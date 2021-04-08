富豪榜七成白手興家　然而香港卻是例外

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-08 17:46

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）周二（6日）公布2021年全球富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以337億美元身家（約2621億港元）擠身全球第43名成香港首富。至於本港最年輕富豪，則分別由同為29歲的郭炳湘兒子郭基浩，以及加密資幣衍生品交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried榮登寶座。他們分別憑藉地產及加密貨幣累積財富，卻彷彿象徵着新一代的香港年青人除了買幣、買樓、靠父幹，向上流動已機會茫茫......

創科發展帶來新經濟企業，「白手興家」再不是夢。對比2001年福布斯富豪榜內只有不足一半人是僅靠自己創一片天，但到今年的全球富豪榜，便有共1975名富豪是以白手興家的方式擠身富豪名單，佔全榜超過71%。在最有錢的榜上前列，我們都不難發現依靠創科改變命運的富豪，例如Amazon的創辦人貝索斯，Tesla的馬斯克，及Facebook的朱克伯格。加上疫情之後利好科網產業的營商環境，機遇肯定是有的。

Sam Bankman-Fried FTX數字資產衍生品交易所CEO（ Alameda Research網頁圖片）

白手可興家 香港可以嗎？

不過在香港，情況就是另一回事。在福布斯富豪榜上，白手興家的香港人只佔少數。除了創辦FTX的Sam Bankman-Frie之外，其餘五名40歲以下的億萬富豪就全部都是出身傳統地產商的名門之後。香港多年以來創科發展步伐緩慢，青年的創科空間有限，他們沒有得到足夠配套來大展拳權之餘，反而香港過去金融、地產業界的發展，也一直加速富人的財富累積速度。在樓價長年向上、股價穩步上升的過程中，能夠捕捉金融、樓價機會的青年始終並非多數。

這樣的跨代貧富差距現象不止出現在香港的富豪榜上，從社會學研究中，我們都能發現「富者愈富、貧者愈貧」的道理，在這科技進步的大時代下依然在香港適用。

2021年1月1日，黑暗中維港燈光璀璨，天邊微微出現紅光。（李澤彤攝）

全球發展科技 香港仍玩地產

香港教育大學社會科學系社會學講座教授趙永佳在2017/18年間進行的「青年和中年人士的教育及就業歷程」的主題性住戶統計調查中，曾依職業維度將不同工種分為四個等級，比較青年的就業階層能否比其父母「爬得更高」。調查發現階級出身不同的青年，在獲得較高階級位置的機會並不對等，當出身階級1（以1為最高，4為最低）有學位的青年有約50%機率可留在等級1時，等級4青年即使擁有學位，他們仍只有約27%能夠升上等級1。香港的實際情況，與福布斯富豪榜上的「白手興家潮」背道而馳。

根據政府統計處數字，現時金融及保險行業的每月工資中位數依然以$28,300元處於前列位置，一直分別高於從事「資訊及通訊」以及「專業、科學及技術活動」的每月工資中位數。在全球追逐科技發展的同時，本地的青年菁英卻彷彿被帶進傳統產業裏面。加上本港樓價高昂，居住環境狹窄，結果本港連外地的科技菁英都無法吸引來港。香港過去過度重視地產、金融界別發展的代價，從福布斯的富豪榜上已略見端倪。