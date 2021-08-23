大埔車禍釀死傷　道路設計或隱患

大埔廣福道周日（22日）發生致命車禍，至今造成兩死八傷。意外原因有待調查，惟涉及安全島的意外屢見不鮮，究竟安全島是否真的安全，還是製造道路安全隱患？



意外事發當刻，廣福道的行人過路燈亮起綠燈，行人如常過路。一輛沿往太和方向行駛市區的士突然高速爬頭越過前方停下的車輛，撞斷交通燈柱後再撞向過路人，有孕婦更被被困車底。警方會循車輛機件性能，司機精神狀態和路面狀況調查。按照途人憶述和汽車攝錄片段，的士失控是意外主因，若然是司機趕着載客或者魯莽駕駛，他就要為人為疏忽負上刑責。

安全島不乏意外

其實，在安全島的車禍時有發生，有些因為沒有途人，故未惹起關注。近期較嚴重的例子在2019年5月，一輛的士沿香港仔水塘道落斜，駛至近香港仔大道交界時，失控剷上安全島，導致十人受傷。在2015年12月，有母親在元朗教育路推嬰兒車過路時，因未能擠入安全島，遭小巴撞倒，連人帶嬰兒車被捲入車底，嬰兒受傷。

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一般來說，安全島能輔助行人過路，尤其是給行人在中央位置停步，再看清楚另一邊馬路交通情況。安全島亦能間接促進車流，即司機不用等候所有人走到馬路另一邊就可行車。然而，未必所有安全島也是安全，若然安全島太狹小，又缺乏防護欄或石壆，功用有等於無。當途人擠滿安全島，甚至擠出島外，意外機會就更大。

運輸署曾經指出，安全島要有2.5米長及1.5米闊，但就廣福道車禍路口而言，安全島闊度可能僅及標準，又沒有任何護欄，意味着已有一定風險。而廣福道位於舊區，路面相對狹窄，容納的人流車流水平可能只能應付二三十年前的狀況，遠低於現時需要。若勉強擴闊安全島，只會進一步收窄行車路，對駕駛者也沒有好處。

道路設計、規劃均須檢討

在香港仔意外發生後，南區區議會檢討道路設計，有區議員點出比針對安全島更闊的規劃問題，包括附近的油站阻礙擴闊路口，亦加劇交通擠塞，而短期解決辦法是取消安全島，讓市民一次過橫過馬路，署方則探討分散人流。這建議後來不被接納，安全島沿用至今，但政府在該路口加建圍欄以加強保護途人。

一輛的士今早在香港仔大道突然剷向行人過路處，釀成十傷。 （梁銘康攝）

大埔的意外性質和道路規劃跟香港仔儘管不盡相同，但檢討過路處路況的對策可以參考。對廣福道的路況而言，分散人流車流更具迫切性。至於取消安全島的好處相對次要，因為萬一車輛失控，途人不論身在馬路何方仍然容易受傷。此舉最多只會減少行人放慢步速，停在安全島的想法。

說到底，交通安全是司機、行人和道路設計者的共同責任，香港人多密集，車禍隨時死傷枕藉。意外已成，社會應該化悲憤為進步力量，各區居民組織、區議會和運輸署要審視道路缺失，避免重蹈覆轍。