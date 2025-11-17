暫緩授勳陳嘉信　重建威信第一步

特區政府日前（11月15日）在禮賓府舉行授勳儀式，但最受矚目的是，政府發言人早前公布，原本獲頒銀紫荊星章、但因採購樽裝飲用水事件而正在接受紀律調查的物流署前署長陳嘉信，沒有獲邀出席典禮。這一決定看似微不足道，卻展現了一種久違的治理自覺——既是對授勳制度公信力不斷透支的「撥亂反正」，更是特首李家超在《2025年施政報告》提出建立「部門首長責任制」之後的「坐言起行」。這是特區政府重建治理權威和公眾信任的重要一步，但絕不應止於這一步。



「授勳嘉獎」本可凝聚歸屬感

世界各地政府都會透過嘉許方式，表揚對社會不同範疇有傑出成就和重大貢獻的人士；而人們也普遍相信，授勳制度有助建立社會典範、增加市民歸屬。然而，談及特區政府的「授勳及嘉獎制度」，相信部分市民或會產生不太正面的觀感，質疑有關制度已從「表彰貢獻」轉向「政治酬庸」；尤其是2015年爆發「食水含鉛」事件過後的授勳爭議，更令有關公信力嚴重受挫，因為當局不但沒有「處罰失職」，甚至透過授勳「獎勵失職」。

當時，政府委託的獨立調查委員會報告明確批評水務署、房委會、承建商等集體失職，不但未能防範違規焊料，甚至輪流推卸責任；然而，時任政務司司長林鄭月娥竟以「制度缺失」為由，直指「沒有官員需要承擔個人責任」。及後，被獨立調查委員會批評「專業不足」的涉事水務署署長林天星，於2017年獲頒銀紫荊星章；而被立法會政府帳目委員會報告批評「難辭其咎」的時任房屋署署長應耀康，更於2018年獲頒金紫荊星章。

「鉛水事件」重創勳銜公信力

根據授勳制度，特區政府各政策局和部門、非政府機構，以及公眾人士，均可參與授勳人選提名，而提名先會交由「授勳及非官守太平紳士遴選委員會」審議，最後再由行政長官批准。林天星和應耀康的授勳，正是由當初極力維護他們，後來成為特首、自詡「官到無求膽自大」的林鄭月娥所作出和頒授的。政府公報的授勳理由更加諷刺：表彰林天星「提升香港的食水安全，貢獻甚豐」；讚揚應耀康「一直秉持誠信，克盡厥職」。

事件引發公眾譁然。林鄭月娥政府所為，不但導致「勳銜貶值」，而且赤裸裸地利用最為莊嚴的榮譽工具，推翻最有威信的獨立調查，對整個香港的授勳制度和問責制度造成巨大打擊——因為它向全體公務員傳遞了一個災難性的信號：只要你忠於公務員體制，即使失職，體制仍會為你提供「保護」，甚至將你的「失職」包裝成「貢獻」、為你「平反」。

本應可以凝聚社會歸屬感的授勳制度，卻成了重挫政府公信力的酬庸工具，絕對不利整個治港群體的治理權威。2019年4月，香港青年協會青年創研庫發表的「管治與政制」專題研究系列報告《優化香港特別行政區授勳及嘉獎制度》指出，近八成市民認為「具公信力」的授勳制度能「增加他們對特區政府的支持」，同時也有一成市民認為「引來政治回饋揣測」的嘉許安排會對有關制度造成最大損害。報告建議，特區政府需要關注普羅大眾對於授勳人士的觀感，並且藉此爭取最大支持、建立社會認同，而非製造社會矛盾。

「暫緩授勳」展現久違自覺心

六年過去，特區政府已經換屆，但每每公布授勳名單，總會引發一些圍繞「官本位」和「自己人」的聯想、疑慮和猜測，持續侵蝕特首李家超期望改善的公眾信任和治理效能。

也不知道是幸運還是不幸，物流署被揭發沒有嚴格執行採購程序而花費半億公帑購買冒牌樽裝水，導致原本引以為傲的招標審批制度陷入空前的信用破產危機。然而，正在外界擔心特區政府又會按照慣例進行連串調查、再以「制度缺失」為由為失職公務員開脫之際，當局作出一個非常值得肯定的決定——表明由於政府正就物流署事件進行涉及多名前線、中層和高層人員的紀律調查，而在未有調查結果之前，陳嘉信不會出席勳銜頒授儀式。

2015年「鉛水事件」的授勳安排，無疑讓市民對管治階層產生「無視問責」和「顛倒黑白」的負面觀感；但今年的「冒牌水事件」，從邀請審計署審查招標過程，到成立小組審視採購機制，再到針對「人為疏漏」進行紀律調查，並且由此暫緩陳嘉信的勳銜，都在向社會展現久違了的「秉公處理」和「治理自覺」——既維護授勳制度的尊嚴，用實際行動撕掉「獎勵失職」的標籤，又樹立問責制度的威信，讓市民看到特首整飭官場的決心。

「自我革命」掃除官僚大阻力

公務員團隊當中，難免有聲音為陳嘉信「叫屈」；據聞更有高級官員直指，陳嘉信原定今年5月退休，但因政府尚未安排繼任人選，只好「捱義氣」再做一會兒，豈料「唔好彩」攤上大事兒。然而，政府此舉並非等同判定「陳嘉信有問題」，而是尊重「程序正義」，等待紀律調查之後再作處理。因此，作為部門首長的陳嘉信是否受了委屈，目前仍然言之尚早；而他延遲退休期間若是沒有領取介乎27.3萬元至28.1萬元港幣的月薪，倒也可以稱得上是「捱義氣」；不過，如果有公務員至今仍然認為這只是陳嘉信的「運氣好壞」，而看不到事件所暴露的「制度性疏漏」和「官僚性怠惰」，那麼這種「系統性麻木」就尤其值得整個體系提高警惕和深刻反省了，否則恐將成為李家超推進治理改革的最大阻力。

暫緩為陳嘉信頒授勳銜，是特區政府重建治理權威和公眾信任的重要一步，但絕不應止於這一步。市民所期待的，是行政長官繼續坐言起行，堅定不移推進公務員制度改革，重構一個真正「賞罰分明」而非「官官相衛」的管理機制、重建一種真正「自我革命」而非「得過且過」的官僚文化、重塑一支真正「以民為本」而非「打一份工」的治港團隊。

只有這樣，香港才能防止寶貴公帑的浪費，才能避免無辜人命的犧牲，才能減少諸多無謂的折騰，才能消除普羅大眾的不安。當大家看到一個敢於擔當、勇於革新、誠於問責的管治團隊，自然就會回饋更多的善意、理解和支持，也更願意同心協力推動香港由治及興。