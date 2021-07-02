安居樂業不能靠一鐵一局

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-02 06:55

發展局周二（29日）公布今年第三季賣地計劃，估計總單位供應量為5,400伙。政府推出兩幅住宅地皮，單位量僅為200伙，只佔全季供應約3.7%；一鐵一局則推出兩地共2,750個單位，佔總量近半。

一鐵一局受政府大量補助和優待，但落成後的單位售價大部分與一般私樓無異，消極應對政府增建公營資助單位的目標，也無意協助平抑港人住房開支，甚至有份推高樓價。政府的土地供應規劃若靠一鐵一局，明顯無法解決房屋問題。

政府第三季推出兩幅住宅地皮，提供約200個單位，其中一幅位於廣播道港台教育電視大樓用地。（資料圖片）

官地房屋供應過少

港鐵和市建局佔去政府賣地地皮和私樓供應量相當比重。除了本季佔比過半之外，本年度預計也逾四成，在16,530單位當中佔7,220個。從過往四個財政年度看，兩部門可建造私樓的比例曾高達三成多。展望2021至2025年，單計鐵路項目的私樓落成量就佔全部27%。

政府賣地量和單位興建量少，由一鐵一局和私人發展商的重建和改劃定奪，某程度上削弱了土地供應主導權。就此，政府必須大規模收回閒置土地，補充土地儲備和重掌土地供應主導權。市民相信單位大量供應有期後，部分會延遲短期置業需求，而且當供應日後增多，業主和地產商則難再炒作缺樓預期，包括一鐵一局的地價樓價失去上升動力之餘，更有空間回落。

2020至2021年《財政預算案》：賣地計劃共有15幅住宅用地，預計可供興建約7500個單位，連同鐵路發展物業、私人發展及重建項目，全年的潛在土地供應，可供興建約15700個單位。(資料圖片)

一鐵一局本可紓緩住屋負擔

另一方面，一鐵一局與政府關係密切，市建局是公營機構，政府亦持有港鐵大半股權，履行公共服務。它們更獲政府多項優待和資助，例如市建局可以免補地價重建樓宇，減省巨額重建開支，港鐵則以政府撥地補助新鐵路興建。政府應利用一鐵一局調控樓價和市民的住屋負擔，後兩者本身亦有責任更主動回饋社會，解決民生難題，不能安於做謀利發展商。

誠然，政府在社會壓力下，已要求一鐵一局分別在個別項目推出資助出售單位，市建局率先挑選兩個項目為首置上車盤，港鐵的小蠔灣車廠上蓋項目則未定房屋類型。不過，這些資助項目規模有限，效用可謂杯水車薪。

近日市建局提及財政壓力，但這不應該是一鐵一局放棄社會責任的理由。政府可以重整兩者的融資模式，例如補貼建屋成本。假設由本屆政府起計，在2017/18至2021/22財政年度的一鐵一局新供應單位，未來落成後以居屋或首置上車盤單位出售，資助單位數量就增加22,660個，大大增加新盤源。就港鐵而言，政府亦可另闢新途，透過回購港鐵重掌港鐵財政權，維持興建私樓但把地產業務重新上市，再把利潤補貼車資惠及民眾。

賣地表官地不足，市場視之為私樓供應緊絀，從而支撐土地樓房價格。政府既要增加土地和落實興建公營單位，市建局和港鐵身為供應重鎮，更應協助政府減輕市民房屋開支難題，而非成為問題的一部分。