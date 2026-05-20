各國爭相訪問中國 世界進入北京時刻

5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）剛結束對中國的國事訪問；5月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就到了北京。數日之內，美國和俄羅斯兩個大國的元首先後到訪中國，與中國就雙邊問題及地區和國際問題進行深度溝通，凸顯了中國在當今世界的地位。



把時間再拉長一點。在特朗普和普京訪華之前——2025年12月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪問中國；2026年1月，英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪問中國。在不到6個月的時間內，聯合國五大常任理事國中四個國家的元首先後到另一個常任理事國訪問，更顯示出中國的分量。

把視野再擴散到其他國家，撮取2026年以來到中國進行訪問過的國家元首或政府首腦，會發現這個名單更為驚人：1月4日至7日，韓國總統李在明對中國進行國事訪問；1月4日至8日，愛爾蘭總理米歇爾・馬丁對中國進行正式訪問；1月14日至17日，加拿大總理馬克・卡尼對中國進行正式訪問；1月25日至28日，芬蘭總理彼得裏・奧爾波對中國進行正式訪問；1月29日至2月1日，烏拉圭總統劉易斯・拉卡列・奧爾西對中國進行國事訪問；2月25日至28日，德國總理弗里德里希・默茨對中國進行正式訪問；4月8日至11日，西班牙首相佩德羅・桑切斯對中國進行正式訪問；4月14至17日，越共中央總書記、國家主席蘇林對中國進行國事訪問；4月21日 至24日，莫桑比克總統菲利佩・查波對中國進行國事訪問；4月25日至5月1日，巴基斯坦總統阿里夫・扎爾達里對中國進行國事訪問；5月3日至6日，烏茲別克斯坦總理阿卜杜拉・阿里波夫對中國進行正式訪問；5月8日至11日，塔吉克斯坦總統埃莫馬利・拉赫蒙對中國進行國事訪問......

除了與中國關係陷入歷史性低谷的日本沒有對中國進行訪問，其它比較有區域或全球影響力的國家，幾乎都已經對中國進行過訪問。

而現在2026年過了還不到一半時間，這個名單一定還會繼續拉長。

這一輪外國領導人密集到訪北京的背景是地緣局勢持續動盪，俄烏戰爭硝煙未止，伊朗戰事又猝然爆發，致使地區與國際形勢更趨惡化，國際市場與供應鏈遭受嚴重衝擊，全球百年未有之變局向縱深發展。與此同時，因為美國特朗普政府推行「美國優先」，對全球發起關稅大戰，甚至威脅吞併加拿大、格陵蘭島等，又在伊朗戰爭上秉持單邊主義，導致盟友體系裂痕加深，中等強國焦灼不安。越來越多西方國家開始去意識形態化外交，自主性不斷提升。各國都希望通過平衡外交佈局，穩固自身地位，維護自身利益。

此外，全球經濟復甦乏力，各國普遍面臨發展難題，中國成為全球經濟發展的重要穩定力量。中國不僅是全球頭號工業大國，全球工業產能佔比超過30%，近些年中國在電動汽車、鋰電池、光伏產品、人工智能等新型工業領域也全面爆發，成為世界供應鏈條上不可或缺的一環，甚至是最重要的一環。各國都希望能掛上中國經濟這輛列車，深化與中國的經貿合作，借力中國發展動能提振自身經濟。

而中國自身也持續推進對外交往，在地區衝突中穿針引線、勸和促談，主動增進國際互信、凝聚合作共識，拓展全球夥伴圈層，拓展國際市場，與美俄等策動戰爭的破壞性行為形成鮮明對比。無論在國際政治的現實還是道德層面，各國都看得很清楚，中國才是當今世界的模範，是動盪世界的中流砥柱。多方因素疊加之下，促成了外國領導人集中訪華的外交熱潮。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）日前在一個訪談節目中表示，美國正喪失其作為全球強國的信譽。與此同時，中國則不斷積累財富與影響力，使得各國爭相到訪，顯示國際局勢正進入一個類似朝貢體系的時代。

達里奧表示，美國在80個國家擁有約750個軍事基地，長期以來被各國視為可靠的夥伴，但現在他感覺到各國愈來愈不相信美國。而中國正成為世界的新中心，各國領導人正用腳投票，來驗證這個結論。