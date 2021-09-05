沒有解決問題的美國司法戰

踏入周三（9月1日），美國德州被稱為最嚴厲的墮胎法案正式生效，懷孕六周或以上者不能墮胎。由於孕婦確認懷孕不少都已過了六周，此所謂的「心跳法案」相當於禁止許多人墮胎。



周三前夕，不少美國人仍然在等待「奇蹟」出現——最高法院的介入。希望推翻「心跳法案」的人早前已入稟司法覆核，並希望最高法院能在司法覆核有結果前，下令「心跳法案」暫時不能生效。但結果並沒有如他們所願，最高法院以五比四裁定，「心跳法案」可以如期生效。

雖有小布殊任命的首席法官羅伯茨（John Roberts）靠向自由派一方，但四票仍然不敵五票。索托馬約爾（Sonia Sotomayor）便直言：「此法案明顯違憲，禁止女性行使憲法保障的權利及避過司法審查，惟多數法官在面對一項制止此法案的申請時，選擇了視若無睹。」

九名法官的票數計算

但平情而論，最高法院在墮胎議題上得出保守的裁決，相信也在美國社會的預期之內。特朗普四年任期之內提名多達三名法官——戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）及巴雷特（Amy Coney Barrett）——進最高法院，加上阿利托（Samuel Alito）和湯馬斯（Clarence Thomas），反對墮胎的五票相當穩妥。

當然，司法戰還是存在的。一些人期望涉及墮胎的司法覆核有一天會上到最高法院，保守派法官甚至可以透過確立新案例，推翻1973年羅訴韋德案所確立的墮胎權。另一邊廂，支持墮胎權的人則寄望三名自由派法官加上中間派的羅伯茨，只要與退休法官肯尼迪（Anthony Kennedy）相熟的卡瓦諾也願意倒戈，則有五票在手，能夠守住墮胎權。

墮胎爭議屢被訴諸法院

退一步看，這種現象本來就是相當奇怪。若然墮胎果如一些人所說是憲法保障的基本權利，為什麼這又僅僅取決於最高法院一時的形勢分佈？多一張游離票，多一個保守聲音，便足以改寫整個結果？若然司法覆核能夠解決墮胎的爭議，為什麼近半世紀前最高法院的裁決無法一錘定音，反而支持和反對墮胎的角力至今仍然存在？德州民選的州參議院、州眾議院及州長通過此非常保守的「心跳法案」，又反映了什麼？

既然半世紀前的羅訴韋德案並沒有解決墮胎爭議，今天的最高法院不論叫停德州「心跳法案」與否，甚至之後會否正式受理司法覆核，也不可能解決墮胎爭議——若然社會對於這個問題沒有共識的話。當然，墮胎這個問題涉及生命倫理、醫學倫理甚至信仰價值等分歧，社會再文明討論，也未必能夠消弭分歧。但若然以文化戰的角度、司法戰的手段處理，分歧不但難以收窄，社會的矛盾甚至只會更加激化，一方的進取換來另一方的反彈。

說到底，社會上不同成員因為價值取捨有所不同，往往能夠合理地有不同的立場。唯有認識到這點，社會才有望向前走。