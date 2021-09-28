反走私人員殉職事件不應再發生

上周六（25日）早上，一艘「多重任務截擊艇」水警快艇在沙洲一帶水域進行反走私行動期間，遭大飛撞及右船尾以至翻艇，造成船上四名警員全數墮海，小艇女指揮官更因此不幸殉職。過去兩年其實亦發生過多宗索涉追截走私活動而導致的傷亡意外，而時至近月亦時有影片拍下於港珠澳大橋水域，有近百艘大飛於海上高速飛馳，據悉全部是走私快艇。



女警證實殉職後，前區議員李文浩一度於社交媒體冷嘲熱諷，而且大量網民留言支持其言論。另外有食肆的廣告亦被指疑諷女警墮海，公司其後澄清絕無任何不敬之意或其他含意。毋庸諱言，社會至今分歧仍然嚴重，即使有人命傷亡，一些人仍會因為政治立場而作出冷血嘲諷，本無弦外之音的言論亦容易被上綱上線。社會在此等事情上應放下政治分歧，展示對人命的尊重。

而另一方面，同類意外亦曾發生。去年1月，海關同樣在沙洲一帶進行反走私巡邏行動，疑受撞擊翻船，釀成三名海關人員死亡。執法行動中造成官職人員傷亡的事件一宗也嫌多，官員要真正的尊重生命，也必須檢討目前打擊香港與內地走私活動的安排是否恰當。

警方高層現時亦已下令有組織罪案及三合會調查科追查案件，全力緝兇，掃蕩與走私活動有關的本港黑幫。而同一時間廣東警方亦將展開代號「百日攻堅」反走私行動，以重火力、海陸空包抄大飛兵團。

兩地攜手共抗更為有力

香港警方所採取的手法可謂是先奪其魁，以解其體，由打擊潛伏在幕後操控走私集團的本港黑幫，以收壓止走私之效。然而當非法活動有利可圖，警方若不能一次過將不法份子連根拔起，走私活動會捲土重來亦為早晚之事。

另外香港水警過往主要採取驅趕或拘捕策略，而內地則會出動公安直升機，必要時甚至以真槍實彈射擊走私船隻。對比兩地可以發現，內地對於違法活動的防控手法手法更為直接，而且有阻嚇性。

走私集團船隻因速度快，而且靠近內地水域，同時因應香港水警無權越境執法，當不法之徒遇上香港水警或海關追捕時往往會奔向內地水域，即使走私集團被當場捕獲，通常亦只會被控非法入境罪，最高只會判罰款五萬元及監禁三年，阻嚇性不足。故此兩地更應加強協同合作，以內地迎頭痛擊式手法填補香港手法的不足，攜手對應走私問題。