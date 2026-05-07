規管夾公仔機彈珠機　法例終於追上擦邊博彩

「夾公仔機」和「彈珠機」近年盛行，成為不少人尤其青少年課後娛樂去處，更有家庭一家大小參與其中。然而，當中暗藏非法賭博危機。在彈珠機發源地日本，法例規定只限成年人進入，但每年仍有不少人為此傾家蕩產。日前，特區政府向立法會提交文件，建議修訂《賭博條例》以免參與者沉迷受損，可謂切中時弊、呼應民生。



民政事務總署（牌照事務處）提交予立法會民政及文化體育事務委員會的文件指出，市場不時出現新興遊戲形式或經營模式，但現行監管存在滯後。根據《賭博條例》，經營有獎娛樂遊戲的場所必須申領「公眾娛樂場所牌照」；然而，本質涉及隨機賠率及獎品激勵等「博彩」元素的夾公仔機，卻不符合傳統「娛樂」定義而處於監管空白，滋生非法賭博。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄧家彪指出，全港或有超過2,000間夾公仔機遍佈商場乃至餐廳，而當中部分店舖或裝置早已「變種」，例如獎賞手機等高價值物品，令人衍生以小搏大心態，甚至出現成癮個案，確實不能不管。事實上，早在2024年11月，警務處已在旺角搗破首個以夾公仔機作掩飾、實際上贏取現金的非法處所，檢獲14部機器。

至於彈珠機，儘管《賭博條例》規定業者必須領取「公眾娛樂場所牌照」，但政府留意到有部分商店出現違規經營，亦有意見反映市民未能清晰分辨有關處所需否/是否持牌。彈珠機以清脆音效、低廉門檻及隨機賠率機制，吸引不少青少年沉迷於積分兌換的博弈循環當中，一些店舖更已出現「會員」私下金錢交易、將遊戲積分變相轉化為金錢獎勵的苗頭。這種特殊遊戲起源於日本，即使當地已經禁止未成年人進入，但成年人每年仍然為此花費高達2,000億美元（折合約1.58萬億港元），規模等同日本汽車出口業的兩倍。

民政事務總署在文件中承認規管情況並不理想，又表明會以「事不避難」的取態處理歷史累積問題，讓監管制度與時並進。當局就此提出兩大修訂《賭博條例》的建議。第一，解除公眾娛樂場所牌照必須以「組織及經營有獎娛樂博彩遊戲」為前提的規定，使牌照處可以直接向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照。第二，加強有獎娛樂遊戲牌照的規管力度，包括施加特別發牌條件，要求有關處所在當眼位置張貼裝置已獲發牌的告示以提高辨識度；另亦考慮要求加入防止沉迷成癮的警告、以「收回成本」原則檢討相關牌照費用。

有論者認為，應該仿效新加坡和英國等地對夾公仔機的獎品價值進行限制，又可借鑑韓國限制經營時間，甚或學習內地嚴格審核裝置貨品、禁止宣揚賭博。也有論者認為，有關做法無法消解博弈遊戲本身帶來的心理快感。政府則表明，政策致力在「便利營商」和「規管」之前取得平衡，以保障公眾適度享受活動和安全和樂趣，並非要對業界趕盡殺絕。

透過修例，固然能夠遏制類似夾公仔機及彈珠機等賭博擦邊球產業的擴張，從而更好保障參與者尤其是青少年避免因為沉迷非法博彩而蒙受損失。不過，這種遊戲之所以能在青少年群體當中興起，背後還有一個深層次問題：他們課後的社交與娛樂需求由誰承接？

目前全港設有139間綜合青少年服務中心，提供體育活動與課餘去處。然而，相較於具感官刺激的商業遊戲機場所，傳統中心吸引力明顯不足。賽馬會信託基金推行「21世紀綜合青少年服務中心計劃」，活化了36間中心並取得成效，不少聲音期望計劃擴大至更多中心。除此之外，也有意見認為，一些非謀利組織（NGO）所營辦的「青年空間」，雖具趣味性，但往往受限於收費或固定課程模式，缺乏隨意進出、自由遊戲的彈性空間。

這不僅是法律的滯後，更涉及社會公共空間規劃與青少年服務模式的轉型。政府在「事不避難」地完善規管制度的同時，若能更好結合民間力量，將傳統中心轉化為更具吸引力的多元空間，為青少年提供既安全又健康的休閒選擇，自然就能消解非法賭博遊戲的誘惑。