我們的大學生為什麼竟然會「感激」兇徒

就一名男子7月1日企圖刺殺警員後自盡一事，香港大學學生會評議會7月7日通過名為「評議會對梁健輝先生逝世深表悲痛； 向他的家人和朋友表示同情和慰問； 感激他為香港作出的犧牲」議案，做法引起很大爭議。香港大學周二（13日）宣布，不再承認香港大學學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色



一些人為評議會辯解，表示同情死者並無不可。姑勿論此說如何，其議案最大問題在於其「感激」施襲者，有肯定其施襲行為的意思。無怪乎保安局翌日強烈譴責其「美化及英雄化日前兇徒企圖謀殺警員的冷血行為」。再者，正如我們日前指出，若然對施襲及自殺的行為予以肯定，客觀效果上可能會引起仿傚行為。

施襲行兇 不容感激

事情的不妥本來不難看見，但為什麼我們的大學生竟會「感激」兇徒？其實只要換位思考，假如一名「藍絲」刺殺一名「黃絲」，然後有人對前者表示「感激」，絕對也是不應該的，要被譴責的。可見問題並非政治立場，而是施襲、殺人的行徑本身不應該被肯定，更遑論「感激」。

港大學生會評議會在7月9日凌晨撤回議案，學生會幹事會即時辭職並致歉。有人猜測他們只是怯於形勢，勉強讓步。但即使他們真誠明白問題之所在，我們也不得不問，為什麼在通過議案的時候評議會沒有意識到措詞之不當，問題之嚴重？他們被視為社會的尖子，未來的棟樑，為什麼判斷力如此差？

道德判斷 不分黃藍

顯然，過去兩年的政治分歧影響甚至扭曲了很多人的判斷力。尤其是在「不割席」主張及同溫層效應的雙重夾擊下，很多人以政治立場先行，對一些行為的錯誤性視若無睹，甚至合理化。2019年曾有示威者以火燒傷持異見的市民，便為一例。當然，一些「藍絲」認為對方只要是反政府的，便可以訴諸暴力甚至「殺無赦」，也是同一問題本質的另一個體現。

香港大學周二「再次強烈讉責港大學生會評議會公然美化暴力的嚴重不當行為」，惟譴責容易育人難。當大學管理層認為學生未能「秉持正確的價值觀，致力學業，為社會作出貢獻」，那麼他們又有否反躬自身，過去為何未能培養大學生的獨立及批判思考，近兩年亦未能與之同行？