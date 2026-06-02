澳洲來鴻｜「中國恐慌論」背後：誰在塑造西方的反華認知？

澳洲來鴻｜作者John Menadue；翻譯楊志剛



澳洲是白人情報網絡「五眼聯盟」的一部分。近年來太多來自美國中情局的輸入，塑造了澳洲反華的認知。這個聯盟也參與了當年澳洲前總理惠特拉姆（Gough Whitlam） 的倒台。五眼聯盟是澳洲、美國、英國、加拿大和新西蘭之間的情報合作機制，成立於1946年。今天，我們要質疑：五眼聯盟對誰效忠？



美國情報機構主導五眼聯盟

麻省理工學院出版社曾報導，1980年代，英國情報機構在五眼聯盟中的情報投入約佔8%，其餘澳洲、加拿大、新西蘭三個成員國合計僅貢獻約2%。十年前，已故澳洲專家鮑爾教授估計，美國中情局提供了五眼聯盟中90%的情報。十年來，隨着美國技術能力呈指數級增長，這一差距幾乎肯定已經進一步擴大。

於是，澳洲對中國和世界的認知，很大程度上是由美國國家安全局、中情局和國防情報局所建構的。美國看到中國迅速崛起，並錯誤地認為中國會像美國在歷史上那樣採取暴力行為。當帶有偏見的美國機構將中國視為生存威脅時，澳洲的情報界便全盤吸納了這份認知。

「中國恐慌」論大行其道

在美國的操控下，澳洲情報機構推動了大約十年前開始的「中國恐慌」論。正如資深記者蘇伊奇指出：升級對華政策的壓力主要來自澳洲情報機構，並得到國防部的支持。

來自五眼聯盟的大量敵視中國情報，被灌輸給澳洲傳統媒體和美國資助的澳洲智庫。這些鷹派對中國一無所知，但長期接受華盛頓的反華灌輸，成為反華喉舌。

澳洲教授孫萬寧曾經指出幾個關鍵媒體的反華事件：2017年，澳洲廣播公司的《四角》節目警告，中國共產黨正在滲透澳洲；2021年，《60分鐘》時事節目討論：「與中國的戰爭：是否比想像中更接近？」。2022年10月，《四角》節目提出：問題不再是「中國會否對澳洲發動攻擊」，而是「何時會發動攻擊」,其「專家」小組更表示，攻擊最早可能在2025年發生。

澳媒正「製造」戰爭威脅

2023年，《悉尼先驅晨報》發表著名文章「紅色警報」說：「澳洲面臨三年內與中國開戰的威脅，而我們還沒有做好準備。」文中還配有一幅巨大的、帶有威脅意味的紅色中國圖像，黑色戰機正在攻擊澳洲。澳洲前總理基廷形容「紅色警報」是「我在50多年的公共生活中所見過的最惡劣、最具煽動性的新聞報道」。

到了2025年，澳洲天空新聞提出：我們準備好與中國開戰了嗎？其中一位「專家」暗示，2027年「可能標誌着中國的入侵」。另一位同樣出現在「紅色警報」中的專家說：中國的入侵可能發生在「這個十年的後半段」。

澳洲媒體不僅僅是在報導中國，它們是在製造對威脅的認知。通過反覆的警告、戲劇性的圖像，和預測性評論，這些節目使戰爭變得可以想像、不可避免且迫在眉睫。它們不斷在公眾心中植入恐懼，而它們獲得的商業激勵，則確保這類故事主導了公眾注意力。

美國在全世界製造「中國恐慌」

這種情況在加拿大和其他地方也同樣發生。

五眼聯盟在2018年推動了加拿大的「中國恐慌」。2024年約翰·普萊斯發表報導，揭露了美國情報機構和加拿大安全情報局如何在2018年製造了一個被誇大的中國威脅，並在接下來的五年中不斷推演「中國恐慌」，對加拿大影響深遠。

由特朗普任命的中情局、聯邦調查局、和其他美國情報機構的負責人，在2018年發起了一場被《華爾街日報》稱為「前所未有」的行動，將中國和電信巨頭華為描繪成五眼聯盟的主要威脅。在聯敦和加拿大參加五眼聯盟會議時，加拿大安全情報局局長大衛·維尼奧不假思索便接受了美國的指控，並將這些信息分享給時任加拿大總理杜魯多。最終，加拿大政府欣然應美國要求，引渡了華為高管孟晚舟。

澳洲國防面臨被美「殖民」險境

此外，澳洲還面臨五角大樓對澳洲國防軍的「殖民化」。在2023年的澳美部長級磋商會議上，雙方同意在澳洲國防情報組織內設立一個聯合情報中心，以共享情報。這是澳洲國防部長馬爾斯試圖將澳洲與世界上最反覆無常、最具侵略性和最暴力的國家捆綁在一起的又一次嘗試。他似乎還同意，美國將對澳洲國防情報機構的雇員擁有否決權。

關於美國機構在導致澳洲前總理惠特拉姆倒台中的運作，我有親身經歷。1974年，惠特拉姆總理任命霍普大法官領導一項針對澳洲情報和安全機構的調查。總理建議大法官應該考慮澳洲如何減少對美國情報/安全機構的依賴。但該名大法官與澳洲情報局關係曖昧。他非常不恰當地將總理的建議傳遞給了軍情六處的負責人，後者隨後將信息傳遞給了五眼聯盟，其中最重要的是傳給了美國。這為總理惠特拉姆被解職鋪平了道路。

重拾澳洲情報自主之路

當時國防部負責人欺騙惠特拉姆，讓他以為澳洲的松峽軍事基地由五角大樓管理。當惠特拉姆得知該基地實際上由中情局管理時，他勃然大怒，並威脅不再續簽松峽基地的租約，並宣佈將在議會上揭露美國中情局特工的身份。這導致美國在亨利·基辛格的批准下，向澳洲國家安全情報組織發送了一封電傳，威脅稱除非澳洲安全情報組織對總理惠特拉姆的行為作出滿意的解釋，否則將切斷情報關係。接下來的結局我們都知道！（譯者按：該事件導致憲制危機，最終導致總理惠特拉姆被解除職務，是澳洲歷史上唯一被解職的總理。他於1972年訪問中國，是第一位訪問中國的澳洲總理，並促使兩國正式建交）。

情報機構認為自己屬於一個更高的層次，認為自己比其他機構更有見識、更愛國。根據我的經驗，他們擁有的信息量大，但判斷力卻非常差。此外，秘密運作的組織容易犯錯。現在是時候擺脫美國對我們情報機構的「殖民化」了。前總理惠特拉姆在1974年就提出了這一點。

作者John Menadue 是澳洲網媒《Pearls and Irritations》的創辦人，並曾任主編。他於澳洲前總理惠特拉姆和弗雷澤執政期間出任內閣部秘書，亦曾出任駐日本大使、移民部秘書以及澳洲航空公司行政總裁。



原文於5月22日刊登在澳洲網媒。中文版由香港01「揚言自得」專欄作者楊志剛獲授權將文章節錄，翻譯成中文並刊登。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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