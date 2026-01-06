要「粵車南下」先「通宵瞓街」　百億「智慧政府」何時更智慧？

「粵車南下」剛剛實施，但從牌照申請到行車安全，都出現一些問題。沒有香港駕駛執照的內地駕駛者，需先領取俗稱「吸牌」的「免試簽發香港駕駛執照」，才可申請「粵車南下」。運輸署原定去年12月或之前全面推行網上預約「吸牌」服務，不設現場派籌，但由於網上預約系統仍正進行最後測試，目前每個工作天只有100個網上或電話預約名額，另有140個現場取籌名額。結果，唯一可以辦理「吸牌」的金鐘牌照事務處出現逾數十人通宵排隊的情況，更衍生陸港兩地「代排黨」爭生意的亂象。



網上預約系統一推再推

粵車南下「吸牌」代排激增

去年11月，香港正式受理「粵車南下」申請，首批開放廣東四個城市。在各界喜迎粵港互通新階段的同時，唯一受理持內地駕照「免試簽發香港正式駕駛執照」申請、位於金鐘統一中心的牌照事務處，出現數十名申請者和排隊黨在天寒地凍之下通宵排隊取籌的景象。

事實上，早在「粵車南下」實施之前，負責代排「吸牌」籌號的亂象已經存在。去年3月，《香港01》報道有「代排黨」從中謀取高達900元暴利，並揭露排隊過程中屢現爭執、霸位、插隊等混亂場面。直到去年8月，運輸署實施新安排，要求代辦人士取籌時必須同時需要申請者的身分證明文件號碼，以防止有人囤積籌號兜攬生意。當時不少聲音都建議，應該推行全面網上預約服務，才能徹底杜絕現場排隊爭執、倒賣籌號等亂象。運輸署也順應民意表示，將於去年12月或之前全面推行網上取籌以取代現場派籌，也會積極研究利用人工智能改善申請，在網上進行初步審批，從而減省申請人到場辦理的時間。

運輸署說得好聽，但一直未有落實。去年12月23日，「粵車南下」正式實施，儘管現階段每日只有100個名額，但過去兩周已有近2,000宗申請，另有近400宗預約。內地駕駛者反應熱烈，對「吸牌」需求也越來越大，而在網上預約服務仍未全面開通之下，以往僅需清晨排隊的情況，也進一步演變成為須提前一整夜通宵輪候的亂象。為什麼全面網上預約仍然無影？今年1月1日，署方回應《香港01》查詢時表示，正在積極提升網上預約系統，加強身份認證，而目前已經進入後期測試階段，預計將於今年3月推出。

等了又等，結果還是要等。「粵車南下」從2023年推出「港車北上」時開始醞釀，內地駕駛者需要「吸牌」才申請也是已知要求，相信當局肯定評估過相關需求，理應做好充足準備。但事到如今，我們不禁要問：當局是否沒有預見「排隊黨」加劇的問題？全面網上預約系統遲遲未開通，是否反映香港技術落後？粵港雙向奔赴進入新階段之時，牌照事務處的紙皮、折凳、被褥以及爭吵，顯得格外刺眼——這就是一個「國際大都會」應有之態嗎？反觀內地的「港車北上」申請流程，香港市民只要通過微信公眾號即可預約「香港機動車駕駛證免試換證」業務，無須親身排隊，而廣東省23個個車管所均可辦理相關手續。

陸港電子政務隔着「數字鴻溝」

投資百億「智慧政府」仍不智慧？

除了「吸牌」網上預約服務落後之外，香港很多方面的電子政務都與內地宛如隔着一條「數字鴻溝」：新冠疫情期間各式各樣的防疫申報和核對手續；長者牙科街症長時間輪候；考評局900萬元開發的「監考易」、「報到易」應用程式在中學文憑試中出現故障；區議會選舉投票系統失靈，多個票站關閉；康文署「康體通」系統屢現故障，亦不乏「炒場」問題，新系統「SmartPLAY」上線即「塞車」，更導致重複預約、隱私洩露；政府寄望實現所有政府部門一站式服務的「智方便」，因登記程序繁瑣、聯通不暢被形容為「至不方便」，更令長者望而卻步⋯⋯

相較之下，一河之隔的深圳力推電子政務，打造「i深圳」應用程式，一個平台可處理8,600項政務，包括新生兒出生、企業註冊、交通出行、繳納水電煤費等眾多政務都無需跑到線下辦理，註冊用戶超過2,200萬。當內地駕駛者想要體驗一把「粵車南下」的便捷，卻還需在辦事大廳外「訓街」排隊取籌時，深圳已將DeepSeek等人工智能技術應用於電子政務，推行人機協作、智能公文助手，以「高效辦成一件事」為目標，推出「秒批」、「免證辦」、「視頻辦」等一系列高效便民的公共服務。

香港早在2017年首份《香港智慧城市藍圖》提到建設「智慧政府」；現任李家超第一份《施政報告》提出兩年後即2024年實現政府服務全面電子化；2024至2025年度政府的資訊及通訊科技開支高達159億港元，佔政府總開支2.63%；2024年創新科技及工業局成立「數字政策辦公室」，其中一項重要綱領就是建設「數字政府」，推動政府服務數碼化，僅「數字政府」一項，今年度的撥款預算就達3.056億元。去年，公務員事務局局長楊何蓓茵更率領事務局及數字政策辦公室官員，到深圳考察當地電子政務實施情況。

官僚僵化缺乏民本精神

部門各自為政效率低下

特區政府所理解的「智慧政府」或「數字政府」，究竟寓意何為？難道只是要有一個「網上系統」存在，而無需審視運作是否順暢、能否節省時間、有否提升公共服務的效率與品質，甚至是否真正推動社會數碼共融——便足以宣稱「積極推動」？香港電子政務長期裹足不前，其根本癥結在於政府體制內的官僚主義僵化、行政效率低下、無問責機制導致，與缺乏「以民為本」精神的政府治理。

一方面，長期以來部門各自為政、數據資訊不互通、行政效率低下。以照顧者資料庫為例，過去社會倡導多年，希望建立全平台照顧者資訊互通資料庫，以預防照顧者悲歌，但政府屢以技術難題和隱私疑慮為由推延，直至去年才啟動僅整合三個部門數據的有限度試行。

另一方面，政府電子政務系統屢次發生故障，相關部門不僅未能實質改進、汲取教訓，更缺乏官員問責機制。這種「錯了不罰」的文化，進一步助長了公務員「得過且過」的消極心態。當政府部門長期深陷官僚主義的桎梏，缺乏創新動能；當民生服務難以便民，所謂「以民為本」的治理精神，恐將淪為一句空洞的口號。