集體低開，道指跌0.4%，標普500指數跌0.5%；歐股多數低開，英國富時100指數下跌0.4%，意大利富時MIB指數下跌約0.5%；只有和中國經貿關係緊密的德國，DAX指數逆勢上漲了0.2%。資本市場的漲跌起伏固然受到多種因素影響，但市場受消息影響在第一時間給出的「膝跳式反應」，往往能夠準確反應出資本對不同消息的第一印象。

為什麼美國媒體及國際市場會有這種反應？中美會談也不盡然都是美國在讓步，實質上是中美各退一步，達成了為其一年的暫時「停火」協議。比如，美國通過部分減免芬太尼關稅，換得中方調整了針對美方的關稅反制措施；美國通過暫停出口管制50%穿透性規則，換得中方暫停稀土出口管制規則；美方通過暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施，換得中方相應暫停實施針對美方的反制措施。此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識，並且進一步確認馬德里經貿磋商成果，美方願在投資等領域作出積極承諾，而中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。

這些共識的達成，不僅對中國有利，對美國受影響的產業也明顯有利，算是一種「雙贏」。但為什麼媒體卻認為是特朗普做出了關鍵讓步，連在資本市場也那麼不討喜？

原因有二。其一，相對於在其它國家赤裸裸的強奪豪取，特朗普在中國碰了一顆大釘子。原本想從實力地位出發，用敲詐其它國家的方式敲詐中國，結果根本行不通。因為美國施加的任何制裁措施，都會遭到中國同等力度的回擊。只有談判協商，才能獲得對等交易。其二，自本輪貿易戰爆發以來，特朗普來勢洶洶，曾多次將對中國關稅措施提高到不可思議的程度，但是幾番互動下來，中國絲毫沒有讓步，特朗普沒有佔到任何便宜。以對等關稅為例，通過雙邊談判，最終特朗普政府還將芬太尼關稅撤銷了10%，雙方的總關稅水平相對於本輪關稅戰之前的水平不升反降，回到45%至47%。

所以，儘管中美元首會晤是雙贏的結果，但從「美國挑起衝突——中國回擊——中美同步撤回到原點」的行為邏輯看，也可以說是美國在「敗退」。用中國南京大學國際關係教授朱鋒的話來說：「在特朗普發動貿易和關稅戰之後，中國是唯一一個與美國針鋒相對的國家。」而中國最大的勝利可能在於，美國今後在對中國實施新措施前會三思而行。