伊朗核協議料重啟　中東區內風險要慎對

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-13 17:30

伊朗伊斯法罕省納坦茲（Natanz）的核設施電力網絡上周六（10日）出現故障。據以色列傳媒引述消息，是次攻擊或涉及該國情報部門摩薩德（Mossad），外界料其因伊朗逐漸與西方國家解凍而坐立不安。若然屬實，以色列冒進的破壞行動不但會令兩國的敵對關係升溫，亦會將影子戰爭推向熱戰邊緣，最終禍及中東地區脆弱的和平。

伊朗一所核設施的電力網絡早前出現大停電。事後以色列雖然並無公開承認責任，但官方同時亦無審查和限制當地的報道，反而更有以國媒體指明摩薩德對事件負有責任，而總理內塔尼亞胡同日亦指，該國與「伊朗、其代理人和其軍備的鬥爭是重大的任務」。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）事後雖然誓言要對報復以色列的敵對行為，但也強調伊朗不會叫停核協議的對話工作，並暗指以色列的「懦夫行為將加強伊朗的談判地位」。

圖為伊朗總統辦公室發布的照片，相中總統魯哈尼（右二）4月10日參觀伊朗核成就展覽，伊朗原子能組織主席薩利希在旁解說。展覽在伊朗首都德黑蘭舉行。（AP）

以色列對伊朗局勢感不安

以色列和伊朗現非交戰狀態，但兩國的影子戰爭自上世紀80年代已從未間斷。單是伊朗總統魯哈尼2013年上任以來，伊朗的核設施已非首次疑似受到以色列攻擊，而去年6月納坦茲也出現爆炸和大火。另外，伊朗的「核彈之父」法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）更在去年11月遭到暗殺身亡。而伊朗亦非省油的燈，儘管現時未有軍事實力與美國撐腰的以色列正面交鋒，但期內伊朗亦曾將後者無人架擊落，或默許其「強力部門」真主黨以暴力手段報復。兩國的新仇舊恨已累積到不知從何說起，熱戰的陰霾仍是揮之不去。

單就這次大停電來看，這或與伊朗上周的核協議談判息息相關。上周五（9日）伊朗與中、法、德、俄等六國代表在奧地利維也納召開會議，並就重啟核協議交換意見。雖然單是一場會議固然難令各方釋除分歧，但會後各方亦同意續辦會談，總算是釋出正面信號。不過以色列卻對伊朗重新與國際社會接軌大感不安。

儘管以色列先後與約旦、埃及、阿聯酋等國解凍外交關係，使其上世紀遭阿拉伯國家圍剿的地緣威脅告一段落，但伊朗對以色列的敵意近年仍是有增無減，若然國際社會重啟核協議，並就此放寬經濟制裁，這對特拉維夫來說不但可讓伊朗繼續偷偷發展核武，同時其經濟回穩亦能支撐德黑蘭在黎巴嫩、伊拉克和敍利亞的勢力擴張，並在黎凡特地區形成潛在的「反以大聯盟」。故內塔尼亞胡欲先發制人，逐步將伊朗推向戰爭，不但可以一勞永逸地解決「反錫安主義者」，同時亦可解決歷史懸疑未決的問題。

但在中東各國和平共處的目標下，重啟核協議即使會讓以色列如坐針氈，但亦是唯一避免局勢步向戰爭的唯一方法。對德黑蘭而言，核武不但只是軍事實力較遜的一方用來平衡勢力的籌碼，更是保住伊斯蘭革命後國家自主發展的武器。然而在美國前總統特朗普執意退出核協議後，伊朗重啟核武研究已令以色列和沙特阿拉伯等國坐立不安，一場軍備競賽如箭在弦。如今伊朗願意再度與國際社會對話，循序漸進重建互信，總好過低頭發展軍備靜候戰爭來臨。以色列若然因一時不安而再三挑起事端，只會破壞和平進程。對於在中東介入甚深的美國而言，總統拜登亦要有智慧能同時擺平與伊朗和以色列的關係。