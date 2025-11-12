美俄如此縱核　絕非人類之福

中美釜山會晤之前，美國總統特朗普（Donald Trump）曾於10月29日在社交媒體發文表示，已經命令美國戰爭部恢復「核試驗」，並且批准韓國在美國費城建造核潛艇。特朗普話音剛落不久，俄羅斯媒體也報道，俄羅斯準備向印度轉讓核技術。



11月10日，俄羅斯電視台Russia Today網站報道，俄羅斯國家核巨頭俄羅斯國家原子能公司首席執行官阿列克謝·利哈喬夫，在孟買與印度原子能局負責人阿吉特·莫漢蒂舉行工作會議期間表示，俄羅斯和印度在核能領域的合作正在邁向一個新的台階，而這可能涉及更高水平的本地化和技術轉讓。報道還指，雙方將在俄羅斯總統普京和印度總理莫迪計劃於下月舉行的峰會之前，對雙邊項目進行評估。

據報道，利哈喬夫說：「除了傳統領域，我們正在討論小型核電站，包括陸基和漂浮核電站。這是俄羅斯國家原子能公司的一項獨特能力。」他指出，過去5年來，俄羅斯一直在北極港口城市佩韋克運營漂浮核電站「羅蒙諾索夫院士」號。利哈喬夫還說，俄羅斯國家原子能公司看到大幅提高俄羅斯技術在印度本地化水平的潛力，尤其是在小型設施方面。

報道沒有透露利哈喬夫所指的「傳統領域」包括哪些，也沒有指明是否包括核技術的武器化應用。然而，就算俄羅斯向印度轉讓的只是小型核電站技術，以印度在核武問題上表現出的野心和該國所掌握的核技術，這項合作足夠讓人驚心，對全球安全造成極大威脅。

核能在「民用」和「軍用」之間只有一線之差，關鍵區別在於政治判斷，而非技術難度。隨着國際格局巨變和地區局勢的進一步動盪，假如俄羅斯在西方軍事壓力和政治制裁之下導致經濟問題更加捉襟見肘，而恰好印度又需要俄羅斯的核武技術，恐怕兩國將會進行更隱秘、更危險的核交易。

美國和俄羅斯作為全球最大的有核國家，倘若在核問題上繼續放縱，絕非人類之福。對中國而言，當美俄的授權製造和技術轉讓對象分別是韓國和日本——即中國的鄰國，這尤其對中國不利。

最近幾十年，圍繞核試驗、核軍備和核擴散等問題，國際社會已經達成不少共識。即使是美俄兩國，歷經無休無止的核軍備競爭，也曾在「冷戰」期間和之後達成一些雙邊管控協議，也促使國際社會更廣泛地參與凝聚共識。尤其《全面禁止核試驗條約》和《不擴散核武器條約》，旨在防止核武器擴散、推動核裁軍並促進和平利用核能；截至2025年擁有191個締約國，是全球參與度最高的核治理協議，成為國際核治理體系的兩大基石。

但是，進入本世紀第三個十年以來，隨着國際格局劇烈變動，動盪與衝突也成為常態，一些國家感到安全受到威脅，使得「核武」這頭被封在瓶子裏的魔獸，開始蠢蠢欲動、猛撞瓶塞。一些有核國家頻繁威脅或會出動核武器；一些技術落後國家則試圖透過與他國交易以獲得更先進的核武技術；還有一些國家，寧可被國際社會制裁，甚至冒着被他國轟炸的危險，也要「冒天下之大不韙」堅持擁核。

美俄同時都是聯合國安理會常任理事國，本應發揮表率作用，扮演這個動盪時代的「定海神針」，以身作則安撫一些國家的浮躁心態。然而，令人遺憾是，這兩個國家卻比其它國家更輕浮、更激進，居然出於對短期利益目標的追逐和對自身霸權危機的焦慮，競相拆毀國際核治理體系的兩大基石，並且共同踏入同一個歷史怪圈，還要把中國拖入其中。

所幸的是，中國一直保持定力、做好自己。今年9月15日，國際原子能機構（IAEA）第69屆大會在維也納召開，中國國家原子能機構主任單忠德率團參會並且發言。單忠德指出，當前核領域全球治理正面臨政治化、陣營化、對抗化等多重挑戰，而中國願與IAEA和各國一道，踐行中國提出的全球發展、安全、文明、治理倡議，攜手推動全球核能治理更加公正合理、發展更加普惠包容、合作更加開放有序，更好構建人類命運共同體。