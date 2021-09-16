重整幼兒中心　更要調整政策方向

勞工及福利局局長羅致光周二（14日）到訪位於深水埗的心寶學前兒童課餘託管中心，視察上月中開始營運的重整服務，並了解接受服務的幼童及家長情況。他又指本屆政府致力愛護兒童、支援家庭，而且已落實多項措施加強幼兒照顧服務，包括優化人手比例、提高幼兒中心的資助水平、增加資助獨立幼兒中心名額、增加暫託幼兒服務及延長時間服務的名額等。



政府於去年四月完成探討在合適的福利設施內為三至六歲幼兒提供課餘託管服務的可行性研究，並自本年度起分階段重整19間互助幼兒中心，通過增加社工和支援人員的人數，轉型為三至六歲以下學前兒童提供課餘託管服務。截至今年8月，已有四間中心完成重整。

轉型是否轉得其所？

社會福利署曾於2016年12月委託香港大學社會工作及會行政學系開展有關幼兒照顧服務的長遠發展研究，並於2018年完成研究的總結報告，當中明確指出，私人市場對提供2歲以下幼兒照顧服務的興趣較低。再者，翻查施政報告可見，由2017至2019年，為零至三歲以下的幼兒提供日間照顧服務的獨立幼兒中心的名額均為爆滿，顯示出社會對零至三歲以下幼兒的照顧服務的需求比三至六歲幼兒更大。

政府理應對於整體幼兒服務擔當較重要的角色，填補市場的空白位置，局方現時的操作看似是反報告結果而行。然而回看社會福利署數據，在2019至2020年度，互助幼兒中心平均使用率只有8.4%，無疑是反映出互助幼兒中心使用率偏低，似乎解釋了局方的操作是為了善用公共資源。

互助幼兒中心形式更為重要

2018年完成研究的總結報告同時指出互助幼兒中心的定位未清晰為大眾所知，而且比起教育中心，其實家長們更歡迎互助幼兒中心的保姆型看管模式。假若互助幼兒中心的協作者能夠更加規範化，當服務的質素得以確保，相信將能更有效提升互助幼兒中心的使用率，同時政府應加強宣傳和適時跟進服務，讓更多有需要家庭能受惠於服務。

為進一步配合社區中的幼兒照顧需要，除了重整合適的互助幼兒中心之外，局方更應該對現有措施作出合理的調整。例如更有效地優化人手比例，社署由2020年1月起給予營辦機構額外撥款，增加專業及支援人員，以加強對社區保姆的培訓，此舉的確可以有效提高服務質素。

最後，局方亦應針對如何提高社區保姆的數量作出跟進。在2021年3月時立法會福利事務委員會就幼兒照顧服務的長遠規劃曾作出討論，現行社區保姆的服務獎勵金大多為每小時25元，惟現行最低工資每小時已為37.5元，在經濟角度而言並沒有吸引力，因此局方可以通過增加補貼去提高人手供應以作出應對，同時避免浪費現有資源。

孩童們將來會長成支撐本地社會的棟樑，因此政府必須準確而且有質量地投放資源於幼兒服務之中，以現行政策而言亦有可以做得更好的地方，希望政府可以就着相關議題虛懷納諫，推動社會長遠發展。