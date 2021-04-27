真正需要重組交通規劃的是香港政府

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-27 18:38

新巴和城巴的營辦商近日表示計劃重組港島區巴士路線，並不排除再申請加價。對小市民而言，這無疑是壞消息，令生活成本百上加斤。但隨着更多鐵路線進佔本來沒有鐵路服務的區域，巴士、小巴的服務和收入勢必受限。交通成本看似成為兩難困局，但其實並非不難解決，問題在於政府是否有決心。

雖然在一般人的印象中港鐵是公共交通企業，但其實它一個很重要的身份是地產發展商。就以港鐵黃竹坑站第一期住宅項目晉環為例，首批一房單位最低售價1,146萬元，連同其他單位共160伙，折實平均每方呎價逾2.9萬元。令人譁然的背後，代表港鐵作為發展商其實利潤豐厚。問題是它有沒有善加分配利潤，以提升鐵路營運質素和降低交通開支？

物業利潤可否減票價？

從港鐵的角度看，港鐵物業是盈利的重要來源。當然，混合鐵路和物業發展，是政府和港鐵為發展新項目提供財務支持的模式。就南港島綫而言，港鐵需要資金支付169億元建造費，以及該綫營運期內和其他鐵路運輸的營運成本，但利潤如何才算用得其所？是將物業收入悉數回饋在交通範疇，還是一心籌謀其他更具盈利能力的地產業務，甚至流入管理層口袋？

外界相信，單從黃竹坑站首五期物業項目來說，港鐵從發展商收到的投標金額足以彌補之前向政府補地價支出，亦已涵蓋鐵路綫建造費。此外，港鐵近年單計全部物業發展業務的利潤，不時高於車費優惠總額，表示企業仍有餘力調低港鐵票價。

晉環今日首日開放示範單位，吸引逾百人排隊參觀。

重構港鐵必影響巴士服務

要求港鐵物業利潤盡量補貼交通業務絕非過分。政府是港鐵大股東，本可運用對港鐵的控制權調控交通費，而且港鐵是本地載客量最高的交通工具，效用定能立竿見影。過往政府卻只見港鐵的謀利能力，推港鐵上市貪圖港鐵股息收入和股本增值，港鐵則只以上市公司自居，重視股東利益而漠視公眾利益，政府必須把港鐵回歸大眾運輸本業，具體來說就是回購港鐵，甚至以房地產信託基金形式持有地產企業項目，並將基金上市。

解決港鐵的車務及票價問題，不可能不觸及巴士服務。鐵路和巴士是香港兩個最主要的公共交通工具，而且部份路線接近，有可替代性及競爭關係。若然政府以港鐵物業收益補貼乘客票價，巴士必然面對極大挑戰。若然加價，可能令乘客更加抗拒；若然減價，則可能承受虧蝕風險。因此政府必須全盤規劃，重構與專營巴士公司的關係，甚至對不同程度的巴士服務公有化持開放態度。

現時每月交通費用超過400元，即可以領取交通津貼。（資料圖片）

其實過去一年，政府已對交通事業介入甚多，包括透過保就業計劃向巴士公司等提供資助，又以交通津貼補貼市民乘搭巴士等。巴士服務看似是商業活動，實際上政府往往要以公帑補貼。如此情況並不見得健康，例如公司盈利時可自己收取，但蝕錢時則可向政府求助。政府實在需要重組交通規劃，確保以乘客福祉為依歸。