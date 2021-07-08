沒有「反對派」拉布　政府對基層的支援仍然佛系

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-08 06:45

香港的失業率雖然出現三連降，由1至3月的6.8%下降到3至5月的6%，勞工及福利局局長羅致光更表示「失業率高峰已過」，但基層勞工開工不足等困難仍然未獲當局正視。

香港社區組織協會（下稱社協）5月發布「疫情下基層勞工就業及政府支援情況調查報告」，顯示每月開工不足144小時的受訪者持續增加，已逾五成，若加上被迫放無薪假的群體，人數比例則高達九成。而無薪假與開工不足的情況並非一時之困，八成人持續一個月以上，更有四成受訪者已持續三個月或以上面臨這種就業困境。

社協與聯同一眾基層勞工前往立法會申訴部會見議員姚思榮、潘少平、 陸頌雄、 鄭泳舜、陳振英，要求敦促政府盡快大力改革職津，協助及補償受影響僱員。（社協提供圖片）

社協冀望政府多方支援在職貧困

然而政府過去一直將重點放在保就業和失業救濟上，對於開工不足、無薪假等就業困難則一直依賴固有的在職家庭津貼計劃處理。雖然該計劃在6月時將申請門檻由每月工作144小時下調至72小時，但由於設追溯期，故預計只能惠及2萬餘人，且裨益不大。

社協周二（6日）與基層勞工前往立法會，與旅遊界的姚思榮、金融界陳振英、勞聯會潘少平、工聯會陸頌雄以及民建聯葛佩帆及鄭泳舜六名建制派議員會面，指出疫情下被政府忽視的基層就業不足、租金高企等困難，希望放寬在職家庭津貼、設立失業援助金、協助及補償受影響僱員等，協助基層改善生活。

開工不足、無薪假、減薪比失業更普遍，卻少獲支援。（資料圖片／羅君豪攝）

建制派未建功 政府沒跟進

會談中，鄭泳舜表示會向政府建議提高在職家庭津貼額，亦會嘗試爭取失業援助。陸頌雄則指，會繼續推動劏房租金管制，減輕市民生活負擔。而他所在的工聯會，去年10月已指出七成受訪者表示工作受到疫情影響，其中被放無薪假、降薪的受訪者有44%，遠比直接被裁員的11%多。當時工聯會建議推出上限9000元、為期六個月的失業/停工現金津貼，降低申領失業綜援門檻，調低在職家庭津貼總工時要求，及盡快落實分間單位租務管制及租金援助等利民措施。

也就是說，此次社協聯會見議員的意見，早在半年前建制派議員已曾向政府指出。然而在這半年間，政府除了在設置不追溯期的條件下降低職家庭津貼計劃的時數門檻，則再無針對就業情況不佳的支援措施，建制派亦未見盡力施壓。至於租金監管更是進程緩慢，政府工作小組4月更稱難以設定劏房起始租金，然而社聯卻利用1500宗租戶調查結果便能夠提出設立簡易租金的建議。

在過去，「反對派」拉布、社會不穩定都被政府視為政策推行緩慢的理由。特首林鄭月娥更在2020年11月泛民總辭立法會時表示很興奮，認為此後政策推行可以更快捷順暢。然而在社會趨於平靜，「反對派」聲音微小之時，政府官員再無其他藉口，必須在外界原因以外，從自身反思行政緩慢的原因。此次，基層民眾、民間團體、立法會議員一致要求政府支援疫下基層生活，官員又能否迅速回應？