五年硬指標保障住房　何以廣東能香港不能？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-26 16:00

廣東「十四五」規劃在周日（4月25日）正式發布。本港社會較多人主要關注其中與粵港澳三地合作相關的內容，例如推動跨境要素便捷流動、構建高標準市場規則體系及建設河套深港科技創新合作區等重大合作平台，但廣東省在其他範疇的本地政策亦值得港人留意與學習。

廣東「十四五」規劃設有題為「強化民生保障，加快建設幸福廣東」的專章，其下「完善住房供給和保障體系」一節集中介紹了廣東省未來五年的住房保障政策方向，包括「規範發展公租房」、「有效增加保障性租賃住房供給」、「探索支持利用集體建設用地和企事業單位自有閑置土地建設租賃住房，支持將非住宅房屋改建保障性租賃住房」、「適時調整公共租賃住房准入條件，優化輪候、配租和退出機制」等。

國家由上至下關注住房保障

為了落實前述規劃，廣東省人民政府早前通過的《2021年省〈政府工作報告〉重點任務分工方案》規定要在期內出台省級《「十四五」住房發展規劃》、《加快完善住房保障體系的實施意見》、《發展政策性租賃住房試點工作方案》等專門政策文件，又於廣東「十四五」規劃制訂了全省新增籌集保障性租賃住房30萬套的硬指標，近日據稱還已經草擬好發展相關三年行動計劃，從中可以看到廣東省改善當地住房的雄心壯志。

2020年廣東省GDP首次超過11萬億元人民幣。圖為廣州市夜景。（新華社）

除了地方性的廣東「十四五」規劃外，國家規劃對於住房保障問題一樣十分關注。早在去年底中共中央五中全會對國家規劃的建議裏，中央已經提出了「有效增加保障性住房供给」、「探索支持利用集體建設用地按照建設租賃住房」、「擴大保障性租賃住房供給」等要求，而它們最後也被寫進了今年3月通過的國家「十四五」規劃，廣東省的規劃大致亦係遵循相同思路。

香港應對房屋問題進度落後

不過在跟廣東省一河之隔的香港，滿足居民住屋需求工作進度倒是異常落後。就像同為30萬個公營房屋單位的目標數字，有智庫團體已經推算未來四年的供應仍將落後接近三成；雖說香港的人口、面積要比廣東全省少得多，可是對方表現出來的態度是力爭在五年限期內超前完成，這邊卻始終只視為虛無縹緲的十年長遠目標。何況香港建屋每年往績明明經常無法達標，但港府又全然未見展示「追落後」的意志，不曾嘗試補回過去幾年未按承諾兌現的逾10萬個短缺單位。

另外值得注意的是，國家、廣東「十四五」規劃都在擴大住房保障的同時提出「加強房地產金融調控」、「遏制投資投機性需求」、「有效盤活存量住房資源」等要求，並已接二連三推出各種打壓樓市措施。相比之下，港府高官至今始終還不肯表明壓抑本地樓價的決心，而且重推「一手樓空置稅」法案遙遙無期，已落成但未出售的單位亦由2016年的6,000個倍增至2020年的12,000個，雙方表現孰優孰劣不言而喻。

韓正在北京兩會期間，預告中央政府會全力支持香港特區政府解決經濟、社會、民生等深層次問題。

主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理韓正上月才剛表示解決香港住房問題「總要有開始的時候」，而日前他在廣東進行調研期間特別前往一個保障性住房小區聽取項目總體規劃的詳情，事後又發言重申「要增加公共租賃住房供給，鼓勵地方探索更好的經驗，下大力氣解決大城市住房突出問題」，這幾句話不僅可以套用在廣東省，對香港管治班子來說也屬於當頭棒喝——真的要開始處理認真本地住房問題了。