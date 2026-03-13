公居屋之父廖本懷逝世　房屋政策當以建家為本

福來邨、華富邨、和樂邨⋯⋯不約而同在邨內栽種了大樹。首任房屋署署長廖本懷規劃的時候，參考了英國倫敦的園境設計，希望公屋居民從單位外望可以看得見樹。華富邨、愛民邨等都出自他的手筆，由房屋署署長到房屋司，1985年再接替鍾逸傑成為首位華人政務司。堪稱香港公營房屋之父的廖本懷近日辭世，終年96歲。



港大首屆建築翹楚

設計簡樸着重功能

1950年，葛量洪邀請愛丁堡大學教授哥頓布朗（Raymond Gordon Brown）到香港大學創立建築學系，訓練不是只跟隨歐美步伐，而是會滿足香港社會要求的建築師。首屆入讀五年這個課程的，包括廖本懷、王澤生等。哥頓布朗當時為政府設計香港大會堂，尚在學的廖本懷、王澤生和Gustavo da Roza共同參與，新大會堂用上現代主義風格，設計簡樸，着重發揮建築物的功能。

有別於王澤生和伍振民畢業後合組事務所，廖本懷和Gustavo da Roza留了在建築學系教書。到了1960年，廖本懷加入香港政府，在屋宇建設處參與樓宇設計。由馬頭圍邨、和樂邨到福來邨，起初他雖然有份參與，但政府建屋項目都是由洋人建築師出任主管。福來邨是他廖本懷首次「坐正」，當時跟負責和樂邨的張聲海成為了首次擔任項目主管的華人政府建築師。

福來邨內自成一格

便民設計盡顯匠心

1971年，時任港督麥理浩宣布十年建屋計劃；1973年，又將屋宇建設委員會和徙置事務處合併成為房屋委員會，廖本懷成為首任房屋署署長，在洋人房屋司兼房委會主席黎保德手下工作。「安得廣廈千萬間」的功勞向來歸於麥理浩，但廖本懷由房屋署署長到1980年接替施恪出任房屋司，由華富邨到完成十年建屋計劃中的首個項目愛民邨——可以說，他才是落實執行、化規劃成住屋的核心人物。無怪乎1975年英女皇訪港，也是由他陪同參觀愛民邨。若說香港公營房屋之父，相信其亦當之無愧。

十年建屋計劃追求的是數字，廖本懷講究的是社區營造。他規劃的華富邨不只有當時港島在香港大會堂以外的唯一圖書館，而且是首個設有多層停車場的公屋，以回應當時經濟開始起飛、市民生活改善的需求。他曾經說過：「當時的構思不是一個屋邨，而是類似一個小市鎮的概念。五萬人住的地方需要什麼呢？」而他的答案是華富邨一定要有小學、中學，把幼稚園設置在樓下，小孩子不需要過馬路就可以上學讀書。日常家庭主婦需要上街市，大廈連接到平店的通道都是有蓋，打風下雨都可以去買菜、飲茶。店舖、銀行一應俱全，還有老人宿舍，以至是人在樹蔭下捉棋的公共空間。

建屋建家皆是榜樣

安居樂業不忘本懷

廖本懷曾經透露，在他設計華富邨的那個年頭，美孚新邨的負責人也找他交流意見。由此可見即使是公營房屋，並不必然要犧牲質素、妥協設計，更加不代表與私人屋苑不可相提並論，遑論門第之見。由他開展的居者有其屋計劃，讓有經濟能力的市民可以在資助下置業，亦讓幾代香港人安居樂業，被視為幫助了不少基層上流。

廖本懷以後不論是黃星華、孫明揚，抑或是鄭汝樺、張炳良等，主管房屋事務的官員都再沒有建築師出身的，直至近40年後的今屆政府改組架構，由何永賢出任房屋局局長。何永賢近年與廖本懷幾次碰面後，曾直言整個團隊都以其為榜樣，在公屋設計上盡心盡力、積極有為，就社會上不斷的變化要求動腦筋，為市民建屋及建家。廖本懷逝世消息傳出後，何永賢也就此致哀，並再次承諾向廖本懷學習，在公屋設計上盡心盡力、積極有為。

建屋誠然必要，公私營單位落成量一刻不能鬆懈，但建屋之上更要建家，由居住面積、位置到交通配套，無一不關係到市民能否以此為家，安居樂業。當局今個月起開始簡樸房制度「先登記、後執法」，房屋局表示會全力支援受影響的基層租戶，協助有需要住戶申請公屋、簡約公屋、過渡房屋等居所。惟簡樸房本質上是否建屋建家？市場上又貴又細的私樓單位是否符合市民所需？長遠而言仍值得關注。