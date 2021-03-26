四月來首次沒有源頭不明個案　加強追蹤是防疫關鍵

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-26 06:30

衞生防護中心周四（25日）指，前一天新增9宗新冠病毒病確診個案，當中4宗為本地個案，皆與本地個案有流行病學關連，是129日以來首次沒有源頭不明個案。

回看11月中香港疫情急反彈，持續出現源頭不明個案。跳舞群組更迅速擴散，最終逾700人確診。政府雖然收緊防疫措施，包括限聚和食肆限人數等，農曆新年前亦積極圍封大廈強制檢測，但第四波疫情仍持續至今，長達四個月。

追蹤雖麻煩但有用

農曆新年後，當局規定食肆必須登記顧客個人資料，或強制掃描「安心出行」。其時部份市民埋怨做法擾民麻煩，批評政府侵犯個人私隱云云。隨後時有報道指出，個別食客登記時虛報個人資料，例如填寫「「習近平」、「777」、「689」等。

然而，時至周四第四波疫情有平息跡象，社會不但不歸功於追蹤防控工作。例如西營盤健身室群組爆發後，不少專心憂慮將如跳舞群組般大幅擴散，但目前群組傳播情況已經受控，累計確診維持在百多人。能夠避過重演跳舞群組的大爆發情況，除了市民的衛生自律之外，也因為當局擴大追蹤範圍，個案追蹤辦公室就健身室群組的每宗個案追蹤多達35人，另外源頭不明個案的密切接觸者由發病前兩日擴至七日，且其同住成員亦要進行檢測。

外防輸入 內強追蹤

雖然近四月來，香港首次沒有源頭不明個案，但一時鬆懈也足可以出現第五波疫情。政府一方面要對入境人士把關從嚴，避免隱形患者走進社區；另一方面也應汲取是次經驗，善用追蹤防控工作。

目前仍有不少食肆老闆指出，部分顧客填寫假名，無權核實資料的餐廳職員根本無能為力。其實防控疫情本來就是政府職責，因此其應派人加強巡查，若發現食肆和指定處所的到訪者沒有填寫個人資料時，可予以懲罰。正如食肆防疫措施生效初期般，此做法可望起阻嚇作用。只要香港外防輸入，內強追蹤，實現清零並非不可能。