以巴衝突升溫　美國政客煽風

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-13 17:43

上周五（7日）大批以色列軍警闖入穆斯林聖地阿克薩清真寺，並向人群發射橡膠子彈和閃光彈後，新一輪以巴衝突越演越烈。周一（10日）起武裝組織哈馬斯接連向以色列發射逾千枚火箭炮，卻惹來以色列以連場空襲報復。事件不但已造成逾70人死亡，亦將局勢推向全面戰爭邊緣，惟國際社會除了呼籲各方克制已不見有何作為。美國和以色列更嘗試把軍事行動描繪成保家衛國之舉，壓根就是無視後者多年來對巴勒斯坦的種族隔離和壓迫。

這次以巴衝突在疫下升溫，主要有三重導火線。一是以色列軍警突襲位於東耶路撒冷的聖地阿克薩清真寺，並在內發射橡膠子彈和閃光彈；二是當局正迫令居住於謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）的數十戶家庭須於限期內遷出，以便讓以色列的囤墾者遷入；其三是武裝組織哈馬斯對以色列發出最後通碟，要求其軍警撤出阿克薩清真寺不果後，哈馬斯以火箭炮攻擊以國。這三條衝突主線就成了「全面戰爭」的前奏。

以巴衝突：圖為5月11日，以軍空襲加沙地帶，天空被火光映照成橙紅色。（Reuters）

哈馬斯介入局勢

周一起哈馬斯接連向以色列投擲逾千枚火箭炮，雖然大多都被以軍的「鐵穹」防空系統擊落，但少數亦能突破攔截。然而以色列的報復行動則以十倍力量還擊，先後出動軍隊空襲加沙數百次。行動雖然殺死了10多名哈馬斯成員，包括指揮官埃薩（Bassim Issa）和網絡及導彈科技主管塔赫拉（Jomaa Tahla），但同樣有平民和兒童遭炮火誤殺。不過以聯合國為首的國際社會除了警告雙方正邁向「全面戰爭」外，已沒有實務方法讓衝突降溫，就連安理會欲發公開聲明亦遭美國叫停，被指做法或會損害華府斡旋停火的努力。

一如以往以巴衝突的論述，是次美國和以色列的宣傳工作，亦將焦點置於脫離歷史脈絡的正邪對立。儘管美國民間已聲音要求華府撤回對以色列的軍事援助，但總統拜登仍不為所動，僅是稱以色列有「以色列有合法權利保衛其國家和人民」，並指會向其盟友和提供援助，與「我們的朋友站在一起」。前總統特朗普亦跳到台前，批評「在拜登的領導下，世界變得更暴力和更不穩定，因為拜登的軟弱，以及對以色列支持不足，才會導致對我們的盟友遭到攻擊」。以色列總理內培尼亞胡在接獲拜登的電話後，亦繼續挑動國內的好戰情緒，不但稱以色列將會「繼續採取行動，打擊活躍在加沙地帶的恐怖組織哈馬斯」，更稱空襲行動「僅僅是開始」，並會像「他們從未夢過那樣」。這些言論不但反映美國不但只顧盟友的死活，而沒有關心衝突升溫的原因，猶如向內塔尼亞胡的軍事行動大開綠燈，並非出於止戰的意願。

解決問題要放下計算

巴勒斯坦人以暴力抗爭的困境，可反映在哈馬斯當下被污名化冠以「恐怖組織」的名稱。在不少外國人眼中，火箭炮和自殺式炸彈可謂是哈馬斯的「招牌」，但其組織原意是為「伊斯蘭抵抗運動」，目的在於堅持「武裝抵抗」是解放巴人的唯一出路。雖然哈馬斯在西方國家臭名昭著，但在巴人心中卻有如慈善組織，有份在被長期鎖國的加沙提供食物銀行、學校和醫療診所等社區設施。

但由清真寺被軍警掃蕩至衝突走向全面戰爭邊緣，局勢升溫之快，不只關於以色列冒犯了宗教聖地，背後更潛藏了巴人逾半世紀的憤恨，而以色列對種族隔離政策更是罄竹難書。例如，以色列的《基本法》將該國界定為「猶太民族國家」，並「授權具有相同信仰和國籍的人組成社區」，完全無視國內逾百萬阿拉伯人的基本人權；而其《缺席者財產法》則是用來充公和強佔巴人因逃避戰亂而留下的土地和財產。但除了這些歧視法例，以色列更在「國家安全」的藉口下，對巴人實施嚴格行動限制，不單在「邊境」設置多個檢查站，更正在興建長達700公里的「隔離牆」，以分隔西岸和以色列，同時更對加沙等地作封鎖，使至數幾十萬計的巴人每日皆要在缺水缺電的情況下掙扎求存。

在正常政治制度下，哈馬斯以暴力對抗壓迫份屬不合情理。但以色列未曾緩解問題，半世紀來多次壓迫巴勒斯坦人，無疑要為又一輪暴力衝突負責。以巴衝突問題已糾纏世界半世紀，國際社會必須放下政治利益，切實解決分歧，不要令更多人賠上性命。