政治腐敗深入骨髓　秘魯需要撥亂反正

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-07 17:35

長年陷入憲制危機的秘魯周日（6日）舉行總統大選次輪，投票結果未有為其政治僵局帶來太大變化，反而兩名候選人的勢均力敵，更令秘魯未來的政局更難以預測。根據投票結束後的票站調查顯示，左翼自由秘魯黨候選人卡斯蒂略（Pedro Castillo）和右翼人民力量黨候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）鬥得難分軒輊，分別得票50.2及49.8%，兩人相距不及一個百份點，其後開票初步結果又以藤森慶子稍微佔取上風。然而在過去五年秘魯經歷四任總統及兩任國會的政治亂局後，選民只能從毫無管治經驗的教師及在囚前總統之女中二選其一，似乎難以解決深植秘魯多年的困局。

2014年「洗車行動」於巴西引爆，一個橫跨拉美十一國、牽連眾多跨國企業及政客的貪污及洗黑錢集團連根拔起，巴西總統盧拉及其接班人羅塞夫分別被判監及罷黜，而時任秘魯總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）亦因被揭發其收受巴西巨企奧德佈雷赫特（Odebrecht）巨額競選捐款而被迫下台。連同前總統托萊多（Alejandro Toledo）、加西亞（Alan Garcia）、烏馬拉（Ollanta Humala）分別因「洗車行動」而被起訴，加西亞甚至畏罪自殺，秘魯政局達至前所未有的腐敗。庫琴斯基下台後，由副總統扶正的比斯卡拉（Martin Vizcarra）矢言要嚴打貪污，改革方案卻受到把持國會的藤森派極力抵制。

藤森惠子為前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女，其父曾在1990年代獨攬秘魯朝政，政治上行專制統治強硬打撃國內毛派游擊隊「光明之路」，經濟上則大力推行新自由主義政策，去除市場監管、削減政府開支、私有國有資產，短期內的確令秘魯擺脫長年的經濟衰退及惡性通脹，吸引大量外資及令大量人口脫貧。不過藤森始終帶領不了秘魯從依賴銅等原材料的低度產業轉型，其官商勾結的貪腐問題亦變本加厲，其本人亦因侵犯人權及貪污等罪而一度流亡，後來在智利被捕後再引渡回國服刑。由於藤森時代國家經濟繁榮，惠子因而亦女憑父貴，成為國內最大的反對派領袖，三度競逐總統寶座。

圖為4月11日秘魯自由黨總統候選人卡斯蒂略在卡哈馬卡投票後，使用酒精搓手液。（AP）

新自由主義無以為繼

由藤森派把拎的國會極力反抗比斯卡拉改革，又揪出其多年前的涉貪指控在第二度彈劾案中拉倒比斯卡拉政權。不過其捧上的梅里諾（Manuel Merino）卻引發全國示威而在五日後辭職，最終由薩加斯蒂（Francisco Sagasti）頂上。然而支持彈劾的一眾議員中，便有68人本來便其身不正正因涉貪而受查，而藤森惠子也同樣牽涉「洗車行動」已被三度判囚，更因涉嫌收受非法的競選捐款正被再度起訴，面臨三十年監禁。在不論左中右上下，全國政客皆腐敗透頂的局面下，毋怪一個出身秘魯北部高地，毫無管治經驗，名不經傳只因四年前組織工會罷工的素人教師卡斯蒂略，會成為不少人撥亂反正的希望。

卡斯蒂略以左翼政綱競選，承諾一旦上台會將國家的金銅及天然氣資源回饋國民，如建議對銅出口徵收最多高達75%的重稅，又稱會設置貿易壁壘保護本土農業。秘魯以全球逾一成的銅產以名列全球第二大銅礦供應國，一旦卡斯蒂略向伸手管制銅產，勢必引起全球銅供應緊張，不利外國依賴銅的綠色產業轉型，又有不少人又擔心卡斯蒂略的農業政策勢必拉高本地農產品價格。另一邊廂藤森惠子則高舉其父市場經濟的旗號，並不斷抹紅卡斯蒂略，指其會把秘魯變成像委內瑞拉般的共產國家，得到中產階級及城市人口的支持。相比起來，卡斯蒂略則得到長期被政治主流政治精英無視的山區貧民擁戴。

尤其是在新冠疫情底下，秘魯由藤森時代確立的新自由主義更是無以為繼。由於政府對當地醫療設施長期投放不足，秘魯在疫情大受打撃，人均死亡率更是全球最高。在政府缺乏對勞工的保障，全國有近一成人因疫情而重新墮進貧窮線下。藤森以降的歷任總統解決不了原材料出口導向的產業固化，長期對醫療、教育、基建的投放不足亦令國家的貧富懸殊日益嚴重，首都利馬與利馬以外的山鄉地區就如兩個世界。而政界的貪污成風及黨派鬥爭亦不利推行改革，反而令民眾對政治建制的信任屢創新低。不論最終卡斯蒂略抑或藤森惠子登上大位，秘魯政經制度積弊恐怕亦難以一時三刻改變過來。