貧富差距擴大與否　就在政府一念之間

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-26 18:25

樂施會在周一（25日）世界經濟論壇開幕日發表報告，警告新冠肺炎疫情加劇貧富差距，巨富的身家只消九個月就能回到疫前水平，但貧窮人口在2030年或仍未回到疫前水平。除了人人廉價接種疫苗外，報告倡議短期內全球巨企和巨富繳納單次稅項，以應付各國抗疫和支援弱勢的開支，確保能者多付。不論香港還是其他政府均推出史無前例的刺激措施，但未能針對基層需要重點扶助，不少民眾仍要節衣縮食，工作依舊朝不保夕，證明政策未能惠及全民。港府應該檢視和修改政策，制止不平等惡化。

樂施會的報告題為《不平等病毒》（The Inequality Virus），突顯全球不只要戰勝新冠肺炎病毒和由疫症衍生的廣泛貧窮，還要戰勝社會經濟不平等。說是不平等，對象就不只是窮人，還包括富裕階層。報告直斥各國政府和中央銀行注入萬億計資金到金融市場，雖令股市避過崩潰，但手握股票的巨賈財富暴漲，而民眾無從受惠。

香港的貧富懸殊問題愈趨嚴重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

首富們財富九個月便「收復失地」

就香港來看，貧富懸殊早已路人皆見，而近月股市和失業率、食物銀行求助人數同告上升，顯示階層兩極化愈趨嚴重。報告令人訝異之處，是富人和窮人財富疫下回復的速度和能力差天共地，全球首千名億萬富豪的財富，縱然去年2至3月瀉近三成，但只用了九個月時間就幾近收復。相反，專家推算若任由每年堅尼系數上升0.02，到2030年，每日收入不足5.5美元的窮人數目，較2019年多2億人。

只要政府願意大刀闊斧減貧，必能穩定窮人生計。報告估算各地每年收窄每年堅尼系數0.02，那三年後貧窮人口就能跌回疫前水平。要達致這目標，一方面，政府要落實經濟保障和禁止壓榨勞工，包括提升最低工資，支持企業善待員工。另一方面，政府要投放充裕的資源於公共服務和基建，催谷綠色經濟，改善公共醫療衞生。

社福抗貧聯盟發言人在今日的發佈會上建議，可循幾個方向考慮，嘗試拉近香港的貧富差距，包括為基層提供福利以拉近不同階層的生活質素、增加基層市民的收入、改善社會保障系統及檢視並重整稅制等。（受訪者提供）

限富扶貧阻止貧富懸殊惡化

如此一來，開源是必須的。報告建議短期內向在疫情下賺大錢的全球巨企徵收單次稅款，並引用阿根廷做例子。其國會去年底通過向1.2萬名資產至少230萬美元的富豪徵收2至5.25%的稅款，預期稅款共30億美元，將用於供應醫藥和為中小企和貧困人民紓困。其實，這類徵稅建議就連國際貨幣基金高層也認同，首席經濟學家Gita Gopinath在去年5月受訪時提出以「團結稅」協助發展中國家減債和重組債務。

誠然，不少富豪已經成立基金和捐款支援疫苗開發，生產防疫物資，救濟基層，但捐獻多寡純屬自願，未能讓所有富豪按能者多付的原則回饋社會。再者，政府執行基建、人才培訓等項目較為公平，政府徵稅有其理據。另外，當政府有足夠稅收應付疫後重建，政府可以暫緩以至減收其他徵自中下階層的稅款，例如薪俸稅和差餉，減輕他們負擔。

改革在香港為什麼如此難以發生，社會怨氣為什麼無法得到適切重視？（資料圖片／梁鵬威攝）

在香港，縱然庫房面臨近3,000億元財赤，但港府財政實力仍然遠勝其他靠發債渡日的地方，有餘力動用儲備支援被減薪、裁員的市民，故單以庫房枯竭來要求徵稅難獲各階層支持。那邊廂，歷史告訴我們大量社會不安的肇因是貧富懸殊。樂施會的報告正好警惕政府，貧富懸殊的程度已超乎過往想象，社會隨時擦鎗走火，限富扶貧刻不容緩。

來年度財政預算案在即，政府應透過向最有能力的徵稅，再把稅收再分配，社會所受的衝擊最小。雖然政府和民眾也忌憚加稅，但只要政府清楚鋪陳收稅用途，承諾避免浪費，並以解決積習，團結社會，引領經濟轉型為目標，加稅主張定能取得各階層認同。