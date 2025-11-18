不止高市早苗 所有人都要看到中國統一的決心

「台灣有事就是日本有事，若台海發生沖突對日本構成『危機事態』，日本可能派遣自衛隊武力介入。」日本新任首相高市早苗一番敏感言論，給本就脆弱的中日關係帶來了海嘯般的劇烈沖擊。連日來，中國駐日使館、外交部、中國官媒和軍方等對高市早苗進行嚴詞痛批，烈度持續升級。各種跡象都現實，中國對日方的警告，包括「玩火者必自焚」、「迎頭痛擊」等等，絕非只是口頭說說，而是做好了實質準備。有些人會問：為什麼中國的反應如此強烈？



中國外交部將日方潛在可能的軍事介入行動定性為「侵略行為」，先對高市早苗連發三問：日方領導人有關言論到底想向「台獨」勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？——隨後又進一步連發四問：今天日本首相再提所謂「存亡危機事態」，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？

在外交部連番追問同時，中共官媒《人民日報》也於11月14日在要聞版刊發評論〈絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁〉指出，高市此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯、首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心、首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。

《新華社》也刊登專欄文章〈什麽樣的「毒土」，長什麽樣的「毒苗」〉怒批高市早苗涉台露骨言論。文章直指日本歷史修正主義「毒土」、對台殖民情結「毒土」、軍國主義幽靈「毒土」、錯誤對華認知「毒土」等四大「毒土」長出了高市早苗這樣的「毒苗」。《中央電視台》也刊發時評〈高市早苗若繼續鋌而走險 日本將萬劫不復〉，稱倘若高市早苗死不悔改、執意一條路走到黑，必將遭受到「迎頭痛擊」，必將把日本推向萬劫不復境地！《解放軍報》的警告則更直接，稱一旦開始玩火，日本全國都有淪為戰場的風險。

官方與媒體嚴詞討伐的同時，中國海警恢復在釣魚島的巡航行動。11月16日，中國海警發表聲明：「中國海警1307艦艇編隊在釣魚島領海內開展巡航，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。」民間普遍解讀這是「中日關係因台灣議題緊張之際」的「針對性」行動。

此外，據中國海事局網站消息，11月17日至19日，每日0時到24時，解放軍將在黃海中部部分海域進行實彈射擊。11月11日，據日本海上自衛隊消息，中國海軍三艘軍艦在鹿兒島縣附近海域東進，穿越大隅海峽進入太平洋。這些軍事或準軍事行動引發外界高度關注。

各種跡象都顯示，中國對日方的警告，諸如「必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚」、「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」等，絕非只是口頭說說，而是已經做好實質準備。

為什麽中方反應如此強烈？總結各方分析，主要有兩大原因。

一是高市早苗的言論特別具有挑釁性，觸及了中國最敏感的主權與歷史神經，涉入了中國最核心利益。

日本是中國的鄰國，也是給中國帶來最深重歷史災難的國家。儘管一般認為中國人民抗日戰爭始於1931年的「九一八事變」，但廣義來說，從1894年中日甲午戰爭爆發，到1945年日本戰敗投降，長達數十年的時間，中日就一直處於戰爭狀態。日本在此期間對中國燒殺掠奪，獲得最多戰爭賠款，侵佔了中國半壁江山，僅在狹義的抗戰期間就造成超過3,500萬名中國人喪命。台灣就是中國在中日甲午戰爭失敗後，被日本通過強迫簽署《馬關條約》割讓後殖民佔領。

對中國犯下如此嚴重罪行，又挨過美國兩顆原子彈的日本，理應牢記歷史教訓、徹底清算軍國主義思想，避免悲劇重演，並對中國和中國人民深懷愧疚之心。但是因為戰後複雜的國家格局演變，日本一直沒能摒棄軍國主義思想，導致出現了不少高市早苗這樣對於日本侵略歷史有着錯誤認知的右翼支持者。戰後數十年來，這些政客不僅對歷史毫無悔意，反而屢屢挑戰中國底線，把那段對鄰國造成深重災難的侵略歷史視為民族高光時刻，把甲級戰犯視為國家英雄入祀祭奠。

尤其對台灣，右翼覬覦之心不死。在安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」的基礎上，高市早苗進一步表示若「台灣有事」會派自衛隊介入。在特朗普政府都已經對所謂「保衛台灣」興致缺缺，避免在台灣問題上與中國發生直接沖突的情況下，高市早苗作為作為一個曾發動過全面侵華戰爭，且殖民統治過台灣的戰敗國的首相，竟如此赤裸裸對中國發出軍事威脅，涉入中國最核心利益，試圖嚇阻中國完成國家統一，中國焉能不氣憤至極？

二是中國要通過嚴厲回擊日本，震懾台灣島內的台獨勢力，同時遏制其它國家再介入台灣問題的衝動，防止在台灣問題上出現「破窗效應」。

中國的統一大業已經進入快車道，中國大陸已經完全掌握台海局面的主動權。什麽時候統一，以什麽方式完成統一，決定權都在中國大陸手上。面對日益臨近的統一壓力，在台灣執政、持台獨立場的民進黨當局難免失措。從蔡英文開始，民進黨當局就一面加緊勾連外部勢力，一面在島內加速「去中國化」，試圖「倚美謀獨」、「倚武謀獨」。尤其賴清德上任後，提出兩岸互不隸屬的「新兩國論」，全面加強軍事準備，甚至推動台灣與大陸在經濟上逐步脫鉤，並且加快融入美國主導的西方體系，試圖通過成為美日等國的附庸以維持現狀，繼而對抗統一、推進台獨。

而一些西方國家出於自身利益的考慮，也和台獨往來親密。比如，有些國家通過在台灣問題上表態向中國外交施壓；有些國家不遠萬里把軍艦開到台灣海峽展現姿態，向台獨發出錯誤信號；有的國家議會通過否定聯合國2758號決議的反華提案，縱容議員政要訪台，或邀請台灣高官進行官方訪問；有的國家在多邊國際場合為台獨發聲，希望推動台灣加入一些只有主權國家才能加入的國際組織。這些把台灣當作介入工具的噪音和行為，和台灣島內的台獨勢力相呼應，給中國大陸推進完成國家統一造成一定阻力。

如果中國還是一個經濟上貧窮，軍事與科技上落後的國家，統一還遙遙無期，對這些外部干涉可能還不會有太大反應。但是當統一開始提上日程，這些可能阻礙完成統一的因素就不能不給予最充分重視了，所以必須及時給出嚴厲回擊。

對中國大陸來說，不管美國日本，還是台灣島內的台獨勢力，亦或是其它與台獨勾連的外部勢力，都阻擋不了推進完成統一的大勢，都影響不了推進完成同樣的決心。然而，如何減少推進完成統一的成本，減少在統一過程中的噪音和阻力，是一個必須直面的現實議題。高市早苗「台灣有事」言論，恰好就是在中國大陸正發力推進完成統一的過程中，以自不量力的方式為中國大陸提供了一個展現決心的箭靶。中國的回擊也讓台獨和包括美日在內所有試圖介入台灣問題、干涉中國統一的外部勢力，看到了推進完成統一的決心。