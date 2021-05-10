食品期貨單月急升　經濟復甦更要慎防風險

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-10 17:45

疫後經濟開始有復甦跡象，但在量化寛鬆政策及低利率的環境之下，全球經濟通脹憂慮加劇。食品、原材料商品期貨價格連日錄得急升，在過去的一個月內，玉米期貨已升近三成、小麥期貨升近兩成、瘦肉豬期貨也都錄得一成升幅。食品價格與市民生活息息相關，加息抗通脹的聲音始起彼落，聯儲局不加息的惡果，也逐漸由如虛似幻的股票市場，殺向普羅大眾的基層生活。

通脹本來可以有利經濟、創造需求，只要普羅大眾的收入增幅能跑近通脹，聯儲局也不一定要以加息應對。甚至在經濟健康發展時，輕微通脹以及適當的加息更可以是利好訊號。不過若通脹水平過高，而實體經濟的增長未能讓勞工工資水平支撐物價升幅時，聯儲局便有需要透過加息平衡經濟熱度、縮減市場槓桿規模。

食品、原材料狂飆 測試低息底線

原材料及食品期貨價格急升，雖然一方面是實體經濟的結果，例如糧食供應減少、全球經濟走向復甦等。但它在另一方面也是熱錢流動的結果，美元貨幣供應量（M2）自去年三月至今升逾兩成，加上美國同一時間踏上經濟復蘇，今年首季GDP年增6.4%，兩者相加的結果便是市場熱錢過盛。當熱錢尚留在新經濟股炒作「發夢」預期時，這還可說只是股票市場的事，但當熱錢炒作實體經濟復甦，並開始進入食品及原材料期貨市場之後，這就可能演變成社會問題。

面對通脹過快，聯儲局「理論上」應以加息應對。不過自從美國開動印鈔機，龐大熱錢已向投機市場流動，加上美國聯儲局接二連三地設下「2023年前不加息」的預期，其客觀結果是在短期之內穩定了市場信心，但也意味聯儲局在短期內都難以用常理方法處理通脹。根據3月的FINRA融資餘額數據，現時美股市場上有近8,225.5億美元的資金是由借貸而來，正在處於歷史最高位，加上期貨保證金交易的槓桿效應，加息舉動如鋪排不當，將會劇烈衝擊市場。

食品、原材料商品期貨市場連日錄得急升，在過去的一個月內，玉米期貨已升近三成、小麥期貨升近兩成，瘦肉豬期貨也都錄得一成升幅。（資料圖片／新華社）

與時間對賭 窮人最遭殃

在行為經濟學的研究中，我們或許能窺見股市與實體經濟的微妙關係——股民在股市賺錢，在實體經濟消費，然後經濟向好。聯儲局行量化寛鬆、壓低利率，甚至期望在經濟完全復甦後才考慮加息，其背後「股市好、經濟好、大家好」的思維在此可見一二。這種方法的負作用正是通脹，在市民實質工資能跟上時，通脹並非壞事，但現實是全球經濟復甦的道路並非一往無前。例如美國4月份非農就業數據便遠遜預期、失業率首次微升至6.1%。若然經濟復甦稍遇障礙，但通脹保持加速，基層的處境便是一面無法透過資產增值獲利，但要一面承受生活成本上漲的禍害。

可是，一旦聯儲局為了對抗通脹，被迫以加息打破預期，最極端情況便是市場即時收起槓桿，目前情緒高漲的股票、商品市場將會劈價縮水，在股市輸錢的股民轉而緊縮開支，減少在實體經濟消費娛樂。因此現時急速反彈的經濟復甦也非毫無隱憂，它有可能來自股票市場，而且就算是從未沾手股票的社會基層，也會同時受到經濟變差所害。在這場聯儲局與華爾街的對賭之上，聯儲局不論是放任了通脹加快，又或是無法控制好市場預期，只要稍一不慎，基層都會變成被輸掉的賭注。

試圖以量化寛鬆解決經濟問題，其負作用並非能輕易化解，然而美元、港元息息相關，美國大行印錢、低息之道，被炒起的商品價格或許只是一場泡沬。但港府要如何應對相關風險，防範美國貨幣政策波及香港經濟，也正是對當局智慧的一次挑戰。