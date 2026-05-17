天舟十號｜科大研發天韻相機登天宮　香港太空經濟急需司令部

香港有份上太空了——不是遊客，是科研載荷。香港科技大學團隊主導研發的「天韻相機」隨天舟十號登陸天宮，成為首項進駐國家空間站的香港儀器。這部監測溫室氣體的「太空之眼」，從立項到升空僅用兩年，用項目負責人蘇慧教授的話說，是「奇蹟」。奇蹟背後，是國家對香港科研的信任票，也是香港高校從實驗室走向航天工程一線的實力鐵證。當香港科研助國家航天一次次勇攀高峰，當《2025年施政報告》首度為太空經濟開出獨立篇章、撥出逾億資金為航天研發護航，當衛星數據、法律仲裁、航天金融乃至太空機械人等賽道已清晰可見——我們準備好接住這份機遇了嗎？



「天韻相機」是一個怎樣的奇蹟？

科大「天韻相機」項目的成功，最令人震撼的並非儀器本身的精密——儘管這部擁有四個探測鏡頭、能覆蓋全國99%以上煤電碳排放數據的「太空之眼」確實技術領先，而是其從零到上天的速度。正如科技大學太空科學與技術研究院院長、「天韻相機」負責人蘇慧教授所形容的，這是一個「奇蹟」，這個項目從零開始到飛上太空，僅用了兩年時間，而美國太空署一個項目通常需要花費八到十年才能完成。

長期扮演國際金融與航運樞紐角色的香港，如今不再只停留在資金的流轉與貨物的吞吐，而是能直接參與到國家最頂尖的精密科研之中。這證明香港高校的科研實力遠不止坐在實驗室裏發表高水平國際論文，更有能力把研究成果落地，乃至送上太空，服務國家級航天工程。正如科大校長葉玉如的致辭「今日的成功對科大而言只是開始」——這句話放在整個香港同樣恰切：香港在太空經濟的發展和對國家航天事業的貢獻，也才剛剛拉開序幕。

從實驗室到太空站的香港科研

回望過去數年，香港高校在國家航天事業中的身影日益頻密。科大2023年發射高教界首枚衛星「香港科大—雄彬一號」，並牽頭成立太空機械人與能源中心；理大自2010年起參與四次嫦娥探月及天問一號火星任務，其採樣裝置更助國家實現人類首次月背採樣；中大發射的「港中大一號」是全球首顆面向城市可持續發展的AI大模型衛星；城大研發的關節軟骨修復材料亦已隨天舟六號送往中國空間站測試。

《2025年施政報告》首次將「航天科技」和「太空經濟」列為獨立政策篇章。特首李家超明確指出，國家已把商業航天列為戰略性新興產業，香港會善用優勢推動航天科技發展，撥出逾一億港元資助大學六個航天項目之餘，還在研究簡化低軌衞星的牌照審批等支援措施。中央層面，「十四五」規劃明確支持香港建設國際創科中心；2022年國家已在香港選拔載荷專家，一名港人成功入選。從人才選拔到任務分配，中央正以制度安排推動香港從「參與者」晉升為航天強國建設的核心力量，香港不勝枚舉的科研成果也早就證明其雄厚實力。

「軟基建」不亞於「硬實力」

在貢獻國家發展之餘，這座以國際資金流轉見稱的城市，更應將太空經濟培育為新的產業支柱。2023年全球太空經濟規模約6,300億美元，根據世界經濟論壇（WEF）預測，經濟規模將在2035年迅速飆升至1.87萬億美元。太空——早已從各國政府的戰略計劃轉向私人企業、創投資金和大學研究機構共同主導的商業化時代。截至去年年底，中國商業航天企業數量已超過600家，同比增長20%以上，涵蓋衛星製造、發射服務、衛星應用等多個領域，產業規模已達到萬億級別。

香港沒有大片空地可供火箭發射，沒有潔淨車間組裝衛星，沒有引擎測試台，也沒有精密加工廠能批量製造航天級零件，但太空經濟中最賺錢的「高增值環節」，香港有條件一手包辦。一方面，香港擁有多所世界排名前列的大學及頂尖科研人才，基礎研究實力雄厚；另一方面，作為全球主要金融中心，香港能為太空科技初創企業提供融資、保險及風險管理服務；更重要的是，香港擁有受國際尊重的普通法體系和健全的知識產權保護制度，這使其有潛力成為太空商業活動的法律仲裁中心，以及國際衛星數據交易與服務的樞紐。

除專業服務之外，香港工業總會去年發布的《翱翔太空：香港新太空經濟的產業機遇》研究報告（《報告》）指出香港優勢領域：衛星數據應用與低空經濟、太空機械人與先進材料研發、都市精準農業，以及節水技術等生態管理，都是香港可因地制宜發展的優勢領域。在新太空經濟時代，香港「軟基建」的價值，絕不亞於「硬實力」。

別讓碎片化治理拖慢太空夢

太空經濟的確大有可為，資本市場蓬勃發展、創科企業紛紛上市、政策優惠數不勝數，但是，我們也必須警惕泡沫與過熱的風險。曾獲市場吹捧為「港版SpaceX」的「香港航天科技集團」，在將軍澳創新園開設衛星製造中心時一度被寄予厚望，最終卻因欠租遭追討，反告園方支援不足並索償76億港元，更將衛星業務遷回內地，該事件成為香港太空經濟的「滑鐵盧」。太空產業投資周期長、技術門檻高、回報不確定性大，一旦資本過度追捧而缺乏扎實的產業鏈支撐，曇花一現的繁榮隨時可能以鬧劇收場。

更棘手的問題在於政策統籌。太空經濟政策橫跨創科、商經、運輸、財庫、發展等多個政策局，還需與企業、大學、研究機構相互協作，產業鏈條長、專業門檻高，至今卻無一個部門牽頭主責。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀曾透露，有航天企業高層來港後在各政府部門之間「迷失」，完全摸不清特區政府的太空政策；蘇慧亦公開呼籲成立專責部門，否則大學對接國家航天任務，行政重擔全壓在大學肩上。這種「政出多門、無人拍板」的碎片化格局，令香港空有科研實力，面對巨大挑戰。

成立專責機構、設立資助計劃、給予稅務激勵，再以河套區為平台打通「香港研發、灣區製造」的產業鏈——太空經濟的全球競賽已經開跑，香港不缺人才、不缺資本、不缺國際信任，缺的是一個統籌全局的「司令部」，以及一條從實驗室通往生產線的「跑道」。