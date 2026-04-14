籃球博彩・拆局｜難管虛幣對賭是「死因」？　議員倡封鎖預測平台

政府出手叫停籃球博彩合法化，不只社會感到突然，不少議員都愕然。原因在於當局以「預測市場」急速發展為由，稱可能會助長外圍。所謂「預測市場」，即以機率對賭的交易，無莊家、無固定賠率，可以是賭股市升跌、誰奪奧斯卡獎等，只要有人肯對賭就成事。



據了解，政府其中一個叫停的考慮因素，是「預測市場」大多以虛幣貨幣投注，目前難以監管。一條三讀通過半年的法例，突然被叫停，多名議員私下有微言，一來政府事前無打招呼，二來「預測市場」不是新鮮事，惟今次「如夢初醒」叫停有邏輯問題，質疑為何說法由立法有助規範外圍，變成助長外圍。前民政局局長徐英偉直言政府急轉彎令人有點尷尬，反問「邏輯為何、理據為何」，形容可能間接宣傳「預測市場」帶來反效果。



政府出手叫停籃球博彩。（NBA TV Facebook截圖）

與馬會遴選會員開會透露籃球博彩叫停

叫停籃球博彩的消息，最先廣泛流傳是昨晚（13日）馬會與遴選會員開會時透露，雖然席間大篇幅講述馬會未來從化馬場發展大計，但有留神的與會者就聽到一項馬會有意無意想披露的重要資訊，就是原定今年推出的籃球博彩未有推行時間表，源於政府想研究「預測市場」對籃球博彩的影響。

籃球博彩早於去年《財政預算案》提出探討開放，立法會同年9月三讀通過《2025年博彩税(修訂)條例草案》，原本預計今年9月推出，馬會獲營運牌照。雖籃球博彩不是壽終正寢，是叫停再研究，但有馬會高層大感無奈，因宣傳打擊外圍準備工作早已部署。據了解，人手和具備算力的電腦設備早已準備就緒。

馬會原定9月推出籃球博彩。（資料圖片）

議員對「零打招呼」有微言 叫停有邏輯問題待解話

無奈亦是不少議員的心聲。去年處理籃球博彩的法案委員會委員吳傑莊在電台節目中指自己「都係睇到新聞咁講」。有代議士對一條三讀通過半年的法例，突然被叫停大感愕然，坦言煞停前無收到政府知會，「點解唔返嚟問下委員會，唔係急到要瀨。大家落咗咁多effort，呢個有啲兒戲」，認為行政主導下議員有責，雙方關係不應只是看新聞才知，認為程序上有問題。

亦有代議士指理論上去年立法研究已考慮「預測市場」問題，「立咗法點可以咁，停之前係咪要同我哋講聲？以前話立法可以壓抑外圍，宜家就話立法驚會助長」，不明白當中的邏輯，反問是否也要叫停賭馬、賭波，又笑言是否間接為社會未廣為認知的「預測市場」宣傳。有政圈中人認為，事件令外國投資者對香港形象有影響，一時開放一時叫停，法治是香港基石。

前民政事務局局長徐英偉。（羅君豪攝）

徐英偉感尷尬：邏輯為何、理據為何？

曾主管博彩事務的前民政事務局局長徐英偉直言今次政府突然急轉彎，令當時支持籃球博彩的人感尷尬，「香港這麼小的市場，還要賭籃球，是相對較悶和弱」，反問對香港的影響是否這麼大，又指大家都想了解邏輯為何、理據為何。徐英偉擔心政府以此理由煞停，可能帶來反效果，引起人搜尋「預測市場」，未來要加強教育補救。

圖為預測市場平台Polymarket 的標誌。（Getty）

難管虛幣對賭是「死因」？

據了解，政府其中一個叫停的考慮因素，是「預測市場」大多以虛幣貨幣投注，目前難以監管。負責籃球博彩的民政及青年事務局引用去年的數據，證明叫停的必要性，提到「預測市場」在2025年的交易量達640億美元，較2024年的160億美元增長300%；每月交易量則由2024年初的少於1億美元，增加至2025年底的超過130億美元，每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關。由於「預測市場」的急速發展，可能會對博彩市場帶來相當多不確定性，目前情況下推出籃球博彩很大可能間接助長外圍。

選委界立法會議員管浩鳴。（資料圖片）

管浩鳴：籃球博彩將來有機會繼續推行

本身是博彩及獎券事務委員會成員的選委界立法會議員管浩鳴向《香港01》表示，理解暫停籃球博彩，雖然籃球博彩未必好盛行，畢竟目前政治局勢混亂之下「預測市場」對賭普遍，不排除日後球類「預測市場」活動會更多，故若當局重新考慮如何規管，將來是有機會繼續推行。

吳傑莊（黃浩謙攝）

吳傑莊：需研封鎖預測平台網站 下架廣告

對虛幣貨幣有研究、且是馬會會員的吳傑莊向《香港01》表示，雖然預測性市場不是全新事物，但這類市場今年起變得越來越活躍，其中預測平台之一的Polymarket更在今年便大幅融資，擴大規模。而且這類平台「玩法」比馬會更多，可吸引更多人參與，故政府需要時間研究如何監管。

籃球博彩合法化。（資料圖片）

預測平台上亦有不少馬會都提供的合法賭博項目，如足球等，包括今晚的歐洲聯賽冠軍盃賽事。問及如果擔心預測市場影響，未來應該如何處理馬會其他項目，吳傑莊稱，容許馬會合法開賭是希望打擊非法賭博，考慮到預測平台的興起，當局有必要全面檢視，現時的賭博政策，令馬會更有競爭力。

現時多個歐洲國家，包括法國、比利時、荷蘭、葡萄牙等等，已陸續封禁或限制 Polymarket 在當地運作，而且幾乎都以這類平台未經授權經營類似賭博服務為禁制理由。吳傑莊認為，香港亦需要研究封鎖預測平台網站，並將相關廣告下架。