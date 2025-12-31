政府賣地佔比少　房屋供應誰主導

發展局局長甯漢豪周一（12月29日）公布，明年1月至3月將推出兩幅住宅用地，分別是位於牛頭角彩霞道的地皮，預計可提供約470個單位，以及位於筲箕灣東大街的土地，預計可提供約200個單位。2025至26年度來到第四季度，推出的住宅用地已全數公布，意味今年2月公布的年度賣地表中，八幅土地只得五幅推出，三幅只能滾存。



第一季度推出的屯門海珠路，涉及單位525個；第二季度的荃灣永順街與德士古道交界，可提供780個單位；第三季度的佐敦谷彩興路，可提供570伙。如果佐敦谷彩興路、牛頭角彩霞道及筲箕灣東大街都順利賣出、不流標，政府全年推出的土地涉及2545伙，亦即低於2月公布的賣地計劃約2,000伙。

最終沒有推出的三幅土地皆由之前滾存下來，分別為可提供985個單位的東涌第106A區、涉及637伙的赤柱環角道及332伙的西貢清水灣道。

政府推地佔比

跌至歷史低位

私人房屋土地供應的整體數目而言，發展局局長甯漢豪預計全年合共可提供約15,750個單位，超過本財政年度供應目標近兩成。不過當中政府賣地的佔比只得16%，接近2023至24年度、不時流標的低位。即使港鐵推出屯門第16區站第一期及錦上路站第二期項目，以及市建局計劃於下一季開展啟德道／沙浦道發展項目，政府加一鐵一局的土地供應總數也不到6,000伙，佔私樓整體供應不到四成。

自2020至21年度以來，政府及一鐵一局的供應佔比，一直介乎一成多至三成多，意味土地供應主要來自私人發展或重建項目。今個財政年度，發展商較積極與政府商討補地價，私人發展及重建項目處於近年較高的水平，是私人房屋土地供應達標的關鍵。但從另一個角度看，這也意味房屋供應的位置、類型以至推售節奏，都由地產商決定，政府難以調控。

房屋供應權

易手地產商

事實上，過去兩年因應樓價下滑，發展商紛紛減慢出價，囤積一手私人住宅單位。自去年中累積貨尾突破2萬伙以來，最新仍然維持在2.6萬伙的高水平。與此同時，由於樓市受壓，不少市民棄買轉租，令私樓租金水平再創新高。以1,076平方呎以下單位的租金指數為例，其已經連升四個月，並且在10月、11月兩次破頂，寫下歷史高位。

隨着美國聯儲局減息，本港樓價今年亦轉跌為升，近半年連升六個月。差餉物業估價署最近公布的11月樓價指數按年上升2.1%，是接近四年來最大升幅。一方面政府當然不能夠放任資產市場下墜，波及金融以至經濟穩定，但另一方面，如果土地供應的主導權落在地產商，樓價又適逢減息周期而再次攀升，代價就是市民的居住成本。

北都積極有為

土房豈能旁觀？

公布下季賣地計劃的同日，發展局亦公布洪水橋「片區」雙信封制招標的詳情，當中價格建議只佔三成，七成評審在於產業發展、企業引進、投資規模等。同時，洪水橋產業園公司的建議亦已經獲得財政司司長陳茂波批准，將獲免地價批撥23公頃產業用地，並且注入起始資金，明年年中正式投入運作。

產業園公司將有多達五名政策局——發展局、財經事務及庫務局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局、運輸及物流局的局長出任董事，比起兩局長一常秘的港鐵董事局或者兩局長的機管局董事會還要多。這反映對於北部都會區的發展，政府深知必須積極有為，不能只靠市場力量。對於關乎經濟發展、社會穩定的土地房屋，豈不更應該如此？