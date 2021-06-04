認識中國不能管中窺豹

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-04 07:59

「六四」事件至今32年，當年中共的決策者多已離世，中國、香港與整個世界的狀況也發生了極大變化。逾半個甲子已過，這一頁歷史的陰影仍然難以走出。內地仍然很忌諱公開談論相關問題，官方至今尚未平反「六四」；香港人心中仍有一根「六四」的刺，一些人更因此而拒絕再認識中國，包括它在「六四」後的變化。

當年中共對「六四」錯誤的處理，無疑影響着香港人對中共政府的認知。「六四」後的移民潮便反映了香港人對中共政權的憂慮和不信任。但又正如一些人移民後選擇回流香港甚至中國，社會和歷史在演變，內地的政治及社會環境在這32年間也一直在發展。

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非合理化但要全面評價

隨著前年7月前領導人李鵬逝世，支聯會成立之初要求下台的鄧小平、楊尚昆和李鵬三人全皆作古。支聯會當時僅用「把權力移交紅二代，造成了今天官商勾結，金權政治」幾句話總括近年大陸經濟發展，顯然是不公平和不客觀，沒有看到中國大陸近年的發展全貌。這並非意味後三十年的發展可以合理化「六四」事件，但若真要評價這些人的歷史功過，就不能只看部份。

另外，「八九民運」提倡「保障新聞自由」、「提高知識分子待遇」等，要求政府「嚴查官倒」與「清除腐敗」。32年過去，這些領域在內地也發生了巨大改變。例如現任國家主席習近平強調「『老虎』、『蒼蠅』一起打」，多名黨政要員遭到查辦落馬，數以萬計的官員遭到法辦。「清除腐敗」不正也是當年學生的主要訴求？這些都應該被正確評價。

堅持平反但不失於偏見

在許多人心中，中共至今尚未平反「六四」，心結因而無法化解。香港人半個甲子以來堅持要解決「六四」事件留下的問題，包括用行動慰藉遇難及受害者家屬心靈，官方重新評價相關史實，這份堅持值得肯定。但就算如此，當我們評價中國大陸時，也不能將其視為全部，忽略了中國經濟發展強勁，人民生活質素提升、個人權利增加、法治水平顯著提高等方面的努力和成果。隨著實際政治及社會環境的變遷，我們要調整對內地國情的認識，而非任由偏見愈來愈大。

香港紀念「六四」的活動早幾年曾受到本土派團體影響，2015年更有大學生代表在維園燭光晚會上焚燒《基本法》，這顯然是對紀念「六四」的政治扭曲，「港獨」勢力甚至藉此來煽動對整個中國歷史與中華文明的反感，荒唐至極。藉著「六四」來政治反中肯定非當年「八九民運」參與者所樂見，亦不會獲得「六四」在港紀念者的認同。