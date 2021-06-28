伊斯坦布爾新運河成地緣政治的新熱點

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-28 17:21

土耳其最大城市伊斯坦布爾的運河工程上周六（26日）舉行動工儀式。這條橫跨歐亞大陸版塊的新河道雖然會使該國在貿易、經濟和軍事上的價值大為提升，但同時也可能對俄羅斯的安全顧慮直接構成挑戰。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）上周六在「薩茲利代雷橋」主持動土儀式，並形容這條運河為「拯救伊斯坦布爾」和「翻開土耳其發展史上新一章」的重大工程。這條被埃爾多安十年前稱為「瘋狂項目」的運河，將會坐立於伊斯坦布爾市西部，總長度達45公里。河上共有六道橋樑，將會打通馬爾馬拉海（Sea of Marmara）和黑海。據土耳其當局預算，工程將會在六年內完工，造價達150億美元，預期回本期12年。

伊斯坦布爾運河號稱「瘋狂項目」

土耳其國土雖然橫跨歐亞，但現時船隻只能靠狹窄的博斯普魯斯海峽（Bosphorus）穿越黑海與馬爾馬拉海。據當局稱，該海峽原本每年只能容納2.5萬艘船通過，惟現時實際已有4.3萬艘，而預計到2050年更會增至7.8萬艘。儘管埃爾多安稱新運河會按科學設計，以確保逾1.5千萬伊斯坦布爾市民的安危，同時亦能在海上貿易佔據更重要的戰略地位，但工程並非全無反對聲音。

據3月的民調顯示，當地僅有38.5%的受訪者支持開鑿新運河，箇中除了有人認為新運河將會破壞生態環境，污染當地的淡水供應。更重要的是，儘管新運河的回本期僅須12年，但拉里三年來已貶值逾五成，這早已令該國的債務愈見沉重，故運河定會增加國家原有的龐大債務。

圖為新的伊斯坦堡運河所在位置，它將連接黑海及馬爾馬拉海。（Randam）

地緣政治風險增 俄國取態不容忽視

早在2019年12月，埃爾多安已明言伊斯坦布爾運河不會涵蓋在於《蒙特勒公約》（Montreux Convention），但120多名土耳其退休大使早前卻發表聯合聲明，表示這項目不但會危及《公約》，而且會對該國在該水域的「絕對主權」帶來負面影響。這亦是2016年政變後聲勢最大的異見聲音。

1936年各國簽定《公約》，將博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽全權交予土耳其控制，本是為了確保黑海去軍事化，限制非黑海海域的國家軍艦穿過海峽，而土耳其則須確保民用船隻自由航行，而且不能額外收費。問題是，當埃爾多安將新運道剔出《公約》範圍後，土耳其作為北約的成員國之一，一旦歐美與俄羅斯的關係升溫，甚至爆發戰爭，以美國為首的軍事同盟則可取道伊斯坦布爾運河駛入黑河，直接駛進俄國的勢力範圍。

儘管莫斯科方面並未就新運河有強烈反應，僅是在4月時公開稱要維持《公約》，「確保地區穩定及黑海地區政權的安全」，但從近日英國驅逐艦為表示反對俄國吞併克里米亞，駛進黑海並與後者發生衝突可見，歐美與俄羅斯尚存擦槍走火的機會。惟黑海範圍早已是俄國劃下的勢力範圍，絕不容其他大國軍隊潛越過紅線。雖然新運河至少還有數年後才開通，但安卡拉欲借新運河提升其地區霸權地位，跟莫斯科爭取更多談判籌碼，亦小心引火自焚。