特朗普一語戳破民進黨的虛妄

台灣地區和美國西岸相距6,500英里，「跨9,500英里去打一場仗」表達的不是實際距離，而是「無雷公咁遠」的距離感。美國總統特朗普的意思很清楚——「那是很遠的、別人的事情」——是在語感上刻意強調「這是別人的戰爭」的措詞。



特朗普在國是訪問中國後接受霍士新聞專訪時說：「我不想看到有人搞獨立，我們可能還得跨9,500英里去打一場仗。我不想那樣。」相比「不打算」或者「不會」在台海打仗，「不想」（not looking for）更好反映其意。「不想」是主觀意願，但客觀上會不會這樣做，特朗普一貫作風，沒有肯定地說。

面對客觀形勢

雙重保持距離

同樣重要的是，特朗普並非中性陳述「我們要跨9,500英里去打一場仗」，而是說「我們可能還得」（we’re supposed to），也就是被期待、被假定的意思。誰這樣期待，這樣假定？台灣民進黨肯定是其一，華盛頓建制派也可能這樣認為。但特朗普這樣的說法，保留了他未必一如期望、寧願不蹚渾水的可能，甚至實際上是在質疑這種預設本身。加上「9,500英里」的修辭距離感，可謂雙重保持距離。

美國和台灣的客觀距離，事實上一直存在，甚至一直被提醒着。2021年美國印太司令部司令戴維森在參議院聽證會上指出，中國的近海軍事能力增長，遠超美國在西太平洋的前沿部署。若然要介入台海戰爭，時間成本很高：美軍從西岸出發需時三星期，由阿拉斯加出兵也要17天。這揭示了台海在本質上是中國的近海，但對於美國卻是一場遠途戰爭。中國在家門口補給線短，可以快速集中火力，美國要跨太平洋，非常依賴基地、航母以及盟友准入。軍事形勢的此消彼長，直接令到戰略模糊愈來愈不具備恫嚇作用。

更何況相比起美國的戰略模糊，中國的立場從不含糊。台灣一旦搞分裂，美國介入或是不介入也好，中國必然出手制止。也等於說，美國的取態如何模稜兩可，也不影響中國的決心和選擇。特朗普明白，中國也知道，唯一以為還有變數、以為可以賭博的，只有台灣民進黨。這是為什麼特朗普說，台灣有人「正在搞獨立，因為他們認為把局勢推向戰爭，背後有美國撐腰」。

認同倚美謀獨說法

反對倚美謀獨做法

這等如特朗普認同中方「倚美謀獨」的說法，認為有人在利用美國的保護傘挑釁中國，但他並不認同倚美謀獨的做法。對於台灣，特朗普只肯形容為「地方」；對於賴清德，稱呼為「現時在管台灣的那個人」。兩個稱呼都不涉及法理上的認可，只是基於台灣現狀的事實描述，也就是徹底否定法理台獨，公開撇清關係。特朗普估計如果維持現狀，中國可能也不會做什麼，也不一定會有戰爭。他相信北京不能接受的不是現在的台灣，而是台灣有人搞獨立。

特朗普與習近平談了一夜台灣，對於各自的關注已經相當清楚，仍然搞不清楚狀況的只有台獨勢力。賴清德扭盡六壬前往斯威士蘭，除了自我感覺良好之外，對台灣人有什麼實際益處？打台獨、反中牌或許可以成為一時間「管台灣的那個人」，但台灣逾2,000萬人口的將來卻成為了代價。客觀的形勢是即使「倚美」，任何人也不可能謀得獨立，反而會犧牲人民的生活，是對台灣人最大的傷害。中國不希望要「武統」，美國不想「跨9500英里去打一場仗」，中美是否必須一戰？不用考究雅典和斯巴達那麼遙遠，第一次世界大戰的發生被歷史學家形容為「夢遊」，當時沒有人明確想要戰爭，但各國行動都在增加戰爭風險，最終形勢無法挽救。這說明了事態的客觀發展，不一定符合主觀意識，還看誤判、聯盟結構等的相互作用。

從特朗普的言詞推敲美國立場，難以得到切實的答案，但他的思維模式向來都是清楚不過的——不談價值而看利益，以成本、距離和風險衡量計算。從中美原則同意產品降稅、大額增購貨品等會後公布來看，北京和華盛頓都選擇了合作共贏，而不是要加劇衝突。