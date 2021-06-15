減意外還靠司機警覺及改善交通設計

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-15 17:45

沙田大涌橋路在上周六（12日）發生嚴重車禍，導致一死七傷。事發地點位於大涌橋路和沙田圍路十字路口。當時大涌橋路往馬鞍山方向可以前行，而沙田圍路左轉大涌橋路的俗稱「孭仔燈」交通燈轉綠，左線車輛獲優先左轉，中線直行車輛繼續停車。一輛黑色私家車懷疑衝燈直行無礙，後方的白色私家車跟隨，惟與沿大涌橋路直行、正通過十字路口的綠色小巴相撞。小巴翻側，司機當場喪命。

單就是次意外來看，小巴司機不會預期右方有車駛出，而黑色車似乎沒有留意燈號前行，白色車司機同樣沒有留意燈號，更只依隨前方車輛行駛，是造成意外的主因。若然警方證實司機妄顧燈號駕駛，司機就要負大部分責任。

是「孭仔燈」惹的禍？

事故真相有待警方查明。外界只可從網上廣傳的行車記錄片段，加上過往交通意外經驗推斷意外原因及判斷責任，而道路車速限制、交通燈設計、駕駛者視線和駕駛態度也是考慮因素。

立法會文件顯示整段大涌橋路在2014年至2019年9月共發生253宗交通意外，單計大涌橋路和沙田圍路交界，自2008年起就已發生逾70宗意外，死傷不計其數。即使司機疏忽，如果道路交通設計得宜，相信可以減少意外發生機會和傷亡數字。

一直以來，「孭仔燈」成為眾矢之的。因為燈號容易誤導司機，司機以為只可左轉的燈理解成可以直行。今次車禍後，不少人——包括立法會議員和區議員——直指應該取消「孭仔燈」或至少修改擺放位置。

當時沙田圍路向新城市方向近大涌橋路的「孭仔燈」只有剪嘴燈為綠燈。（網上影片截圖）

「孭仔燈」有助改善車流，減少車輛等候時間。而大涌橋路平日車多繁忙，「孭仔燈」的功能不能抹殺。也許「孭仔燈」擺設的位置和方向有問題，但優先放行的做法仍是利大於弊。再者，司機必須要改變心態，不要預設交通燈是綠色燈號而通過路口，而是當看見有紅色燈號就預設前方停車，再留意燈號顏色方向，減少衝燈機會。

其實，在連番車禍後，沙田區議會已多次與運輸署檢討交通設計，亦已有實際行動，包括路口前設雙白線，為交通燈安裝背板讓司機更清晰看見燈號，以及修改「孭仔燈」位置，如不再放在路口中央。

高架燈、減速同樣可取

上述工程在2019年3月完成，可惜車禍仍然接踵而至。有沒有在保留「孭仔燈」的前提下，繼續改善道路交通設計？其實運輸署還有其他建議，例如在合適路口增加交通島，分隔不同行車方向的行車線，但迄今沒有進展。若能分隔行車線並在分隔位置增設兩組指示不同通行方向的燈號，有望減低看錯燈號的機會，在今次或過往意外發揮作用。署方以往也許基於不夠位置設交通島或者其他原因而未有落實工程，但在今次車禍後，署方應重新考慮列入改善方案。另外，增設高架交通燈，讓司機可以看到遠方燈號，也是可行辦法。

在沙田獅子橋往新城市廣場的路口，有一枝交通燈設於行車道中間。沙田圍路往新城市廣場路口處也可考慮設置，島上設兩枝燈，一枝展示左轉，一枝展示直行及右轉，減少「睇錯燈」。（圖片截取自Google地圖）

相較之下，安裝轉燈倒數器的建議，政府在多年前已明確反對，民間亦要小心思量。今次意外事發時未知小巴司機有否「衝燈尾」，倒數器或許未能阻止今次意外。即使總體情況而言，當本地司機已對「爭分奪秒」習以為常，商業車司機更要面對遲到目的地罰款的後果，交通燈增設倒數器隨時導致反效果，即得知轉回紅燈在即而「衝燈」，更容易引起車禍。

有意見指大涌橋路要調低車速退制，由時速70公里降回50公里，以減少意外衝擊，同時令司機除下路段為快速道路的想法。雖然下調車速上限會減慢車流，但影響集中於通行而非車輛停下期間，程度較取消「孭仔燈」低。鑑於過往意外頻繁，運輸署可採納此建議。

大涌橋路的人車分隔已經相當完善，讓司機可以集中精神留意車流和燈號，但該路段意外頻生，而且分布在不同路口，反映司機駕駛習慣和交通設計仍有漏洞。其實，放諸所有道路而言，司機必須看燈行事，不應誤當箭嘴綠燈號為全部方向通行。對於運輸部門而言，個別方向優先通行的方法應予保留，但可修改燈號安排和下調車速限制，以助司機安全駕駛。