大灣區奧運不再是夢　新機制申辦要過兩關

「去馬」，巴赫（Thomas Bach）周三（11月12日）站在香港啟德體育園說，「大灣區很多世界級體育設施，民眾熱愛體育，大灣區已具備各項必備條件，將會適合申辦奧運」。這位國際奧委會終身名譽主席的一句話，令到香港聯合廣東和澳門以大灣區名義申辦奧運的想法，聽起來不再是異想天開。立法會議員田北辰認為大灣區可以申辦2036年奧運，民政事務局前局長徐英偉也在報章指出，今次全運會的經濟可以成為大灣區走向奧運會的基礎。



奧運可由多個城市主辦

遴選由投標改為對話模式

粵港澳大灣區若能主辦奧運會，將會是歷來首次由多個城市共同舉辦。但這個「破天荒」並非不可能，甚至乎可以說是有跡可尋。2019年國際奧委會修改《奧林匹克憲章》，第32.2條列明若然適合，奧運會可以由多個城市或地方主辦。修章後的第一次遴選是在2021年舉行，當時國際奧委會決定將2032年的主辦權交給單一城市——澳洲布里斯班。至於再下一屆，亦即是2036年的主辦權，則至今未定。

四年前選出布里斯班那次，不只由一個城市放寬至可以由多個城市主辦，更重要的是改變了遴選模式。以往奧運的申辦程序採用傳統的投標模式，例如2017年法國巴黎和美國洛杉磯爭奪奧運主辦權，最終前者贏得2024年，而後者獲配2028年。而選出布里斯班那次開始，國際奧委會改用了對話模式。

第一個階段是「持續對話」，申辦方可以與國際奧委會非正常接觸，分享其願景和奧運概念，國際奧委會亦會提供意見，包括交通與住宿容量分析，也會協助潛在主辦方塑造符合其長遠發展目標的項目。當國際奧委會認為潛在主辦方條件成熟，將會邀請一個或多個「首選主辦方」進入第二個階段，展開「針對性對話」。此時，首選主辦方須提交對《未來主辦地問卷》的詳細回應，並提供具法律約束力的保證。

花落誰家取決於多方面

涵蓋城市發展綠色運輸

參考目前為止最新一份，亦即2032年布里斯本奧運會的《未來主辦地問卷》和《主辦城市合約》，主辦權花落誰家取決於多個方面。首先，申辦奧運要與城市本身的發展目標一致，達致「可持續且具成本效益」。這是為什麼國際委員會要求申辦方盡量使用現有場館，只有在社區有長期需求而且財政上可行時，才應建造新場館。如果當地沒有合適的場館，國際奧委會甚至會建議考慮使用主辦地區以外的場館。廣州不只有舉辦亞運會的硬件和經驗，以今次第十五屆全運會而言，舉辦開幕式的廣東奧林匹克體育中心才剛翻新，澳門的東亞運動會體育館可舉行多元項目，銀河綜藝館新近落成，香港的啟德體育園、單車館等更是毋庸贅言。

至於運輸策略，申辦方必須說明不同場館群之間的交通模式，並要優先考慮環保方案。大灣區如果共同主辦奧運會，距離還不算是最大挑戰。比起布里斯班奧運舉行賽事的陽光海岸和黃金海岸，香港和廣州的距離還要近。不過三地涉及出入境，從外地來的遊客必然會穿梭大灣區不同城市之間，甚至是一日內來回。要如何向國際奧委會說明交通便捷，而且環保低碳，這可能是重點工作。

另外，主辦方必須成立奧組委，共同簽署《主辦城市合約》，所有主辦城市都須承擔「共同及各別責任」。換言之大灣區不只是名義上合作，實際上廣東省政府、香港和澳門特區政府也將為彼此負責，例如其中一方超支，其餘兩方都無法置身事外。在財政方面，賽事、人力、技術等運營成本通常都不會赤字，但場地設施、交通基建等費用屬於主辦方的長期發展投資，再加上安全、醫療、海關等費用，超支風險都是由主辦方承擔。粵港澳三地政府、三個司法管轄區涉及兩個奧委會（中國奧委會和中國香港奧委會），在「一國兩制」下如何合作？財政支出和投資怎樣承擔？比起其他城市共同申辦，大灣區的挑戰相信是獨特的。

2036年奧運重臨亞洲？

印度、卡塔爾或為勁敵

不過目前呼聲較高的潛在申辦者，似乎都是以單一城市為主。2024年巴黎奧運（歐洲），2028年美國洛杉磯（北美洲），2032年澳洲布里斯班（大洋洲），根據以往的輪換邏輯，從未舉辦過的非洲當然是有可能，但是2036年奧運會重返亞洲的呼聲依然是高的。印度一度被視為大熱門，政治上有莫迪政府力推，財政上有信實工業安巴尼家族支持。不過到了最近，各路人馬又回到了起跑線。

考文垂（Kirsty Coventry）6月接任國際奧委會主席後，宣布暫停巴赫（Thomas Bach）所推行的「首選主辦方」快速通道政策，並重新審視未來主辦地的選舉流程。2036年奧運會的主辦權花落誰家，預計將推遲到2027年才有定案。換言之，不同城市——包括粵港澳大灣區在內——若想爭取申辦，現在還有一段時間接觸國際奧委會，展開「持續對話」。

印度第七大城艾哈邁達巴德（Ahmedabad）將取得2030年英聯邦運動會主辦權，亦已提交舉辦2036年奧運會的意向書。不過除了治理問題，他們亦須興建大量新場館，未必為國際奧委會的最理想選擇。

至於卡達爾的多哈，不少香港人或許仍然記得，他們當年如何擊敗作為大熱門的我們，拿下來2006年亞運會的主辦權。其後他們又舉辦了2022世界盃，留下多個頂級球場，並引入先進冷氣系統，而且將會在2030年再次主辦亞運會。多哈今年7月已確認將會申辦2036年奧運會，並成立專責委員會，姿態非常積極。

粵港澳若想成功申奧

香港首要超前升級部署

土耳其伊斯坦堡過去申辦五屆奧運（2000年、2004年、2008年、2012年及2020年），五度鎩羽而歸。這次奧運會可以再次輪到亞洲舉辦，土耳其作為橫跨歐亞的伊斯蘭大國，不難形塑一個符合奧運理念的「獨特故事」。更重要的是埃爾多安政府近年重點發展旅遊業，必然想借助奧運會的加乘，以吸引外地遊客。

二戰結束以來，舉辦兩次或以上奧運會的國家有四個。撇除英國倫敦、日本東京分別隔了64年和56年再次主辦之外，澳洲的三次是由三個不同城市舉辦（1956年墨爾本、2000年悉尼和2032年布里斯班），美國的三次則是洛杉磯和亞特蘭大兩個城市（1984年洛杉磯、1996年亞特蘭大和2028年洛杉磯）。由2008年北京奧運計起，如果2036年再次由中國城市舉辦，就是相隔了28年，亦即是跟悉尼和布里斯班、亞特蘭大和洛杉磯的間距相近。

粵港澳若能取得奧運主辦權，無疑將實現《大灣區發展規劃綱要》所指的「共同推進大灣區體育事業和體育產業發展」。而且過程中既會增加對體育的投資、提升全港運動氣氛， 也可以帶來旅遊與酒店收入， 以至是帶動商務旅遊及就業機會。要在2036年迎接世界外地的遊客，這等於要「超前部署」智慧城市的升級，對交通基建、旅遊設施的規劃。構想超過十年後的「一小時生活圈」，與內地和外地的行政便利，相當於對這個城市的未來規劃。

回看當年申辦亞運，由政務司司長陳方安生牽頭，港協暨奧委會會長霍震霆出任副主席，還得到立法會財務委員會原則上接納開支撥款。如今若然要申辦奧運會，不但級數比起亞運會要超出得多，與澳門和廣東省共同申辦的複雜程度更是不可同日而語。由場地設施、跨境交通到社會民意支持，無一不涉及複雜工作。從這個角度看，即使國際奧委會延至2027年才決定2036年主辦權交付予誰，「對話」、規劃和爭取支持的時間不能算多。